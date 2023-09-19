Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì "nhìn như khỉ đói", vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating

Sao quốc tế 19/09/2023 10:53

Từng trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp, Trương Dịch nay đã vươn lên làm ông hoàng rating.

Trương Dịch là diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ trải qua thời tuổi trẻ "giông bão" và khó khăn. Anh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng lại mê diễn từ nhỏ, và phải rất khó nhọc để anh có thể tiếp xúc với nghề. 

Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 1
Trương Dịch là diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ trải qua thời tuổi trẻ "giông bão" và khó khăn.

Sau khi rớt đại học, anh trốn nhà lên Bắc Kinh để đi thi tuyển diễn viên khắp nơi, ở tất cả các đài lớn nhỏ. Thế nhưng đi đâu anh cũng bị hắt hủi, không được chọn đóng phim. Thậm chí có một vị đạo diễn sau nhìn thấy bộ dạng của anh đã lập tức bảo dừng casting và đuổi về, vì nhìn anh như "khỉ đói đen đúa" chỉ nên về nhà mà làm nông.

Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 2
Trương Dịch từng bị nhận xét là "khỉ đói đen đúa" chỉ nên về nhà mà làm nông.

Thời điểm này, bạn gái tình đầu của Trương Dịch luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ anh đi diễn. Sau khoảng thời gian cố gắng, Trương Dịch đã được nhận vào đoàn kịch trực thuộc quân ngũ, thế nhưng tại đây anh hay bị các bạn diễn chọc ghẹo, bắt nạt vì ngoại hình xấu xí. Dù yêu diễn nhưng khi lên sân khấu, áp lực từ nhiều phía khiến anh liên tục quên thoại, làm không tốt. Thế nhưng, bạn gái vẫn là hậu phương vững chắc để nam diễn viên vươn lên mặc cho cô bị cha mẹ cấm cản yêu đương vì ngoại hình khó thành công với nghề diễn của Trương Dịch.

Đến năm 2004, sự nghiệp diễn xuất của Trương Dịch xem như là cải thiện hơn, bắt đầu có những vai diễn màn ảnh đầu tiên. Tuy nhiên một biến cố ập đến với Trương Dịch, cụ thể là bạn gái của anh nguy kịch vì tai nạn. Được biết, Trương Dịch đã dành suốt 10 năm tiếp theo đi đi về về, vào viện thăm bạn gái khi này đang sống thực vật, hi vọng sẽ có phép màu, không may cô qua đời vào năm 2014. Khi cô gái ra đi, Trương Dịch đang ở nước ngoài, không thể đến tang lễ của cô. Điều này khiến anh áy náy mãi về sau. 

 

Đây cũng chính là đòn đau đớn đánh vào tâm lý của Trương Dịch, song cũng là động lực lớn khiến anh lao đầu vào diễn xuất. 2 năm sau đó, anh bắt đầu gây chú ý khi đóng phim về đề tài quân nhân cùng Vương Bảo Cường, Trần Tư Thành... 

Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 3
Khi cô gái ra đi, Trương Dịch đang ở nước ngoài, không thể đến tang lễ của cô.

 

Trương Dịch cũng nhanh chóng nổi tiếng rộng rãi, thậm chí còn nhiều lần thắng Ảnh đế Kim Kê, Bách Hoa...Với năng lực vượt trội, Trương Dịch trở thành "Thị đế tam đại" (tức người đạt Thị đế ở cả 3 giải thưởng truyền hình danh giá Phi thiên, Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng) thứ 4 của Trung Quốc sau Vương Chí Văn, Trương Quốc Lập và Tôn Hồng Lôi.

Trong lễ trao giải Kim Kê năm 2015, giây phút Trương Dịch chiến thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, có một con bướm đã đậu lại rất lâu lên cà vạt của anh. Nhiều khán giả cảm thấy xúc động, thắc mắc rằng phải chăng đó chính là hiện thân của cô gái tình đầu đã khuất, nay trở về để chúc mừng cho chàng trai tài năng này.

Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 4
giây phút Trương Dịch chiến thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, có một con bướm đã đậu lại rất lâu lên cà vạt của anh.
Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 5
Trương Dịch cũng nhanh chóng nổi tiếng rộng rãi.
Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 6
Với năng lực vượt trội, Trương Dịch trở thành "Thị đế tam đại".

Trương Dịch sinh năm 1978, là diễn viên gạo cội trong làng giải trí Hoa Ngữ. Với khán giả Việt, Trương Dịch không hẳn là cái tên quá quen thuộc nhưng tại Trung Quốc, anh lại là gương mặt bảo chứng rating phim truyền hình. Hiện tại, Trương Dịch đang có đời sống gia đình hạnh phúc cùng Tiền Lâm Lâm - nữ MC xinh đẹp của CCTV. Cả hai đến với nhau tự nhiên, không vì đối phương có quá khứ mà bỏ qua nhau (do Tiền Lâm Lâm cũng từng ly hôn chồng, có con trai).

Ảnh đế xấu nhất nhì Cbiz và chuyện tình đầu khắc cốt ghi tâm: Nhiều lần mất vai vì 'nhìn như khỉ đói', vượt qua biến cố vươn lên làm ông hoàng rating - Ảnh 7
Tại Trung Quốc, anh lại là gương mặt bảo chứng rating phim truyền hình.

 

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