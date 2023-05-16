Á hậu nổi tiếng Hong Kong đến tuổi 52 mới nhận ra bản thân là con nuôi

Mới đây, một Á hậu nổi tiếng ở Hong Kong đã vượt ngưỡng 50 mới biết mình không phải con ruột của bố mẹ.

Nhân dịp Ngày của mẹ năm nay (14/5), Á hậu Trần Thục Lan đã đăng trên trang Ulife Style bài tự thuật: Bí mật mẹ giấu suốt đời, lần đầu nói về thân thế cô. Khi ba tháng tuổi, Trần Thục Lan bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, bà Trần đưa cô về nuôi, dặn họ hàng không nói cho cô biết. Trần Thục Lan bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, bà Trần đưa cô về nuôi, dặn họ hàng không nói cho cô biết Năm ngoái, khi Trần Thục Lan 52 tuổi, bà Trần bệnh nặng qua đời. Trước khi mất, bà hỏi một số người thân: 'Mẹ đẻ Thục Lan có tới tìm không?'. Lúc đó, diễn viên cho rằng mẹ không nhận ra cô, nói nhảm vì mắc chứng suy giảm trí nhớ.

Nhưng sau đó, Thục Lan tới bệnh viện làm xét nghiệm, nhận kết quả không có quan hệ huyết thống với bà Trần. Cô viết: 'Biết sự thật, tôi chỉ thương mẹ chịu áp lực thế nào khi giữ bí mật này bao nhiêu năm qua'. Trần Thục Lan đã đi xét nghiệm và nhận ra mình không phải con ruột của bà Trần Lúc mẹ lâm chung, Trần Thục Lan nắm tay bà nói: 'Mẹ là người con yêu nhất, không ai thay thế được vị trí của mẹ với con. Ơn nuôi dưỡng của mẹ, đời này con không trả hết. Nếu có kiếp sau, con mong tiếp tục là con gái của mẹ'.

Ảnh minh họa: Internet Á hậu cho biết bà Trần cho cô hạnh phúc "lớn hơn bầu trời", nếu không có tình thương, sự che chở của mẹ, cô không thể trở thành người lạc quan, yêu đời như hiện tại. Trần Thục Lan gia nhập làng giải trí năm 1988, sau khi đoạt á hậu ở Miss Hong Kong, năm đó Lý Gia Hân đoạt hoa hậu. Cô đóng nhiều phim điện ảnh, trong đó có Tô Khất Nhi (vai Dì Trân, hợp tác Chân Tử Đan, Ngô Mạnh Đạt). Người đẹp còn tham gia Thánh bài 1990, Gia hữu hỷ sự 1992, Bá vương hoa 1992, Châu quang bảo khí 1994. Ngoài đóng phim, Trần Thục Lan là MC nhiều chương trình của đài TVB. Ngoài đóng phim, Trần Thục Lan là MC nhiều chương trình của đài TVB.

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