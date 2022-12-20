100 triệu người theo dõi livestream của bà trùm giải trí Hong Kong

Sao quốc tế 20/12/2022 17:20

Buổi bán hàng trực tuyến đầu tiên của bà Trần Lam đã thu hút hơn 100 triệu người theo dõi cùng sự ủng hộ của dàn sao hàng đầu xứ Cảng Thơm.

Trang HK01 đưa tin, bà trùm giải trí Hong Kong Trần Lam đã bắt đầu tấn công vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Để xây dựng phòng livestream chuyên dụng và thuê đội nhóm chuyên nghiệp hỗ trợ, bà xã Hướng Hoa Cường đã chi ra tới 2,8 triệu USD (66,5 tỷ đồng).

100 triệu người theo dõi livestream của bà trùm giải trí Hong Kong - Ảnh 1
Bà trùm giải trí Hong Kong Trần Lam đã bắt đầu tấn công vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến - Ảnh: Internet
100 triệu người theo dõi livestream của bà trùm giải trí Hong Kong - Ảnh 2
Bà Trần Lam đã gặt hái được doanh thu 300 triệu NDT sau buổi bán hàng trực tuyến dài 4 giờ đồng hồ của mình - Ảnh: Internet

Buổi livestream đầu tiên của bà Trần Lam đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các ngôi sao hàng đầu. Những nghệ sĩ như Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc, Củng Lợi, Quan Chi Lâm, Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Huỳnh Hiểu Minh,... đã quay video cổ vũ cho bà trùm giải trí Hong Kong, chứng minh được quy mô ảnh hưởng của bà đến nền nghệ thuật Hong Kong.

100 triệu người theo dõi livestream của bà trùm giải trí Hong Kong - Ảnh 3

Nhờ danh tiếng có sẵn cộng thêm sự ủng hộ từ những ngôi sao nổi tiếng, buổi livestream của Trần Lam đã thu hút tới hơn 100 triệu người theo dõi. Trang Sohu thống kê, bà Trần Lam đã gặt hái được doanh thu 300 triệu NDT sau buổi bán hàng trực tuyến dài 4 giờ đồng hồ của mình.

100 triệu người theo dõi livestream của bà trùm giải trí Hong Kong - Ảnh 4

Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường ngoài quyền lực còn nắm trong tay khối tài sản kếch xù với hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ Hong Kong đến Đài Loan và cả Trung Quốc Đại lục. Hiện tại, dù đã có tuổi, cặp vợ chồng này vẫn chưa có ý định "nghỉ hưu" trong công cuộc tích lũy thêm tài sản.

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức?

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức?

"Nữ thần màn ảnh" Quách Bích Đình không dự tiệc sinh nhật của bố chồng - ông trùm showbiz Hong Kong Hướng Hoa Cường. Điều này dấy lên tin đồn quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên và Hướng Tả đã rạn nứt.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Lam Hướng Hoa Cường bà trùm giải trí Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á sao Hong Kong

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức?

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức?

Choáng ngợp trước không gian sống xa hoa của trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường

Choáng ngợp trước không gian sống xa hoa của trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường

Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong

Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong

Hé lộ bạn gái mới cực xinh xắn của nam diễn viên Hứa Khải

Hé lộ bạn gái mới cực xinh xắn của nam diễn viên Hứa Khải

Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ

Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 49 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 27 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng