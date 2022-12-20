100 triệu người theo dõi livestream của bà trùm giải trí Hong Kong

Buổi bán hàng trực tuyến đầu tiên của bà Trần Lam đã thu hút hơn 100 triệu người theo dõi cùng sự ủng hộ của dàn sao hàng đầu xứ Cảng Thơm.

Trang HK01 đưa tin, bà trùm giải trí Hong Kong Trần Lam đã bắt đầu tấn công vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Để xây dựng phòng livestream chuyên dụng và thuê đội nhóm chuyên nghiệp hỗ trợ, bà xã Hướng Hoa Cường đã chi ra tới 2,8 triệu USD (66,5 tỷ đồng).

Bà trùm giải trí Hong Kong Trần Lam đã bắt đầu tấn công vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến - Ảnh: Internet

Bà Trần Lam đã gặt hái được doanh thu 300 triệu NDT sau buổi bán hàng trực tuyến dài 4 giờ đồng hồ của mình - Ảnh: Internet

Buổi livestream đầu tiên của bà Trần Lam đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các ngôi sao hàng đầu. Những nghệ sĩ như Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc, Củng Lợi, Quan Chi Lâm, Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Huỳnh Hiểu Minh,... đã quay video cổ vũ cho bà trùm giải trí Hong Kong, chứng minh được quy mô ảnh hưởng của bà đến nền nghệ thuật Hong Kong.

Nhờ danh tiếng có sẵn cộng thêm sự ủng hộ từ những ngôi sao nổi tiếng, buổi livestream của Trần Lam đã thu hút tới hơn 100 triệu người theo dõi. Trang Sohu thống kê, bà Trần Lam đã gặt hái được doanh thu 300 triệu NDT sau buổi bán hàng trực tuyến dài 4 giờ đồng hồ của mình.

Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường ngoài quyền lực còn nắm trong tay khối tài sản kếch xù với hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ Hong Kong đến Đài Loan và cả Trung Quốc Đại lục. Hiện tại, dù đã có tuổi, cặp vợ chồng này vẫn chưa có ý định "nghỉ hưu" trong công cuộc tích lũy thêm tài sản.

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức? "Nữ thần màn ảnh" Quách Bích Đình không dự tiệc sinh nhật của bố chồng - ông trùm showbiz Hong Kong Hướng Hoa Cường. Điều này dấy lên tin đồn quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên và Hướng Tả đã rạn nứt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/100-trieu-nguoi-theo-doi-livestream-cua-ba-trum-giai-tri-hong-kong-537171.html