Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong

Sao quốc tế 20/11/2022 23:43

Hướng Tả - con trai ông trùm Hướng Hoa Cường được biết tới là một trong những dân chơi có số má tại Hong Kong.

Ứng Thể Nhi

Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong - Ảnh 1
Ứng Thể Nhi - Ảnh: Internet

Ứng Thể Nhi là một trong những ngôi sao nữ được ký hợp đồng với công ty China Star của ông trùm Hong Kong - Hướng Hoa Cường

Người đẹp từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi với Hướng Tả ngay khi cô vừa mới ra mắt. Nhưng vì cả hai không có nhiều thời gian cho nhau nên đã sớm đường ai nấy đi.

Vương Thu Tử

Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong - Ảnh 2
Vương Thu Tử - Ảnh: Internet

Vương Thu Tử sinh năm 1987, sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, ngọt ngào, rất xinh đẹp. Theo tiết lộ, Hướng Tả đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng theo đuổi cô. Song "bà trùm" Trần Lam không ưng ý cô "con dâu" này. Chưa đầy một năm ngắn ngủi, cặp đôi bị buộc phải chia tay.

Sau này, Vương Thu Tử còn vướng vào ồn ào tình ái với một đại gia khác là Vương Tử Thông - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc. 

Hoàng Uyển Bội

Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong - Ảnh 3
Hoàng Uyển Bội - Ảnh: Internet

So với nhiều người đẹp khác, Hoàng Uyển Bội được cho là người chủ động "đeo bám" Hướng Tả. Họ Hoàng từng là cái tên đình đám tại Hong Kong những năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nhóm nhạc 2R do cô và chị gái thành lập từng làm mưa làm gió khắp làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Năm 22 tuổi, Hoàng Uyển Bội vội vã kết hôn với doanh nhân già gấp đôi mình là Trần Tịnh Khải. Thế nhưng sau khi gặp Hướng Tả, cô đòi ly hôn với mong muốn bước chân vào nhà họ Hướng.

Người đẹp từng tự tin tuyên bố: “Tôi đảm bảo trong 10 năm tới Hướng Tả sẽ không kết hôn nếu như không phải với tôi”. Tuy nhiên không lâu sau đó, người đẹp nhận về cái kết ê chề khi nhà họ Hướng nhất quyết từ chối đón nhận một cô con dâu như Hoàng Uyển Bội. 

 

Quách Bích Đình

Điểm danh các mỹ nhân từng hẹn hò con trai trùm xã hội đen Hong Kong - Ảnh 4
Quách Bích Đình - Ảnh: Internet

Quách Bích Đình sinh năm 1984, nổi tiếng thông qua bộ phim Tiểu Thời Đại. Mỹ nhân xứ Đài được khen ngợi có nhan sắc nổi bật, thân hình quyến rũ. 

Cô và Hướng Tả đính hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò và nhanh chóng kết hôn với nhau. 

Người đẹp lần lượt hạ sinh 2 người con vào tháng 10/2020 và tháng 7/2022. Theo báo chí Hong Kong, vợ chồng ông Hướng Hoa Cường chia sẻ việc tặng biệt thự, trang sức kim cương, đồ hiệu xa xỉ khi Quách Bích Đình sinh 2 con.

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Từ khóa:   Quách Bích Đình Hoàng Uyển Bội Hướng Hoa Cường sao Châu Á sao Hoa ngữ

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