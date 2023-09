Phụ nữ có thai không nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé

Ngải cứu là một loại rau giúp xoa dịu cơn đau, tuần hoàn máu và giảm những cơn đau bụng. Đặc biệt, ngải cứu được sử dụng như một vị thuốc cho người bị động thai hoặc có nguy cơ sảy thai. Thế nhưng, một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng chính ngải cứu là nguyên nhân gây mất máu, ra máu và hiện tượng co bóp tử cung mạnh khiến mẹ dễ bị sảy thai hoặc có nguy cơ sinh non.

Rau sam

Rau sam là loại cây dễ chăm, tự mọc xen các loại cây ngắn ngày khác, vừa là thực phẩm, vừa là thảo dược có tính hàn. Vì vậy dùng rau sam sẽ khiến cổ tử cung bị kích thích khá mạnh, tăng cường độ co bóp tử cung, gây sảy thai.

Rau sam có thể khiến tử cung co bóp mạnh gây sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Rau răm

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu nên hạn chế sử dụng rau răm trong các bữa ăn hàng ngày vì rau răm có thể khiến bạn bị mất máu. Cùng với đó, rau răm khiến co bóp tử cung dẫn đến sảy thai. Tuy nhiên sau 3 tháng đầu, bạn có thể ăn với số lượng ít.

Rau ngót

Rau ngót khiến cho tử cung co bóp, dễ bị tiêu chảy vì trong thành phần của rau ngót tươi có chứa papaverin. Nếu ăn đến 30g lá rau ngót tươi, bạn sẽ có nguy cơ sảy thai. Mẹ nào trước đây có tiền sử sảy thai nhiều lần nên hạn chế ăn rau ngót.

Phụ nữ có thai không nên ăn rau ngót - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina chứa nhiều vitamin K và chất sắt có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn loại rau này hằng ngày thì nguy cơ sảy thai là rất cao. Nếu muốn bổ sung sắt bằng rau bina, mỗi tháng bạn chỉ nên ăn 1-2 bữa để an toàn cho cả mẹ và bé.

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả có vị cay, hơi đắng khiến bà bầu dễ bị sảy thai. Nếu bạn chỉ thi thoảng ăn một ít ớt chuông thì không có vấn đề gì, nhưng nếu ngày nào cũng ăn sẽ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ mất con.

Cải xoăn

Cải xoăn cực kỳ tốt cho phụ nữ đang trong chu kỳ hành kinh nhưng lại có hại cho mẹ bầu. Nếu muốn ăn cải xoăn, chị em chỉ nên ăn từ 1 đến 2 thìa chứ không nên ăn quá nhiều vì có nguy cơ sảy thai rất cao.

Mẹ bầu chỉ nên ăn 1-2 thìa cải xoăn mỗi tháng - Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng

Mướp đắng ít chất béo và chất xơ, không tốt cho phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ cho con bú. Ngoài ra, người có bầu ăn mướp đắng khiến đường huyết giảm nhanh. Hơn thế nữa, hạt mướp đắng có chứa vicine được xem là một loại độc tố gây nên hội chứng đau thắt bụng, hôn mê và nhức đầu ở nhiều mẹ bầu nhạy cảm.

Bà bầu không nên ăn quả gì?

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên ăn quả gì là câu hỏi của rất nhiều người mới bắt đầu làm mẹ.

Quả dứa

Dứa hay còn gọi là quả thơm có vị ngọt được nhiều chị em thích. Tuy nhiên, dứa lại có thể khiến mẹ bầu bị sảy thai, tiêu chảy hoặc dị ứng bởi thành phần bromelain trong dứa làm mềm tử cung, dễ sảy thai. Tuy nhiên ăn một vài miếng dứa trong thời gian sau 3 tháng đầu sẽ an toàn cho mẹ hơn.

Dứa có thể khiến mẹ bầu bị tiêu chảy hoặc dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Quả nhãn

Nhãn được xếp vào danh sách các loại quả được ưa chuộng vì mùi vị đặc trưng thơm ngon, ngọt. Thế nhưng, mẹ bầu lại không nên ăn nhãn vì có thể khiến bạn bị nóng trong, táo bón, động huyết, động thai, đau tức bụng dưới, đặc biệt có thể làm tổn thương thai khí. Do đó, mẹ bầu cần chú ý cẩn thận trước loại quả này.

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh có thể khiến tử cung co thắt mạnh và dẫn đến sảy thai. Nhiều nghiên cứu cho thấy đu đủ còn xanh chứa nhiều enzyme và dịch mủ trắng, khiến tử cung co thắt. Hơn thế nữa, thành phần prostaglandin và oxytocin có trong đu đủ xanh là những chất đưa đứa bé ra đời nhanh hơn. Do đó, nếu chưa đủ ngày mà mẹ ăn đu đủ xanh có thể khiến mẹ bầu sảy thai hoặc sinh non.

Đu đủ xanh chứa dịch mủ có hại cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu để giúp thai nhi phòng tránh dị tật bẩm sinh?

Dưa muối

Để trả lời cho câu hỏi "Phụ nữ có thai không nên ăn gì?" để con tránh dị tật bẩm sinh, dưa muối chính là đáp án đầu tiên. Các loại dưa muối chứa nhiều vi khuẩn, vi sinh vật chuyển hóa nitrat trong các loại rau, củ, quả, thân,... Quá trình lên men tạo vị cay, hơi đắng, vị hăng và nhiều nitrat có hại cho sức khỏe mẹ bầu, đặc biệt là sự phát triển của thai nhi.

Rau mầm còn sống

Rau mầm sống, trong đó có giá đỗ chứa nhiều vi khuẩn, do đó bạn cần phải nấu chín để tiêu diệt vi khuẩn trước khi ăn. Đối với rau quả sống, bạn cần rửa sạch để tránh ảnh hưởng đến thai nhi do sự tấn công của ký sinh trùng lạ.

Qua bài viết trên đây, hy vọng bạn đã trả lời được câu hỏi Phụ nữ có thai không nên ăn gì để tốt cho mẹ và bé. Chúc các bạn có một thai kỳ khỏe mạnh!