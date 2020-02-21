Các loại hạt bà bầu không nên ăn, ai cũng phải biết để bảo vệ con ngay từ trong bụng

Hầu hết các loại hạt như óc chó, hạt điều, hạnh nhân, hạt bí… đều cực kỳ tốt cho bà bầu. Nhưng bên cạnh đó có các loại hạt bà bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Mặc dù số lượng các loại hạt ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu không nhiều nhưng mẹ cũng cần phải biết để tránh hoặc hạn chế sử dụng.

Mẹ bầu khi mang thai, cơ địa, sức đề kháng sẽ thay đổi. Vì vậy, để tránh nguy cơ bị dị ứng đậu phộng, bạn không nên ăn quá nhiều. Hoặc nếu trong nhà đã có người có tiền sử bị ngộ độc do ăn lạc thì lại càng không nên ăn. Nếu trước đây bạn ăn lạc bình thường thì khi có bầu, hãy ăn thử một lượng ít sau đó mới tiếp tục sử dụng.

Loại hạt đầu tiên mà mẹ bầu không nên ăn và hạn chế ăn đó chính là lạc. Theo nghiên cứu và thống kê của các nhà khoa học đến từ Anh, trong số 100 người ăn lạc sẽ có khoảng 2 người bị dị ứng.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dị ứng là do lạc có chứa đạm dị ứng. Kể cả khi mẹ ăn không bị làm sao nhưng khi vào bào thai cũng có thể khiến trẻ bị dị ứng với loại hạt này khi sinh ra. Vì thế hãy cân nhắc khi sử dụng loại hạt này.

Không nên ăn quá nhiều lạc - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành vốn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng tuy nhiên đây chính là một trong các loại đậu bà bầu không nên ăn. Đặc biệt là khi mẹ mang thai bé trai. Theo một số nhà nghiên cứu, trong đậu nành có chứa nhiều hoóc môn sinh sản nữ (oestrogen) và được các mẹ cực kỳ yêu thích khi muốn làm đẹp.

Nếu mẹ mang thai bé trai mà sử dụng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành quá nhiều sẽ gây ra những bất thường trên cơ quan sinh sản của bé. Tốt nhất chỉ nên dùng vừa phải, đủ liều lượng cho phép.

Hạn chế ăn đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt cứng khiến mẹ bầu bị tăng thân nhiệt

Các loại hạt vỏ cứng chính là những món ăn vặt quen thuộc của các chị, các mẹ. Tuy nhiên, chúng có thể gây nóng khi ăn quá nhiều ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi nếu mẹ ăn vào mùa nóng. Ví dụ như nếu mẹ ăn 50g hạt hướng dương thì lượng nhiệt sẽ tương đương với 1 bát cơm đầy. Vì vậy hãy hạn chế ăn những loại hạt có vỏ cứng và chỉ ăn vừa đủ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Lưu ý khi ăn các loại hạt vỏ cứng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt mẹ bầu nên ăn

Bên cạnh các loại hạt mà mẹ bầu không nên ăn hoặc hạn chế ăn thì những loại hạt đứng đầu trong danh sách mà mẹ bầu nên ăn đó là:

Hạt óc chó

Kể đến các loại hạt tốt cho mẹ bầu không thể bỏ qua hạt óc chó. Cứ 100g hạt óc chó sẽ chứa 42 calo, 6.7g chất xơ, 15.2g chất đạm, 65.2g chất béo, vì vậy cực tốt cho thai nhi. Bên cạnh đó, chúng cũng có hàm lượng vitamin A, omega 3, photpho, axit hữu cơ cao chính là điều kiện để trí não của trẻ phát triển tốt, tăng cường trí nhớ cũng như khả năng nhận thức của trẻ. Một dưỡng chất nữa không thể không kể đến là mỡ photpho giúp thúc đẩy việc tạo máu và liền miệng vết thương nhanh chóng.

Hạt sen

Với vị bùi bùi, dễ ăn cũng như việc có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, hạt sen là loại hạt mà mẹ bầu không thể bỏ qua. Các dưỡng chất có trong hạt sen phải kể đến như: lipit, protein, photpho, sắt, canxi, protit, vitamin B1, B2… Chính là nguồn dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng cho mẹ bầu, thai nhi phát triển thông minh hơn nhờ mẹ có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Hãy sử dụng các loại hạt tốt cho sức khỏe của mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân

Cũng giống như với hạt óc chó ở phía trên, hạnh nhân chính là nguồn cung cấp omega 3 tự nhiên hoàn hảo dành cho bé yêu giúp bé thông minh hơn. Bên cạnh đó thai nhi cũng sẽ tránh được những dị tật bẩm sinh nhờ vào folate và axit folic chứa trong hạnh nhân.

Khi ăn hạnh nhân, mẹ sẽ được cung cấp thêm magie từ đó hạn chế nguy cơ sinh non, tránh bệnh táo bón cũng như tạo điều kiện để hệ thần kinh của trẻ phát triển.

Hạt dẻ

Ít ai biết trong hạt dẻ có chứa nhiều vitamin C giúp giải nhiệt, giảm mệt mỏi và căng thẳng cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra còn có axit oleic giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt cho máu. Đồng thời duy trì ổn định lipid trong cơ thể.

Ăn hạt dẻ tăng khả năng miễn dịch cho mẹ, chống oxy hóa. Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, tạo hồng cầu trong cơ thể mẹ.

Hạt bí ngô

Hạt bí rất dễ ăn, ngon miệng và đặc biệt tốt cho sự phát triển khỏe mạnh về trí não của thai nhi. Mẹ bầu cũng sẽ được tốt cho dạ dày, thận, nhuận tràng, giảm căng thẳng, mệt mỏi khi mang thai nhờ các dưỡng chất cùng vitamin có trong hạt bí.

Tìm hiểu kỹ về các loại hạt tốt cho mẹ bầu để sử dụng đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh các loại hạt trên, bà bầu ăn hạt hồ đào, hạt điều, vừng, gai dầu, yến mạch… cũng sẽ tốt cho thai nhi. Chỉ cần lưu ý tránh cũng như hạn chế các loại hạt bà bầu không nên ăn là được.