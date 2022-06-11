10 mẹo cha mẹ nên áp dụng thường xuyên để dạy trẻ yêu thích việc luyện tập thể dục

Có vẻ như mỗi ngày đều có một câu chuyện tin tức về việc trẻ em béo lên như thế nào. Quá nhiều thời gian xem TV hoặc chơi trò chơi máy tính, ăn kiêng đồ ăn nhanh và quá ít thời gian tận hưởng hoạt động ngoài trời là những thủ phạm chính. Nhưng trẻ em thích tập thể dục; bạn phải có được chúng và sử dụng nó một cách phù hợp. 10 mẹo hàng đầu sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Nếu bạn và con bạn không quen làm điều đó, chỉ cần bắt đầu với một lần. Sau đó vào tuần tới, hãy thử nói, "Này, buổi tối hôm đó thật vui! Hãy làm lại lần nữa ". Giữ cho nó vui vẻ và tùy chọn. Bạn chỉ phải lấy chúng ra một lần để bắt chúng. Khi nó trở thành công việc bạn làm mỗi tuần một lần, bạn có thể kiếm thêm thời gian từ đó.

Khi ban đã dùng xong bữa tối, bạn sẽ dễ dàng quay trở lại với màn hình. Tại sao không ra ngoài. thay đổi không khí? Vào mùa xuân và mùa hè, đây là thời điểm tuyệt vời để cả gia đình cùng nhau đi dạo hoặc đạp xe đạp. Mang một quả bóng đến công viên và chơi.

2. Dành một giờ mỗi ngày để giúp ngăn chặn chất béo

Ảnh minh họa

Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em cần vận động ít nhất một giờ mỗi ngày để khỏe mạnh. Nhưng hoạt động có nghĩa là gì? Các hoạt động lành mạnh là bất kỳ hoạt động nào:

Thăng nhịp tim: Chạy, nhảy và đi bộ nhanh là những lựa chọn tuyệt vời

Làm cho cơ bắp hoạt động: nâng, đẩy, đu và leo núi

Sử dụng toàn bộ cơ thể: nhảy dây, bơi lội, trượt ván đều tốt

3. Dùng máy hay ứng dụng đếm bước chân

Ảnh minh họa

Trẻ em ngày nay hiểu và yêu thích công nghệ. Máy đếm bước (Pedometer) là một cách tốt để giúp những đứa trẻ am hiểu công nghệ tập thể dục. Nếu bạn nhận được một giải thưởng cho tất cả các con và cả bản thân bạn, hãy khuyến khích sự cạnh tranh nhẹ nhàng để xem ai có thể bắt kịp nhiều bước nhất sẽ giúp thúc đẩy chúng. Trẻ em thích thử thách, điểm số và giải thưởng.

4. Chuẩn bị cho những điều bất ngờ

Không cần phải đầu tư vào nhiều thiết bị đắt tiền, nhưng một vài đô la cho một sợi dây thừng, giày trượt, một quả bóng đá và thậm chí một tấm bạt lò xo nhỏ là một khoản đầu tư đáng giá. Bạn cũng có thể mua đồ rẻ từ các cửa hàng bán hàng và cửa hàng tiết kiệm. Hãy chú ý theo dõi bất kỳ thiết bị hoạt động mới nào và có được một kho lưu trữ bí mật cùng nhau. Khi bọn trẻ phàn nàn rằng chúng đang chán, bạn có thể giới thiệu một phần mới của bộ dụng cụ để giúp chúng vui vẻ và năng động trở lại.

5. Đi chơi

Ảnh minh họa

Trẻ em thích sự mới lạ. Họ cần được kích thích liên tục để giữ cho họ hứng thú. Hãy nghĩ đến việc đưa chúng đi chơi trong những chuyến thám hiểm ngắn. Bạn không cần phải đi bộ đường dài trong Công viên Quốc gia. Bạn có thể đi xe buýt hoặc đạp xe đến một công viên mà họ chưa từng đến thăm. Đưa chúng đến bể bơi công cộng. Vào những ngày mưa, hãy ghé thăm bức tường leo núi ở địa phương của bạn, hoặc nếu con bạn còn nhỏ, các trung tâm vui chơi nhẹ nhàng là một lựa chọn tuyệt vời.

Khi thời tiết đẹp, hãy tổ chức một buổi dã ngoại hoặc tiệc nướng đến công viên hoặc bờ biển. Hãy để họ mời bạn bè của họ. Chơi ném đĩa và trò chơi gắn thẻ, hoặc thiết lập một cuộc truy tìm kho báu.

6. Đăng ký lớp học



Ảnh minh họa

Điều thú vị khi tham gia các lớp học là các khía cạnh xã hội và xây dựng sự tự tin mà từ đó con bạn sẽ được hưởng lợi, bên cạnh bài tập mà chúng sẽ đạt được. Hãy nghĩ đến việc đăng ký cho con bạn tham gia một lớp học võ thuật, huấn luyện thể thao hoặc tình nguyện tham gia chương trình động vật hoang dã. Thư viện sẽ có nhiều thông tin về các khả năng trong khu vực của bạn. Một tìm kiếm trực tuyến nhanh chóng sẽ đưa ra một số tùy chọn.

Bạn nên cho con bạn tham gia vào việc chọn lớp học và để chúng học thử trước khi chúng cam kết. Hầu hết các lớp học đều cung cấp các buổi "nếm thử" miễn phí trước khi bạn chia tay với số tiền khó kiếm được của mình. Khi con bạn tìm thấy một lớp học mà chúng yêu thích, chúng sẽ được tập thể dục mà không nhận ra điều đó, kết bạn mới và cũng tiến bộ.

7. Đừng bỏ bê bảng điều khiển trò chơi

Có rất nhiều trò chơi hướng đến việc con bạn hoạt động tích cực . Họ có thể là niềm vui lớn cho cả gia đình. Các hệ thống như Wii và Kinect đều có các trò chơi cảm biến chuyển động cho thể dục, thể thao, tập thể dục và khiêu vũ. Bạn có thể thuê chúng từ cửa hàng trò chơi địa phương của mình.

8. Vui vẻ chứ không phải ép buộc



Ảnh minh họa

Không cần phải nói với con bạn rằng bạn đang bắt chúng tham gia tập thể dục. Nếu chúng vẫn còn trẻ, hãy đứng dậy và làm. Hãy tự mình vui vẻ và họ rất có thể sẽ bị cuốn theo sự rung cảm. Đang có tuyết à? Ra ngoài và làm người tuyết hoặc đi xe trượt tuyết. Có phải nó rơi? Hãy đuổi theo những chiếc lá, tung chúng lên và ném vào nhau. Trời đang mưa? Mang ủng đi mưa của bạn và nhảy những vũng nước đó. Trò chơi trốn tìm hay trò rượt đuổi đơn giản luôn rất vui.

9. Kiên nhẫn hướng dẫn trẻ

Trẻ em là cá nhân như bất kỳ ai khác. Một đứa trẻ có thể thích bơi đơn độc trong khi đứa khác chỉ phát triển trong một đội. Nếu bạn đang giới thiệu bài tập thể dục cho những đứa trẻ lớn hơn, hãy dành thời gian và kiên nhẫn. Đề xuất những điều mới cần làm, đưa ra một loạt các lựa chọn và lắng nghe mọi ý kiến ​​phản đối mà họ đưa ra.

Điều quan trọng là không cằn nhằn họ khi họ không làm điều gì đó. Khen ngợi họ và bày tỏ sự vui mừng và tán thành của bạn khi họ làm như vậy. Nó có thể mất thời gian và sự kiên trì, nhưng bạn sẽ đạt được điều đó. Đó là một trường hợp giúp con bạn tìm ra yếu tố của mình.

10. Dẫn dắt bằng những ví dụ

Không ai, đặc biệt là con bạn, sẽ coi trọng bạn nếu bạn có cách tiếp cận làm như tôi nói. Dẫn bằng ví dụ. Tìm một hoạt động bạn yêu thích và bắt đầu. Những đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ chúng tập thể dục và thích thú với nó thì có nhiều khả năng sẽ tự mình áp dụng thói quen này hơn. Nếu siêu thông minh, bạn sẽ chọn một hoạt động mà chúng có thể tham gia khi chúng sẵn sàng, chẳng hạn như chạy, đạp xe hoặc bóng rổ.

Thể lực kém ở những người trẻ ngày nay đang gây ra những rắc rối cho sức khỏe tương lai của họ - và làm giảm chất lượng cuộc sống của họ ngày nay. Mỗi bậc cha mẹ đều có trách nhiệm dạy dỗ con cái trở nên năng động và hoạt bát. Hãy áp dụng 10 chiến lược hàng đầu này ngay hôm nay để dạy con bạn yêu thích tập thể dục.