5 mẹo nuôi dạy con giúp con bạn tập thể dục nhiều hơn

Cách đây bốn mươi năm việc nuôi dậy con cái có dễ dàng hơn không?

Làm mẹ trong thiên niên kỷ mới, hãy mô về ý tưởng nuôi dạy con cái trong một thế giới nơi có đường phố an toàn và cha mẹ có thể để con cái tự do chạy qua khu phố, co thể chúng được thử thách qua những bài tập thể dục và vui chơi.