5 mẹo nuôi dạy con giúp con bạn tập thể dục nhiều hơn

Làm mẹ trong thiên niên kỷ mới, hãy mô về ý tưởng nuôi dạy con cái trong một thế giới nơi có đường phố an toàn và cha mẹ có thể để con cái tự do chạy qua khu phố, co thể chúng được thử thách qua những bài tập thể dục và vui chơi.

Cách đây bốn mươi năm việc nuôi dậy con cái có dễ dàng hơn không?

Ngay cả những bậc cha mẹ có liên quan, tốt bụng thường có thể bất lực, tự hỏi làm thế nào để cạnh tranh với thiên tài tiếp thị và sự hài lòng ngay lập tức. Bài tập thể dục và phần thưởng rất khó để cạnh tranh đối với máy chơi game XBoxes, phim hoạt hình SpongBob và khoai tây chiên.

Thay vào đó, ngày nay, tiếng dóng sầm của xe biến mất và tiếng ba lô rơi trên sàn, TV được bật và vài giờ cuối cùng của ánh sáng ban ngày biến mất trong làn khói trò chơi điện tử và đồ ăn nhanh đã qua chế biến.

Bằng chứng là tất cả xung quanh chúng ta. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh , sức khỏe của quá nhiều người Bắc Mỹ đang gặp nguy hiểm vì lối sống không lành mạnh.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia cho thấy 30% người lớn Hoa Kỳ từ 20 tuổi trở lên - hơn 60 triệu người - bị béo phì. CDC báo cáo tỷ lệ thanh niên thừa cân đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 1980.

Con tôi không bị béo phì - tại sao tôi lại phải lo lắng?

Con của bạn vẫn bình thường đúng không? Việc nuôi dạy con của bạn vẫn đang ổn. Nhưng trong thế giới việc đi bộ đang bị thiếu đi và ô tô,, thang máy và xe buýt loại bỏ đi 'cơ hội tập thể dục' tự nhiên của chúng ta, chúng ta cần phải nổ lực tổng hợp để biến hoạt động thể chất trở thành một phần trong ngày của chúng ta và khoảng thời gian của con bạn.

Bất chấp tất cả những lợi ích của việc hoạt động thể chất, hầu hết người Mỹ ít vận động. Trẻ em không hoạt động có khả năng trở thành người lớn kém năng động.

Vì vậy, là cha mẹ, làm thế nào chúng ta có thể giúp con mình tự vận động?

"Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị rằng trẻ em và thanh thiếu niên nên tham gia ít nhất 60 phút hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ mỗi ngày".

Tin tốt là tập thể dục có nhiều hình thức và có thể rất thú vị! Với một chút sáng tạo, bạn có thể dễ dàng thêm một số hoạt động thể chất thú vị vào phong cách nuôi dạy con cái của mình.

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Người dẫn đường: Bạn cần phải làm gương tốt. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, tự nhiên sẽ học theo ba mẹ của chúng. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang chăm sóc sức khỏe của chính mình và ưu tiên hoạt động thể chất trong cuộc sống của bạn.



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2. Tập thể dục cùng nhau: Trong thế giới có lịch trình quá mức ngày nay, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta đang dành thời gian chất lượng cho con cái. Còn gì tuyệt hơn là cùng nhau tích cực hoạt động. Vì trẻ em không thể một mình đi lang thang trong khu phố, nên cha mẹ cần chơi với chúng.

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3. Làm cho việc này trở nên thú vị hơn: Hãy bật một chút âm nhạc và khiêu vũ, chơi đuổi bắt, trượt Patin hay những trò chơi cơ bản. Cung cấp cho chúng đồ chơi và thiết bị khuyến khích chúng hoạt động trong khi vui chơi. Xe đạp, xe trượt tay ga, gậy khúc côn cầu và gậy bóng chày sẽ giúp con bạn vận động và năng động. Đối với trẻ mầm non, cưỡi trên những đồ chơi giúp chúng vận động như ô tô đạp, xe đạp bánh lớn và xe ba bánh luôn là một quyết định nuôi dạy con tuyệt vời.

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4. Cổ vũ con bạn: Tạo sự tiếp viện tích cực với sự khuyến khích và hỗ trợ. Giúp họ tìm các môn thể thao và các hoạt động xây dựng lòng tự trọng của họ. Tham dự các sự kiện thể thao của họ và cho họ biết bạn là người hâm mộ lớn nhất của họ cho dù họ thắng hay thua.

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5. Tắt những thiết bị điện: Tất nhiên, chúng ta cần hạn chế thời gian con cái chúng ta xem TV và chơi trò chơi điện tử. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó một cách tích cực. Nếu chúng tức giận vì bạn vừa tắt chương trình yêu thích của chúng, có thể chúng sẽ không quá hào hứng với việc đi chơi trượt patin với bạn. Vào sáng thứ Bảy, khi cha mẹ mệt mỏi có thể cần ngủ thêm vài phút.

Thêm nhiều hoạt động thể chất hơn vào thói quen của gia đình bạn sẽ giúp tất cả các bạn cảm thấy tốt hơn và có được nhiều niềm vui hơn với nhau. Quan trọng nhất, khi bạn làm mẫu cho một lối sống lành mạnh, bạn sẽ giúp truyền cho con bạn những thói quen lâu dài và thái độ lành mạnh đối với việc tập thể dục và hoạt động thể chất.