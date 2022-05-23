6 cách bí mật giúp con bạn ăn uống lành mạnh hơn

Chăm sóc con 23/05/2022 18:25

Bắt trẻ em ăn uống lành mạnh có thể là một bài tập trong sự thất vọng và là nguồn gốc của nhiều mối bất hòa trong gia đình mình. Nếu bạn muốn con bạn ăn uống lành mạnh hơn, bạn cần phải sáng tạo trong cách nấu ăn kèm với một chút mẹo nhỏ để giúp con bạn cản thấy thích thú khi ăn.

Bắt trẻ em ăn uống lành mạnh có thể là một bài tập trong sự thất vọng và là nguồn gốc của nhiều mối bất hòa trong gia đình. Đầu tiên, nhiều đứa trẻ là những người kén ăn, và việc đặt chúng xuống trước đĩa bông cải xanh không có khả năng biến chúng thành những người hâm mộ rau.

Những đứa trẻ phát triển thói quen ăn uống lành mạnh khi còn nhỏ sẽ ít bị béo phì hơn sau này và tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cũng thấp hơn. Nếu con bạn vẫn đang quay mặt bỏ đi trước đậu lima, rau bina (rau bó xôi) và các nguyên liệu lành mạnh khác, thì đây là một số mẹo để lật ngược tình thế.

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Ảnh minh họa

1. Thêm các loại rau nhỏ vào trong nước sốt của con bạn.

Dùng máy xay sinh tố hoặc máy xay thực phẩm của bạn kết hợp với các loại rau bó xôi, bông cải xanh, cải xoăn và các loại rau xanh tốt cho sức khỏe khác vào nước sốt mì ống tự nấu hoặc đóng hộp hoặc các nguyên vật liệu khác.

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Ảnh minh họa

2. Thay đổi mì ống truyền thống bằng mì ống làm bằng thực vật.

Con của bạn sẽ thích những mau sắc rực rỡ và bạn sẽ thích thú vì cuối cùng chúng cũng chịu ăn rau.

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Ảnh minh họa

3. Làm bánh mì thịt và bánh mì kẹp thịt có trộn rau xanh.

Một vài đứa trẻ sẽ vị gục đổ trước những chiếc bánh hamburger, và bạn có khiến cho món ăn của  bạn trở nên lành mạnh hơn với một chút sự khéo léo. Chỉ cần xay nhuyễn một số ít các loại rau tốt cho sức khỏe vào trong máy xay thực phẩm và trộn nó vào thịt bò. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật tương tự cho bánh mì thịt và thịt viên tự làm.

6 cách bí mật giúp con bạn ăn uống lành mạnh hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

4.  Chuẩn bị đồ ăn nhẹ bằng trái cây.

Đồ ăn nhẹ bằng trái cây đã qua chế biến có thể mang đi, ngon và thú vị nhưng chúng chứa đường, chất bảo quản và một số thành phần có hại khác. Đầu tư vào một máy khủ nước thực phẩm và tự làm trái cây ăn nhẹ lành mạnh với một phần nhỏ ch phí khi mua tại cửa hàng, siêu thị.

6 cách bí mật giúp con bạn ăn uống lành mạnh hơn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

5.  Làm bánh bằng trái cây và rau củ.

Khi thời tiết trở nên nóng lên, con của bạn sẽ mong muốn được thưởng thức một món ăn mát lạnh. Hãy sẵn sàng làm món kem trái cây và rau củ tự làm - xay nhuyễn trái cây và rau sau đó đông lạnh chúng để làm thành kem.

6 cách bí mật giúp con bạn ăn uống lành mạnh hơn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

6. Thêm trái cây vào hộp cơm thưa cho con bạn.

Những quả cam hay quýt với kích thước nhỏ để bên trong hộp cơm của con bạn luôn khiến chúng cảm thấy thích thú, vì vậy hãy cho thêm nhiều vào khi bạn chuẩn bị bữa trưa ở trường cho con bạn. Cà rốt và táo thát lát nhỏ kèm với nước sốt cũng là những món ăn lành mạnh có thể chuẩn bạn cho hộp cơm trưa của chúng.

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