Cách chăm con sát tuổi không vất vả!

Việc nuôi dạy hai đứa trẻ có độ tuổi sát nhau sẽ có không ít bà mẹ sẽ cảm thấy khó khăn. Do đó, dưới đây là những nỗi lo khi phải chăm sóc hai đứa trẻ sát nhau.

Vì tốc độ phát triển của hai đứa trẻ là gần như nhau nên thời gian trẻ quấy khóc vào ban đêm có lẽ cũng sẽ thay phiên nhau . Có không ít những ông bố bà mẹ bận rộn đối phó với việc quấy khóc vào ban đêm của trẻ với trường hợp hợp họ thường xuyên gặp phải là sau khi đứa con lớn vừa ngừng khóc thì đứa con nhỏ lại bắt đầu òa lên.

2. Dành thời gian chăm sóc con nên không thể làm việc nhà

Khi chăm sóc hai đứa trẻ sát tuổi nhau thì sau khi sinh bạn sẽ chỉ quanh quẩn với việc chăm sóc chúng. Nhiều bà mẹ sẽ cảm thấy không có thời gian để làm việc nhà như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… vì bận rộn trong việc nuôi con hàng ngày. Việc họ không dành thời gian để làm công việc nhà có khi còn nổ ra cuộc cãi vả giữa vợ chồng.

3. Ưu tiên chăm sóc cho đứa nhỏ hơn

Ảnh: Hoikunohikidashi.jp

Khi nuôi hai đứa trẻ sát tuổi nhau thường thì chúng sẽ chênh lệch nhau một tuổi thôi nhưng khi trẻ có đòi hỏi nhu cầu gì thì nhiều bà mẹ thường sẽ ưu tiên cho đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Đương nhiên đứa con lớn vẫn muốn được mẹ chiều chuộng nên sẽ có nhiều bà mẹ phải đau đầu với việc chỉ dành ưu tiên cho đứa con nhỏ.

4 cách để việc nuôi con sát tuổi dễ dàng hơn

Việc chăm sóc trẻ có tuổi sát nhau khó khăn hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên, chỉ cần bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ một chút có thể sẽ giúp việc chăm sóc hai đứa trẻ dễ dàng hơn. Dưới đây là cách để bạn nuôi hai đứa trẻ sát tuổi trở nên nhàn hơn!

1. Dành sự ưu tiên cho đứa trẻ lớn khi bản thân có thể

Khi chăm sóc hai đứa trẻ sát tuổi nhau không ít bà mẹ dành sự ưu tiên cho đứa trẻ nhỏ hơn. Hai đứa trẻ sát tuổi nhau thường thì ba mẹ chúng ít khi hướng về phía đứa trẻ lớn nhưng đứa trẻ ấy vẫn còn trong độ tuổi muốn được cưng chiều. Khi hai trẻ cùng lúc yêu cầu một chuyện gì nếu có thể hãy ưu tiên cho đứa trẻ lớn.

2. Tích cực sử dụng những sản phẩm tiện lợi

Ảnh: Richell.co.jp

Khi chăm sóc trẻ sát tuổi nhau thì việc tắm chung với các bé rất khó khăn. Trong những trường hợp như vậy đề xuất tốt nhất chúng ta nên sử dụng những sản phẩm tiện lợi. Ví dụ, nếu bạn tắm cùng con, hãy chuẩn bị một chiếc ghế tắm. Nếu bạn để con ngồi trong ghế tắm, bạn có thể an tâm rời mắt khỏi con một chút để có thể thong thả tắm gội cho mình.

3. Đừng quá cầu toàn trong việc nhà

Vì phải bận rộn trong việc chăm sóc con cái sau khi sinh nên các công việc gia đình có thể bị bỏ bê. Ban đêm con cứ khóc mãi, ban ngày lại bận chăm con. Khi đó, đừng cố gắng hoàn thành công việc nhà một cách hoàn hảo mà chỉ dọn dẹp ở mức cần thiết. Chẳng bàn cãi nếu bạn có khả nămg làm được tất cả.

4. Nhờ sự giúp đỡ từ ông bà và bạn bè

Có nhiều ông bố bà mẹ mất ngủ khi con liên tục quấy khóc vào ban đêm. Trong những trường hợp như vậy, đừng quá lạm dụng và dựa dẫm vào những người xung quanh. Các ông bố bà mẹ có thể nghỉ ngơi nhưng ít nhất cũng nên trông trẻ trong vài giờ. Điều này được khuyến khích vì sẽ giải tỏa bớt căng thẳng.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trong việc chăm sóc con sát tuổi bạn hãy nhờ người xung quanh giúp đỡ!

Ảnh: Hanakomama.jp

Những đứa trẻ sát tuổi nhau hầu như phát triển đồng thời nên có nhiều bà mẹ cảm thấy khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Có lúc các ông bố bà mẹ sẽ mất ngủ khi trẻ quấy khóc vào ban đêm.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc nuôi con sát tuổi thì đừng chịu đựng nó một mình mà hãy nhờ vào sự giúp đỡ từ ông bà và bạn bè xung quanh!