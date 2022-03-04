Lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu?

Chăm sóc con 04/03/2022 15:41

Đối với đứa trẻ mới chào đời thì lượng sữa cho bé uống bao nhiêu là được? Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bà mẹ lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ mới sinh đến khi cai sữa 6 tháng.

Giai đoạn trẻ sơ sinh

Hãy tăng dần lượng sữa theo thời gian theo tiêu chuẩn mà trẻ có thể uống trong ngày. Vậy lượng sữa cho con uống mỗi lần là bao nhiêu? Sau đây chúng tôi sẽ nêu cụ thể theo tháng tuổi của trẻ, thời gian cũng như số lần cho trẻ uống.

Lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu? - Ảnh 1

Ảnh: Hanakomama.jp

1. Từ 0-7 ngày sau khi sinh, mỗi ngày tăng 10ml

Mới sinh 10 ml, 1 ngày sau sinh 20 ml, 2 ngày sau sinh 30 ml, 3 ngày sau sinh 40 ml, 4 ngày sau sinh 50 ml, 5 ngày sau sinh 60 ml, 6 ngày sau sinh là 70 ml và sau sinh 7 ngày là 80 ml. Hãy cho trẻ uống sữa theo tiêu chuẩn này.

2. Sau sinh từ 7-14 ngày, mỗi lần 80ml

Sau sinh 7 ngày, cho trẻ uống mỗi lần 80ml sữa như đã hướng dẫn.

Cứ cách 3-4 tiếng cho bé uống một lần, tiêu chuẩn 7- 8 lần/ngày.

3. Sau sinh từ 14 ngày đến 1 tháng, mỗi lần 80-120ml

Lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu? - Ảnh 2

Ảnh: Hanakomama.jp

Sau khi sinh quá 2 tuần, lượng sữa mà trẻ uống sẽ tăng dần lên. Lượng sữa cho trẻ uống mỗi lần 80-120ml tùy theo cân nặng của trẻ.

Cứ cách 3-4 tiếng cho bé uống một lần, tiêu chuẩn 6-7 lần/ngày.

4. Sau sinh 1-2 tháng, mỗi lần 120-160ml

Sau sinh hơn 1 tháng đầu đời, trẻ uống sữa sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu uống hết một lúc, trẻ có thể bị nôn, vì vậy hãy cho trẻ uống 120-160 ml sữa mỗi lần theo hướng dẫn.

Cứ cách 3-4 tiếng cho bé uống một lần, tiêu chuẩn 6 lần/ngày.

5. Sau sinh 3-4 tháng, mỗi lần 160-200ml

3-4 tháng sau khi sinh, số lượng hoạt động ở trẻ tăng lên chẳng hạn như trường và trở mình. Do đó, hãy điều chỉnh lượng sữa phù hợp trong giai đoạn trẻ đang lớn. Tiêu chuẩn cho trẻ uống mỗi lần 160-200ml.

Cứ cách 4-5 tiếng cho trẻ uống một lần, tiêu chuẩn 5-6 lần/ngày.

6. Sau sinh 5-6 tháng, mỗi lần 200-220ml

Khi trẻ được 5-6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu ăn dặm. Hãy điều chỉnh lượng sữa phù hợp theo chế độ ăn của trẻ. Tiêu chuẩn là 200-220ml/lần.

Cứ cách 5-6 tiếng cho trẻ uống một lần, tiêu chuẩn 4-5 lần/ngày.

Lượng sữa dành cho trẻ đang cai sữa

Lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu? - Ảnh 3

Ảnh: Hanakomama.jp 

Đối với trẻ đang cai sữa bước sang ăn dặm, hãy cho trẻ uống từ 140- 220ml mỗi lần sau khi ăn xong. Cho trẻ ăn 1 ngày 2 lần trong tháng đầu tiên bắt đầu ăn dặm. Khi mới bắt đầu ăn dặm trẻ hầu như hấp thụ các chất dinh dưỡng từ sữa, nhưng khi trẻ ăn nhiều hơn lượng sữa trẻ uống sẽ ít đi. Nếu sức ăn của trẻ tăng lên, bạn hãy cho trẻ uống khi trẻ muốn.

Bạn đang băn khoăn không biết mình có cho trẻ uống đủ sữa hay không?

Ngay cả khi bạn cho bé uống sữa theo hướng dẫn trên, có thể bạn sẽ phân vân không biết con mình đã uống sữa đúng cách hay chưa. Khi đó, hãy kiểm tra các điều sau:

1. Trẻ đang tăng cân

Bé sơ sinh tăng cân mỗi ngày ngoại trừ sụt cân do yếu tố sinh lý trong 3-4 ngày đầu đời. Nếu bạn đang băn khoăn không biết mình có uống đủ sữa hay không, hãy cân và ghi chép lại mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ rằng cân nặng của trẻ không thay đổi hoặc sụt cân, hãy đến bệnh viện để trao đổi với bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y tá tại địa phương.

2. Đi tiểu

Người ta nói rằng khi con bạn uống sữa, tốt nhất nó sẽ tè 7-8 lần/ngày. Trong trường hợp trẻ đi tiểu ít hơn có khả năng bạn cho trẻ uống ít sữa.

3. Trẻ không khỏe

Nếu em bé của bạn không được khỏe, có khả năng trẻ không uống đủ sữa. Nếu trẻ cảm thấy buồn ngủ hoặc ngủ trong một thời gian dài, trẻ không chỉ bị ốm mà còn thiếu sữa. Lúc đó, bạn nên đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

4. Trẻ muốn có sữa ngay

Trong trường hợp trẻ muốn có sữa cho lần tiếp theo ngay có thể bạn sẽ thiếu sữa. Hơn nữa, cũng có trường hợp con bạn sẽ quấy khóc do cảm thấy khó chịu khi đi tiểu hoặc chán uống sữa. Khi con bạn gặp phải những biểu hiện trên, bạn hãy thử tìm hiểu nguyên nhân là gì nhé!

Tham khảo lượng sữa tiêu chuẩn

Lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu? - Ảnh 4

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn biết lượng sữa tiêu chuẩn cho con mình, bạn có thể tự tin chăm sóc con mình. Lượng sữa cho trẻ uống tùy thuộc vào cân nặng khi sinh, vì vậy hãy điều chỉnh lượng sữa theo lời bác sĩ và hộ lý.

(Theo Hanakomama)

Trẻ dưới 3 tuổi cần tránh xa các loại thực phẩm sau đây, con càng ăn lại càng hại dạ dày

Trẻ dưới 3 tuổi cần tránh xa các loại thực phẩm sau đây, con càng ăn lại càng hại dạ dày

Sau 6 tháng ngoài việc cho con bú sữa, mẹ nên chọn cho con một chế độ dinh dưỡng phù hợp để con có thể hấp thu một cách tốt nhất. Ngoài ra, cũng có những thực phẩm mẹ tuyệt đối không được cho con sử dụng vì rất hại dạ dày của bé.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc con lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh lượng sữa dành cho trẻ cai sữa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời