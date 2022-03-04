Lượng sữa tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu?

Hãy tăng dần lượng sữa theo thời gian theo tiêu chuẩn mà trẻ có thể uống trong ngày. Vậy lượng sữa cho con uống mỗi lần là bao nhiêu? Sau đây chúng tôi sẽ nêu cụ thể theo tháng tuổi của trẻ, thời gian cũng như số lần cho trẻ uống.

1. Từ 0-7 ngày sau khi sinh, mỗi ngày tăng 10ml

Mới sinh 10 ml, 1 ngày sau sinh 20 ml, 2 ngày sau sinh 30 ml, 3 ngày sau sinh 40 ml, 4 ngày sau sinh 50 ml, 5 ngày sau sinh 60 ml, 6 ngày sau sinh là 70 ml và sau sinh 7 ngày là 80 ml. Hãy cho trẻ uống sữa theo tiêu chuẩn này.

2. Sau sinh từ 7-14 ngày, mỗi lần 80ml

Sau sinh 7 ngày, cho trẻ uống mỗi lần 80ml sữa như đã hướng dẫn.

Cứ cách 3-4 tiếng cho bé uống một lần, tiêu chuẩn 7- 8 lần/ngày.

3. Sau sinh từ 14 ngày đến 1 tháng, mỗi lần 80-120ml

Ảnh: Hanakomama.jp

Sau khi sinh quá 2 tuần, lượng sữa mà trẻ uống sẽ tăng dần lên. Lượng sữa cho trẻ uống mỗi lần 80-120ml tùy theo cân nặng của trẻ.

Cứ cách 3-4 tiếng cho bé uống một lần, tiêu chuẩn 6-7 lần/ngày.

4. Sau sinh 1-2 tháng, mỗi lần 120-160ml

Sau sinh hơn 1 tháng đầu đời, trẻ uống sữa sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu uống hết một lúc, trẻ có thể bị nôn, vì vậy hãy cho trẻ uống 120-160 ml sữa mỗi lần theo hướng dẫn.

Cứ cách 3-4 tiếng cho bé uống một lần, tiêu chuẩn 6 lần/ngày.

5. Sau sinh 3-4 tháng, mỗi lần 160-200ml

3-4 tháng sau khi sinh, số lượng hoạt động ở trẻ tăng lên chẳng hạn như trường và trở mình. Do đó, hãy điều chỉnh lượng sữa phù hợp trong giai đoạn trẻ đang lớn. Tiêu chuẩn cho trẻ uống mỗi lần 160-200ml.

Cứ cách 4-5 tiếng cho trẻ uống một lần, tiêu chuẩn 5-6 lần/ngày.

6. Sau sinh 5-6 tháng, mỗi lần 200-220ml

Khi trẻ được 5-6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu ăn dặm. Hãy điều chỉnh lượng sữa phù hợp theo chế độ ăn của trẻ. Tiêu chuẩn là 200-220ml/lần.

Cứ cách 5-6 tiếng cho trẻ uống một lần, tiêu chuẩn 4-5 lần/ngày.

Lượng sữa dành cho trẻ đang cai sữa

Ảnh: Hanakomama.jp

Đối với trẻ đang cai sữa bước sang ăn dặm, hãy cho trẻ uống từ 140- 220ml mỗi lần sau khi ăn xong. Cho trẻ ăn 1 ngày 2 lần trong tháng đầu tiên bắt đầu ăn dặm. Khi mới bắt đầu ăn dặm trẻ hầu như hấp thụ các chất dinh dưỡng từ sữa, nhưng khi trẻ ăn nhiều hơn lượng sữa trẻ uống sẽ ít đi. Nếu sức ăn của trẻ tăng lên, bạn hãy cho trẻ uống khi trẻ muốn.

Bạn đang băn khoăn không biết mình có cho trẻ uống đủ sữa hay không?

Ngay cả khi bạn cho bé uống sữa theo hướng dẫn trên, có thể bạn sẽ phân vân không biết con mình đã uống sữa đúng cách hay chưa. Khi đó, hãy kiểm tra các điều sau:

1. Trẻ đang tăng cân

Bé sơ sinh tăng cân mỗi ngày ngoại trừ sụt cân do yếu tố sinh lý trong 3-4 ngày đầu đời. Nếu bạn đang băn khoăn không biết mình có uống đủ sữa hay không, hãy cân và ghi chép lại mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ rằng cân nặng của trẻ không thay đổi hoặc sụt cân, hãy đến bệnh viện để trao đổi với bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y tá tại địa phương.

2. Đi tiểu

Người ta nói rằng khi con bạn uống sữa, tốt nhất nó sẽ tè 7-8 lần/ngày. Trong trường hợp trẻ đi tiểu ít hơn có khả năng bạn cho trẻ uống ít sữa.

3. Trẻ không khỏe

Nếu em bé của bạn không được khỏe, có khả năng trẻ không uống đủ sữa. Nếu trẻ cảm thấy buồn ngủ hoặc ngủ trong một thời gian dài, trẻ không chỉ bị ốm mà còn thiếu sữa. Lúc đó, bạn nên đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

4. Trẻ muốn có sữa ngay

Trong trường hợp trẻ muốn có sữa cho lần tiếp theo ngay có thể bạn sẽ thiếu sữa. Hơn nữa, cũng có trường hợp con bạn sẽ quấy khóc do cảm thấy khó chịu khi đi tiểu hoặc chán uống sữa. Khi con bạn gặp phải những biểu hiện trên, bạn hãy thử tìm hiểu nguyên nhân là gì nhé!

Tham khảo lượng sữa tiêu chuẩn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn biết lượng sữa tiêu chuẩn cho con mình, bạn có thể tự tin chăm sóc con mình. Lượng sữa cho trẻ uống tùy thuộc vào cân nặng khi sinh, vì vậy hãy điều chỉnh lượng sữa theo lời bác sĩ và hộ lý.

(Theo Hanakomama)