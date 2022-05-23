10 hoạt động kinh điển cho thiếu niên vào ngày mưa

Trong thời đại của trò chơi điện tử, điện thoại di động và máy tính, không khó để thanh thiếu niên tìm việc gì đó để làm trong một ngày mưa. Nhưng dành quá nhiều thời gian trước màn hình không phải là lý tưởng cho bất kỳ ai, đặc biệt là khi có một số thú vui kiểu cũ. Dưới đây là mười hoạt động dành cho thanh thiếu niên từ nhiều thập kỷ trước có thể biến một ngày mưa buồn tẻ thành một thời điểm vui vẻ.

Diễn xuất là một cách tuyệt vời để sáng tạo. Thanh thiếu niên có thể sáng tác ra tiểu phẩm của riêng mình hoặc mượn từ một tác phẩm tiêu biểu nào đó. Biểu diễn cho gia đình, bạn bè và trẻ em trong khu phố.

Những hoạt động liên quan đến nấu ăn thường luôn là một điểm thu hút đối với các bạn tuổi teen. Ăn trưa hay ăn tối cùng nhau cũng là cách tuyệt vời để rèn luyện tinh thần với gia đình và bạn bè. Bữa ăn có thể được thực hiện để thưởng thức hoặc làm cho những người có nhu cầu.



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3. Tạo áp phích, quảng cáo.

Các bạn tuổi teen có thế cắt những bức ảnh từ tạp chí và cắt ghép hoặc thiết kế áp phích của riêng mình từ đầu. Tạo một áp phích truyền cảm hứng hoặc dành riêng cho một mục đích có thể làm cho hoạt động này trở nên đặc biệt và có ý nghĩa.

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4. Chơi bài.

Chơi bài không chỉ là niềm vui mà còn là một cách tuyệt vời để thanh thiếu niên có thể suy ngẫm. Những trò chơi bài xưa mà các bạn tuổi teen yêu thích gồm Bài cầu (Whist), Bài Hearts, Bài Rummy, Kings in the corner, và Xì tố (Poker)

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5. Tham gia các hoạt động văn hóa địa phương miễn phí.

Nhiều vườn thú, bảo tàng và trung tâm lịch sử miễn phí và có rất nhiều thứ để cung cấp cho thanh thiếu niên, từ các loài động vật tuyệt vời đến các cuộc triển lãm thú vị. Các sự kiện văn hóa địa phương , chẳng hạn như các buổi hòa nhạc miễn phí, hội chợ nghệ thuật và các buổi nói chuyện về sách đáng để thử.

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6. Đi tìm đồ vật.

Ai lại không thích một trò chơi đi tìm độ vật ngày xưa nhỉ? Các bạn tuổi teen có thể tìm kím những vật dụng bất thường xung quanh nhà. Hoặc có thể đến trung tâm mua sắm và săng quà tặng, như danh muc cũa hàng, tờ rơi, túi nua sắm và hàng mẫu.



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7. Sáng tác một bài hát, một câu chuyện hoặc một bài thơ.

Viết là một cách thú vị để thể hiện bản thân. Các bạn tuổi teen có thể khám phá ra rằng một khi họ bắt đầu một dự án viết lách, rất khó để dừng lại.

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8. Chơi Bowling.

Bạn không cần phải trở thành một vận động viên bowling giỏi để thưởng thức môn thể thao này. Thanh thiếu niên có thể giao lưu trong khi cổ vũ lẫn nhau trong hoạt đông yêu thích, giá cả phải chăng.

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9. Chơi một game board cũ.

Việc tìm kiếm một trò game board cung trong tủ quần áo rất đáng để bạn nổ lực. Nhiều trò chơi game board của thế kỷ trước vẫn còn phổ biến với thanh thiếu niên. Nhựng thứ cũ hay bao gồm ghép từ (Scarbble), Phát huy khả năng sáng tạo (Scattergories), Cờ tỷ phú (Career), Suy luận và phán đoán (Clue), Chiến thuật (Risk), Yahtzee va Twister.

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10. Làm công việc tình nguyện.

Cho dù đó là giúp đỡ tại một trại động vật, một ngân hàng thực phẩm hay thư viện công cộng, các tình nguyện viên tuổi teen luôn có nhu cầu — và họ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ hoạt động lâu đời này, bao gồm kinh nghiệm làm việc, kết bạn mới và tìm kiếm niềm vui!

Tìm một hoạt động ngày mưa cho thanh thiếu niên không liên quan đến công nghệ ngày nay dễ dàng hơn bạn nghĩ. Tất cả những gì cần là quay ngược thời gian. Và ai biết? Có thể con bạn sẽ khám phá ra một sở thích mới không liên quan đến bộ điều khiển trò chơi điện tử.