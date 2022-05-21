Giữ an toàn cho con bạn: Mẹo để giúp bố mẹ tránh những nguy hiểm xung quanh con mình

Làm cha mẹ luôn đi kèm Làm cha mẹ luôn đi kèm với một số lo lắng nhất định. Ngày nay, tin tức tràn ngập những câu chuyện kinh hoàng về các vụ xả súng ở trường học và những đứa trẻ chết vì ma túy đường phố. Khi xem xét những rủi ro mà con bạn phải đối mặt vào bất cứ ngày nào, bạn nên thận trọng và làm bất cứ điều gì để có thể để bảo vệ chúng. Sau đây là một số hướng dẫn để giúp bạn nhận biết và giải quyết những mối nguy hiểm đáng kể nhất đối với con bạn.

Đảm bảo trẻ em được thắt dây an toàn khi ngồi trên xe. Trẻ nhở hơn cần phải cẩn thận khi băng qua đường và đi xe đạp hoặc ván trượt. Nhắc những đứa trẻ rằng những người lái xe không phải lúc nào cũng chăm chú như họ nghĩ. Nhắc nhở con bạn rằng cần amng theo đèn pin hoặc quần áo sáng màu khi đi ra ngoài vào trời tối.

Tai nạn xe cộ thường là một trong những nguy cơ chết người nhất hiện nay đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. Đối với thanh thiếu niên, hầu hết các vụ va chạm liên quan đến rượu, ma túy và nhắn tin khi đang điều khiển phương tiện. Mặc dù các con của bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi nghe bạn lặp đi lặp lại những thông điệp giống nhaum nhưng khổng thể nhấn mạnh quá mức những hành vi này nguy hiểm như thế nào.

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An toàn khi sử dụng mạng Internet

Một số mối nguy hiểm quan trọng ngày nay là mạng trực tuyến, nơi mà những kẻ săn mồi, những kẻ phá hoại, bắt nạt, quấy rồi và tin tặc sử dụng trẻ em để truy cập vào náy tính ở nhà bạn, Bắt nạt trực tuyến có thể gây tổn thương như bắt nạt ngoài đời sống, và đôi khi còn đe dọa hơn thế nữa, vì nó có thể xảy ra ở bất cứ giờ nào trong ngày, ngay cả khi con bạn đang ở nhà. Hãy chắc chắn rằng con của bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ vơi bạn về những vấn đề như vậy. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những thay đổi trong hành vi, bao gồm lo lắng hoặc muốn trốn học.

Giáo dục con cái của bạn về an toàn khi dùng mạng trực tuyến. Nếu con của bạn sử dụng các trang mạng xã hội, hãy đảm bảo cài đạt của bọn trẻ luôn ở chế độ riêng tư. Hướng dẫn họ không bao giờ mở các liên kết với được gửi từ người lạ. Bạn cũng có thể sử dụng các biện pháp kiểm soát để giới hạn những gì trẻ nhỏ có thể truy cập trực tuyến.

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An toàn sử dụng súng

Súng là một chủ đề gây nhiều cuộc tranh luận nhất ngay lúc này. Dù niềm tin của bạn là gì, điều quan trọng là phải nhận ra vũ hí là tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là nếu bạn không tuân theo các biện pháp phòng ngừa hợp lý. Nếu bạn có súng trong nhà, hãy nhớ khóa chúng lại khi bạn không sử dụng. Con của bạn cũng nên được giáo dục về an toàn súng và học cách kho6ngbao giờ coi chúng như là một món đồ chơi.

Ngăn ngừa tai nạn xung quanh nhà

Dưới đây là một số mối gnuy hiểm phổ biến nhất mà trẻ em phải đối mặt trong và xung quanh ngôi nhà của mình.



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Té ngã: Mở cửa sổ, té cầu thang, và những vật dụng nội thất cao có thể gây nguy cơ té ngã cho trẻ nhỏ. Cách tốt nhất để ngăn chặn điều này là thông qua cảnh giác. Đặc biệt cẩn thận đóng các cửa sổ trên tầng trên khi trẻ em ở trên lầu.

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Ngộ độc: Nhiều đồ gia dụng bao gồm cả chất tẩy rửa có độc tính cao. Nhớ đóng nắp chai và không để những thứ như vậy ở nởi trẻ có thể dễ dàng tìm thấy.

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Thiết bị nhà bếp: Giám sát trẻ khi bạn đang nấu ăn, đặc biệt là những trẻ nhỏ. Đảm bảo rằng bạn đóng cửa lò nướng khi lò vẫn còn nóng. Trẻ em có thể bị dao.và các vật sắc nhọn khác cứa vào, vì vậy hãy luôn đóng và chốt máy rửa bát và đồ dùng hướng xuống dưới.

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Chó: Nhiều trẻ em bị chó cắn mỗi năm, đôi khi do con chó của nhà hàng xóm, một con có đi lạc, hoặc trong nhiều trường hợp con chó của gia đình ab5n. Không bao giờ để trẻ nhỏ một mình với một chú chó, ngay cả khi bạn tin tưởng chú chó đó. Dạy trẻ không bao giờ đến gần chó lạ bên ngoài mà không biết chủ của nó là ai hoặc chưa xác nhận nó có an toàn hay không.

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An toàn trong môi trường nước

Trẻ em thích ở xung quanh nước trong thời tiết ấm áp . Tuy nhiên, bơi lội , chèo thuyền và các hoạt động dưới nước khác luôn hiện hữu những rủi ro cụ thể. Hãy nhớ rằng nhiều tai nạn đuối nước xảy ra ở vùng nước nông , bao gồm cả bồn tắm và hồ bơi. Dạy trẻ bơi càng sớm càng tốt và chỉ cho trẻ bơi khi có sự giám sát của người lớn ở gần. Hãy chắc chắn rằng họ mặc áo phao khi ở trên thuyền.

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Giữ cho con bạn khỏe mạnh

Một số cha mẹ bỏ qua nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan đến việc lười vận động và chế độ ăn uống nghèo nàn. Tình trạng béo phì ở trẻ em cũng như bệnh tiểu đường ở người trẻ tuổi, đã tăng mạnh trong những năm gần đây. So với trẻ em của các thế hệ trước, trẻ em ngày nay có nhiều khả năng dành thời gian trong nhà, dán mắt vào màn hình.

Kết hợp hoạt động thể chất không đủ với chế độ ăn uống nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt là nguyên nhân dẫn đến sức khỏe kém. Cha mẹ nên theo dõi thói quen ăn uống của trẻ và khuyến khích trẻ tập thể dục , vui chơi bên ngoài và vận động. Nếu cần, hãy đặt giới hạn thời gian họ dành cho màn hình, cho dù là TV, điện thoại, máy tính bảng, máy tính hay bảng điều khiển trò chơi.

An toàn tại trường học

Mặc dù có tin tức đáng báo động về các vụ xã súng ở trường học, nhưng những vụ việc này tương đối hiếm. Tuy nhiên, thật tốt khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và làm mọi cách để giữ an toàn cho con bạn trong giờ học. Tất nhiên, bạn cũng nên thực hiện các bước để bảo vệ con mình khỏi những mối đe dọa phổ biến hơn như những kẻ bắt nạt và những kẻ săn mồi địa phương. Dưới đây là một số nguyên tắc cần ghi nhớ.

Tích cực với trường học của con bạn. Tham dự các họp tối phụ huynh - giáo viên và các cuộc họp công cộng, và làm quen với giáo viên của con bạn. Tham gia hội Phụ huynh và Giáo viên (PTA) và tình nguyện khi bạn có thể. Điều này sẽ giúp bạn theo kịp các quy trình an toàn của trường cũng như giúp bạn có cơ hội đóng góp ý kiến.

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Theo dõi đời sống xã hội của con bạn. Nếu anh ấy hoặc cô ấy gặp khó khăn trong việc kết bạn, hãy làm những gì bạn có thể để giúp đỡ. Một cách để làm điều này là kết bạn (hoặc ít nhất là thân thiện với) các bậc cha mẹ khác trong cộng đồng của bạn. Những đứa trẻ bị cô lập trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt và dễ mắc các vấn đề bao gồm cả trầm cảm.

Đảm bảo rằng con bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn nếu cần. Đưa cho trẻ những chiếc điện thoại di động có thông tin liên lạc của cha mẹ được lập trình sản là một cách tuyệt vời để đảm bảo chúng có thể dễ dàng gọi cho bạn.

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Giáo dục con bạn về các quy tắc an toàn. Điều đó bao gồm cảnh giác với người lạ cũng như nói cho họ biết nên liên hệ với ai nếu họ bị lạc hết tiền hoặc cảm thấy sợ hãi vì bất kỳ lý do gì.

Đây là một số cách để giữ cho con bạn an toàn trong thế giới phức tạp ngày nay. Giao tiếp là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các lĩnh vực này. Điều cần thiết là con bạn cảm thấy thoải mái khi nói với bạn về bất cứ điều gì khiến chúng khó chịu. Đặt câu hỏi cho chúng về cách chúng đang học ở trường và cách chúng hòa đồng với bạn bè, đồng thời tìm kiếm các dấu hiệu của bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra.