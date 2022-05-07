Dạy con trở thành người tháo phát với những bí quyết khơi dậy động lực siêu hay mà ba mẹ chớ bỏ qua

Con có thể: Bỏ quần áo vào rổ, lau sạch đồ rơi vãi, vứt rác vào thùng rác, bỏ đồ chơi vào thùng, mang đồ cho bạn hoặc chải lông cho thú cưng.

Tùy vào độ tuổi mà ba mẹ có thể áp dụng nhiều chiến lược để giúp con có thêm động lực hoặt động và trở thành người có tính tháo vát về sau này.

Ảnh minh họa: Internet Tùy vào độ tuổi mà ba mẹ có thể áp dụng nhiều chiến lược để giúp con có thêm động lực hoặt động và trở thành người có tính tháo vát về sau này. Độ tuổi 2-3: Nhiệm vụ đơn giản và lời khen ngợi Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, đây là độ tuổi và thời điểm hoàn hảo để bắt đầu. Khi trẻ mới biết đi hoàn thành các công việc đơn giản, trẻ cảm thấy có khả năng và thực hành các kỹ năng vận động. Đưa ra nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực của con nhé ba mẹ.

Tuổi 4-5: Tham gia vào nhiều công việc nhà khó hơn

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Con có thể: Cho thú cưng ăn, phân loại đồ giặt hoặc xếp tất, mang đồ giặt đến đúng phòng, đặt trên bàn với các món ăn, bỏ thùng rác nhỏ hoặc tưới cây.

Trẻ mẫu giáo phát triển mạnh về cảm giác cần thiết, có khả năng và độc lập. Tập trung ít hơn vào kết quả mà tập trung nhiều hơn vào việc để con tham gia vào các công việc gia đình. Nếu chúng chùn bước, hãy sử dụng kỹ thuật nhẹ nhàng hơn như: Khi chúng đã đặt bát đĩa vào bồn rửa, sau đó ba mẹ nên để con có thể ra ngoài chơi.

6-7 tuổi: Không đòi hỏi sự hoàn hảo

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Con có thể: Để đầy bát đĩa nước của vật nuôi, dọn dẹp và đóng gói đồ ăn trưa, dọn dẹp giường của chúng và ba mẹ nên hài lòng với kết quả mà con đã hoàn thành bất kể diện mạo cái giường có gập ghềnh như thế nào! Những hoạt động khác nên khuyến khích con như lau sạch bồn rửa, giúp dọn đồ tạp hóa, thu gom rác hoặc mang theo thùng rác vào lề đường.

Trẻ học cách chịu trách nhiệm và tự lập khi bạn giao cho chúng những nhiệm vụ mới trong nhà. Con có thể làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Hướng dẫn con cách hoàn thành công việc nhà và dành cho con sự tán dương dù cho kết quả hoàn thành của con chưa hoàn hảo ba mẹ nhé.

8-9 tuổi: Làm cho công việc thêm thú vị!

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Con có thể: Chuẩn bị thức ăn đơn giản, lau mặt bàn, sắp xếp và dọn dẹp bàn ăn, dọn sạch máy rửa bát, gấp và cất quần áo, thay giấy vệ sinh, máy hút hoặc cào lá rơi.

Việc nhà không nhất thiết phải là một việc nặng nhọc. Hãy để con bạn phát nhạc trong khi quét dọn hoặc hẹn giờ trong 5 phút và xem ai có thể gấp nhiều quần áo nhất. Bạn cũng có thể thử các ứng dụng cho phép trẻ kiếm điểm và phần thưởng do bố mẹ quyết định cho những công việc đã hoàn thành.

10-12 tuổi: Lựa chọn và phần thưởng

Con có thể: Chà rửa xoong nồi, lau nhà, quét dọn, lau nhà vệ sinh và bồn tắm, mang đồ từ xe hơi ra hoặc rửa xe hơi.

Cho trẻ chọn một vài thứ mà chúng giỏi và để chúng quyết định xem chúng muốn luân chuyển công việc hay giữ nguyên công việc mỗi tuần. Đăng một danh sách hoặc bảng xếp hạng việc vặt như một lời nhắc nhở. Nếu con bạn hoàn thành một nhiệm vụ mà không được yêu cầu hoặc hoàn thành công việc quá xuất sắc, bạn có thể đưa ra một phần thưởng nhỏ, hoặc ít nhất là lời cảm ơn chân thành.

13 tuổi trở lên: Chuẩn bị cho cuộc sống thực

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Con có thể: Anh chị trông trẻ cho ba mẹ và giúp làm bài tập về nhà, nấu bữa tối mỗi tuần, dắt thú cưng trong gia đình đi dạo và giúp dọn dẹp nhà hoặc bảo dưỡng ô tô cơ bản. Thanh thiếu niên có bằng lái xe có thể chạy việc vặt như đi chợ.

Công việc nhà dạy cho thanh thiếu niên các kỹ năng sinh tồn sẽ phục vụ con tốt trong tương lai. Đảm bảo các công việc không rơi vào vai trò giới tính khuôn mẫu. Con trai cần nấu ăn, ủi đồ và giặt giũ. Các cô gái nên xử lý các dụng cụ, thay nhớt xe và làm công việc sân bãi.

Bạn có nên cho tiền con khi làm việc nhà không? Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho rằng trẻ em cần có những bổn phận cơ bản trong gia đình để học được tinh thần trách nhiệm. Công việc đó nên tách biệt với tiền trợ cấp hàng tuần, nó dạy con cách sử dụng tiền và các kỹ năng quan trọng khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể kiếm tiền. Một số gia đình chia công việc nhà thành hai nhóm: công việc cơ bản, không được trả công, những công việc mà trẻ em làm như một phần của gia đình và những công việc phụ mà chúng có thể kiếm tiền.

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Trẻ em sẽ luôn cần lời nhắc để làm việc nhà, nhưng những mẹo này có thể giúp:

Hãy là một hình mẫu. Nếu bạn không tự dọn dẹp thì tại sao con phải làm đúng không?

Đưa ra phản hồi hữu ích khi con chăm chỉ hay chủ động dọn dẹp.

Cho con các nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi.

Thoải mái trì hoãn hoặc tước bỏ các đặc quyền nếu công việc không được hoàn thành.

Theo WebMD