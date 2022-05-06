Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ!

Nuôi dạy con 06/05/2022 11:23

Trong khi gần một nửa số người lớn thỉnh thoảng ngủ ngáy, thì chứng ngủ ngáy không quá phổ biến ở trẻ em. Vì vậy, nếu con bạn ngủ ngáy, đó có phải là nguyên nhân đáng lo ngại?

Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Brandon Hopkins từ Hoa kỳ cho biết: "Trung bình cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ ngủ ngáy . Nhưng điều đó không nhất thiết chỉ ra một vấn đề."

Tại đây, Bác sĩ cũng đã trả lời những câu hỏi thường gặp của các bậc cha mẹ về chứng ngủ ngáy của trẻ:

Điều gì có thể khiến trẻ ngủ ngáy?

Nguyên nhân điển hình nhất của chứng ngáy ngủ ở trẻ em là do mô thừa hoặc tắc nghẽn trong cổ họng.

Tiến sĩ Hopkins nói: "Ở trẻ em, amidan lớn và adenoit thường là nguồn tạo ra các mô cồng kềnh trong cổ họng và gây ra chứng ngáy ngủ".

Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề khác có thể khiến con bạn ngủ ngáy bao gồm:

  • Dị ứng
  • Nhiễm trùng cổ họng
  • Bệnh hen suyễn
  • Lệch vách ngăn (khi sụn chia cánh mũi không đều, khiến một bên hẹp hơn)
  • Chứng ngưng thở lúc ngủ

Khi nào thì ngáy là một nguyên nhân đáng lo ngại?

Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của bạn nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu đỏ này, có thể báo hiệu chứng ngưng thở khi ngủ ở con :

  1. Con bạn ngáy hầu hết các đêm trong tuần.
  2. Bạn thường xuyên nghe thấy tiếng ngáy vào ban đêm.
  3. Tiếng ngáy rất ồn ào.
  4. Con bạn thường xuyên ngủ với miệng mở và cằm hoặc cổ mở rộng.
  5. Bạn nghe thấy con bạn tạm dừng hoặc thở hổn hển khi ngủ.
Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Hopkins nói: "Chứng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày và hoạt động kém hiệu quả vào ban ngày, gây ra các vấn đề về sự tập trung hoặc chú ý. Nó không phổ biến ở trẻ em, nhưng khi chứng ngưng thở khi ngủ nghiêm trọng, nó có thể gây ra các nguy cơ sức khỏe cho tim và phổi".

Có phải một số trẻ em dễ bị ngáy ngủ hơn không?

Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Hopkins nói: "Trẻ em thừa cân và trẻ em sinh non có nhiều khả năng ngủ ngáy hơn. Ngáy cũng phổ biến hơn ở trẻ em có":

  • Rối loạn sọ não (thường do dị tật bẩm sinh như sứt môi hoặc hở hàm ếch, hoặc do chấn thương)
  • Một số rối loạn di truyền (chẳng hạn như hội chứng Down)
  • Một số rối loạn thần kinh cơ (chẳng hạn như bại não và loạn dưỡng cơ)
  • Bệnh hồng cầu hình liềm

Bác sĩ nhi khoa của con cần thông tin gì để chẩn đoán?

Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 Trước khi con bạn đến gặp bác sĩ, hãy bắt đầu viết nhật ký về giấc ngủ. Quan sát và ghi lại thói quen ngủ của trẻ, bắt đầu khoảng một giờ sau khi trẻ đi ngủ.

"Theo dõi xem ngáy xảy ra bao nhiêu đêm trong tuần và liệu nó có xảy ra thường xuyên hay chỉ thỉnh thoảng vào ban đêm", Tiến sĩ Hopkins khuyên các bậc phụ huynh. 

Có những loại điều trị nào cho việc ngáy khi ngủ của con?

Tiến sĩ Hopkins nói : "Mục đích là để khôi phục giấc ngủ ngon cho con bạn. Khi chứng ngáy ngăn chặn điều này, một số lựa chọn điều trị có sẵn có thể hữu ích cho bé".

Trẻ ngủ ngáy có thực sự bình thường không? Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu này là những rắc rối mà vấn đề ngủ ngáy gây ra, đặc biệt với trẻ nhỏ! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vấn đề là amidan lớn hoặc u tuyến, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật để loại bỏ chúng. Nếu thừa cân là một vấn đề, bạn có thể làm việc với bác sĩ nhi khoa để giúp con bạn giảm cân.

Khi vấn đề cơ bản là chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ có thể đề nghị giảm cân hoặc có thể phẫu thuật.

Tiến sĩ Hopkins lưu ý: Khi chứng ngưng thở khi ngủ được giải quyết, 90% trẻ khỏe mạnh sẽ không gặp vấn đề gì nữa.

Theo Cleveland Clinic

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