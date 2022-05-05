Em bé nhà bạn liên tục cắn mọi thứ, chiến lược nào để ngăn chặn con làm tổn thương những chiếc răng sữa này?

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn đã nỗ lực phòng ngừa tốt nhất, sự cố cắn vẫn có thể xảy ra. Khi con bạn cắn, hãy kiên quyết cho con bạn biết rằng hành vi này là không thể chấp nhận được bằng cách nói: "Không. Chúng ta không nên cắn!". Giải thích rằng việc cắn làm tổn thương người kia cho con. Sau đó, loại bỏ trẻ khỏi tình huống con có thể kích động và cho trẻ thời gian để bình tĩnh lại.

Bạn có thể đã nghe từ các bậc cha mẹ khác rằng nếu con bạn cắn bạn, hãy cắn lại con bạn. Đây không phải là lời khuyên tốt. Trẻ em học bằng cách bắt chước. Nếu bạn cắn trẻ, trẻ sẽ có ấn tượng rằng hành vi này có thể chấp nhận được và chúng sẽ có nhiều khả năng tái phạm. Đánh con vì cắn cũng vậy, là những điều không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thể khiến con mình ngừng cắn, hành vi đó có thể bắt đầu ảnh hưởng đến trường học và các mối quan hệ. Bạn hoặc một người lớn khác có thể phải giám sát chặt chẽ các hoạt động tương tác giữa con bạn và những đứa trẻ khác. Khi cắn trở thành một thói quen hoặc tiếp tục ở độ tuổi 4 hoặc 5, nó có thể xuất phát từ một vấn đề tình cảm nghiêm trọng hơn. Nói chuyện với bác sĩ, hoặc nhờ sự giúp đỡ của nhà tâm lý học, nhà trị liệu trẻ em nếu bạn gặp khó khăn nhé.

Theo WebMD