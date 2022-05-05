Em bé nhà bạn liên tục cắn mọi thứ, chiến lược nào để ngăn chặn con làm tổn thương những chiếc răng sữa này?

Bạn đang tận hưởng một buổi chiều đầy nắng trên sân chơi thì đột nhiên bạn phát hiện ra đứa con mới biết đi của mình với hàm răng được cắm vào cánh tay của một em bé khác. Kinh hoàng, bạn vội vàng la con thật lớn nhưng cách tốt nhất để xử lý tình huống này là gì?
- “Thói quen này” của mẹ có thể gây ra rối loạn ăn uống ở trẻ
- Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý
Hành động cắn là một phần bình thường của sự phát triển thời thơ ấu. Trẻ nhỏ cắn vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 3 trải qua giai đoạn cắn thậm chí là với tất cả những vật xung quanh bé. Tuy nhiên, việc con cắn là điều khiến bạn nóng ruột. May mắn thay, có nhiều cách để ngăn cản bé con nhà bạn ngứa ngáy và cắn lung tung.
Hành động cắn là một phần bình thường của sự phát triển thời thơ ấu. Trẻ nhỏ cắn vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 3 trải qua giai đoạn cắn thậm chí là với tất cả những vật xung quanh bé.
Tuy nhiên, việc con cắn là điều khiến bạn nóng ruột. May mắn thay, có nhiều cách để ngăn cản bé con nhà bạn ngứa ngáy và cắn lung tung.
Tại sao trẻ em lại thích cắn?
Trẻ em cắn vì một số lý do và hầu hết chúng không cố ý hay ác ý.
- Con đang đau đớn: Khi trẻ cắn, thường là do trẻ đang mọc răng. Con chỉ làm điều đó để giảm đau cho nướu bị sưng và mềm.
- Con đang khám phá thế giới của mình: Trẻ rất nhỏ sử dụng miệng để khám phá, cũng giống như chúng sử dụng tay. Tất cả những gì trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi thu nạp cuối cùng sẽ trôi vào miệng. Trẻ em ở độ tuổi này vẫn chưa thể ngăn mình cắn đối tượng mà chúng quan tâm.
- Con đang tìm kiếm một phản ứng: Một phần của khám phá là sự tò mò. Trẻ mới biết đi thử nghiệm để xem hành động của chúng sẽ kích động loại phản ứng nào. Con sẽ cắn một người bạn hoặc anh chị em của mình để nghe những câu cảm thán ngạc nhiên, mà không nhận ra rằng trải nghiệm đó đau đớn như thế nào đối với người đó.
- Con đang khao khát sự chú ý: Ở những đứa trẻ lớn hơn, cắn chỉ là một trong số những hành vi xấu được sử dụng để thu hút sự chú ý. Khi một đứa trẻ cảm thấy bị phớt lờ, bị kỷ luật thì ít nhất đây là một cách để gây chú ý, ngay cả khi sự chú ý là tiêu cực hơn là tích cực.
- Con đang thất vọng: Cắn, giống như đánh, là một cách để một số trẻ tự khẳng định mình khi chúng còn quá nhỏ để thể hiện cảm xúc một cách hiệu quả qua lời nói. Đối với con bạn, cắn là một cách để lấy lại một món đồ chơi yêu thích, nói với bạn rằng chúng không vui hoặc để một đứa trẻ khác biết rằng chúng muốn được ở một mình.
Làm thế nào để giúp con ngừng cắn
Thực hành phòng ngừa để con bạn ít bị cắn ngay từ đầu.
- Nếu em bé của bạn đang mọc răng, hãy đảm bảo luôn mang sẵn một chiếc khăn lau mát cho bé để bé ít ngoạm vào tay ai đó hơn.
- Tránh các trường hợp mà con bạn có thể cáu kỉnh để cắn. Đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu của con bạn, bao gồm cả thời gian ăn uống và ngủ trưa đều được quan tâm trước khi bạn ra ngoài chơi. Mang theo đồ ăn nhẹ để xoa dịu con bạn nếu chúng cáu kỉnh vì đói.
- Ngay khi con bạn đủ lớn, hãy khuyến khích sử dụng các từ như "Con giận mẹ" hoặc "Đó là đồ chơi của con" thay vì cắn. Các cách khác để bày tỏ sự thất vọng hoặc tức giận bao gồm ôm thú nhồi bông hoặc đấm vào gối. Đôi khi, rút ngắn các hoạt động hoặc cho con bạn nghỉ ngơi có thể giúp ngăn chặn sự bực bội gia tăng có thể dẫn đến cắn và các hành vi xấu khác.
- Cho con bạn đủ thời gian trong ngày chẳng hạn như đọc sách hoặc chơi cùng nhau để chúng không cắn chỉ để thu hút sự chú ý. Đặc biệt chú ý hơn khi con bạn trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như chuyển nhà hoặc chào đón một anh chị em. Nếu con bạn có xu hướng cắn, hãy để mắt đến bất kỳ bạn cùng chơi nào với con và bước vào khi một cuộc xung đột dường như đang diễn ra.
Ngay cả khi bạn đã nỗ lực phòng ngừa tốt nhất, sự cố cắn vẫn có thể xảy ra. Khi con bạn cắn, hãy kiên quyết cho con bạn biết rằng hành vi này là không thể chấp nhận được bằng cách nói: "Không. Chúng ta không nên cắn!". Giải thích rằng việc cắn làm tổn thương người kia cho con. Sau đó, loại bỏ trẻ khỏi tình huống con có thể kích động và cho trẻ thời gian để bình tĩnh lại.
Bạn có thể đã nghe từ các bậc cha mẹ khác rằng nếu con bạn cắn bạn, hãy cắn lại con bạn. Đây không phải là lời khuyên tốt. Trẻ em học bằng cách bắt chước. Nếu bạn cắn trẻ, trẻ sẽ có ấn tượng rằng hành vi này có thể chấp nhận được và chúng sẽ có nhiều khả năng tái phạm. Đánh con vì cắn cũng vậy, là những điều không hay.
Nếu bạn không thể khiến con mình ngừng cắn, hành vi đó có thể bắt đầu ảnh hưởng đến trường học và các mối quan hệ. Bạn hoặc một người lớn khác có thể phải giám sát chặt chẽ các hoạt động tương tác giữa con bạn và những đứa trẻ khác. Khi cắn trở thành một thói quen hoặc tiếp tục ở độ tuổi 4 hoặc 5, nó có thể xuất phát từ một vấn đề tình cảm nghiêm trọng hơn. Nói chuyện với bác sĩ, hoặc nhờ sự giúp đỡ của nhà tâm lý học, nhà trị liệu trẻ em nếu bạn gặp khó khăn nhé.
Theo WebMD