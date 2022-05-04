Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý

Nuôi dạy con 04/05/2022 09:22

Nuôi dạy một đứa trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý luôn là một thách thức. Giao tiếp là điều cần thiết và giao tiếp với một đứa trẻ có những thách thức về sự chú ý hoặc giác quan có thể khó khăn hơn nữa.

Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là các chiến lược để tăng cường giao tiếp với con bạn.

Nhận biết khi nào con bạn thực sự nghe thấy bạn và chú ý

Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết mọi người cần giao tiếp bằng mắt để biết rằng họ đang được lắng nghe. Tuy nhiên, một đứa trẻ mắc chứng ADD hoặc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) có tâm trí hoạt động với tốc độ nhanh. Con có thể không tiếp xúc hoặc duy trì giao tiếp bằng mắt với bạn. Điều này không có nghĩa là con không lắng nghe. Ngược lại, nhiều trẻ loay hoay với các đồ vật khi chúng đang nghe.

Chú ý đến các tín hiệu của con bạn

Chỉ dẫn ngắn gọn và đơn giản cho con. Trẻ dễ bị choáng ngợp với mọi thứ xung quanh. Khi bạn đang dạy con điều gì đó hoặc yêu cầu con thực hiện một nhiệm vụ, hãy hướng dẫn con từng bước. Tuy nhiên, đừng sắp xếp tất cả các bước cùng một lúc. Cung cấp cho con một hoặc hai bước đơn giản và sau đó tiếp tục khi mỗi bước được hoàn thành.

Tạo chiến lược giao tiếp

Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể cần phải sáng tạo khi cố gắng giao tiếp với con mình. Hướng dẫn con bạn cầm hoặc ném quả bóng từ tay này sang tay khác trong khi chúng lắng nghe bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các dấu hiệu trực quan để chỉ ra những gì bạn muốn hoặc cần con bạn làm.

Khi đến giờ đi ngủ, hãy cho chúng xem hình ảnh về một chiếc giường hoặc đưa cho chúng con thú nhồi bông mà chúng muốn ngủ cùng.

Cho con sự lựa chọn

Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em học cách nhanh chóng điều chỉnh theo cha mẹ của chúng, đặc biệt là khi chúng nhận ra rằng bạn đang nói gì đó với chúng. Tuy nhiên, khi bạn cho trẻ lựa chọn, trẻ sẽ dễ dàng nghe lời hơn. Con thường cho phép mình sống chậm lại và cân nhắc lựa chọn để có thể đưa ra quyết định hấp dẫn nhất.

Ví dụ, khi đến giờ đi ngủ, bạn có thể nói, "Đã đến giờ đi ngủ. Con muốn mặc bộ đồ ngủ nào tối nay nè, màu đỏ hay màu xanh?".

Sử dụng giáo cụ trực quan

Trẻ ADD và ADHD phản ứng với các giáo cụ trực quan. Thay vì nói với con những gì họ cần làm để chuẩn bị đi ngủ, hãy tạo một áp phích với một loạt các hình ảnh minh họa các bước. Nói chuyện nhẹ nhàng và giữ bình tĩnh. Khi bạn trở nên kích động hoặc lớn giọng, điều đó có thể kích thích con bạn. Điều này trái ngược với những gì bạn đang cố gắng hoàn thành, đặc biệt nếu con đã bị kích động hoặc khó chịu.

Nói chuyện nhẹ nhàng và giữ bình tĩnh với con bạn

Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con đang nổi cơn thịnh nộ hoặc đang bị kích động, hãy bước ra xa và tham gia vào một hoạt động yên tĩnh mà con có thể thấy thú vị. Xây tháp bằng các khối, màu hoặc xếp hình cùng con sẽ là lựa chọn hay hơn. Sự bình tĩnh của bạn có thể và sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều.

Giải thích những mong đợi của bạn

Chiến lược giao tiếp dành cho cha mẹ có con bị rối loạn tăng động giảm chú ý - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khi con bạn biết những gì được mong đợi ở chúng và những gì chúng có thể mong đợi, chúng có xu hướng cư xử tốt hơn. Khen thưởng cho hành vi tích cực cũng hỗ trợ sự hợp tác trong tương lai từ con bạn.

Nuôi dạy một đứa trẻ mắc chứng ADD hoặc ADHD đòi hỏi sự sáng tạo của cha mẹ. Tìm hiểu các dấu hiệu gây kích hoạt của con bạn là điều rất cần thiết. Quan sát phong cách học tập của con và ủng hộ phong cách đó trong giao tiếp của con. Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tham gia một nhóm hỗ trợ. Đôi khi, nói chuyện với các bậc cha mẹ khác có thể giúp bạn không chỉ đối phó mà còn có thể rút ra một số mẹo mới.

Theo Child Development

Trẻ thích nằm sấp hay nằm ngửa có sự khác biệt về IQ: Ba mẹ lưu ý cẩn thận kẻo chừng lợi bất cập hại

Trẻ thích nằm sấp hay nằm ngửa có sự khác biệt về IQ: Ba mẹ lưu ý cẩn thận kẻo chừng lợi bất cập hại

Mỗi tư thế ngủ thể hiện những tính cách khác biệt ở trẻ. Bất ngờ thay, trẻ nằm sấp lại được cho là sở hữu IQ vượt trội hơn những bé có tư thế ngủ khác. Tuy nhiên, cha mẹ lại không nên cho trẻ ngủ ở tư thế này chút nào vì một số nguyên nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   con bị tăng động cách nói chuyện với trẻ bị tăng động phương pháp dạy con

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?