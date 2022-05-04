Nhận biết khi nào con bạn thực sự nghe thấy bạn và chú ý

Dưới đây là các chiến lược để tăng cường giao tiếp với con bạn.

Hầu hết mọi người cần giao tiếp bằng mắt để biết rằng họ đang được lắng nghe. Tuy nhiên, một đứa trẻ mắc chứng ADD hoặc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) có tâm trí hoạt động với tốc độ nhanh. Con có thể không tiếp xúc hoặc duy trì giao tiếp bằng mắt với bạn. Điều này không có nghĩa là con không lắng nghe. Ngược lại, nhiều trẻ loay hoay với các đồ vật khi chúng đang nghe.

Chỉ dẫn ngắn gọn và đơn giản cho con. Trẻ dễ bị choáng ngợp với mọi thứ xung quanh. Khi bạn đang dạy con điều gì đó hoặc yêu cầu con thực hiện một nhiệm vụ, hãy hướng dẫn con từng bước. Tuy nhiên, đừng sắp xếp tất cả các bước cùng một lúc. Cung cấp cho con một hoặc hai bước đơn giản và sau đó tiếp tục khi mỗi bước được hoàn thành.

Tạo chiến lược giao tiếp

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể cần phải sáng tạo khi cố gắng giao tiếp với con mình. Hướng dẫn con bạn cầm hoặc ném quả bóng từ tay này sang tay khác trong khi chúng lắng nghe bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các dấu hiệu trực quan để chỉ ra những gì bạn muốn hoặc cần con bạn làm.

Khi đến giờ đi ngủ, hãy cho chúng xem hình ảnh về một chiếc giường hoặc đưa cho chúng con thú nhồi bông mà chúng muốn ngủ cùng.

Cho con sự lựa chọn

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em học cách nhanh chóng điều chỉnh theo cha mẹ của chúng, đặc biệt là khi chúng nhận ra rằng bạn đang nói gì đó với chúng. Tuy nhiên, khi bạn cho trẻ lựa chọn, trẻ sẽ dễ dàng nghe lời hơn. Con thường cho phép mình sống chậm lại và cân nhắc lựa chọn để có thể đưa ra quyết định hấp dẫn nhất.

Ví dụ, khi đến giờ đi ngủ, bạn có thể nói, "Đã đến giờ đi ngủ. Con muốn mặc bộ đồ ngủ nào tối nay nè, màu đỏ hay màu xanh?".

Sử dụng giáo cụ trực quan

Trẻ ADD và ADHD phản ứng với các giáo cụ trực quan. Thay vì nói với con những gì họ cần làm để chuẩn bị đi ngủ, hãy tạo một áp phích với một loạt các hình ảnh minh họa các bước. Nói chuyện nhẹ nhàng và giữ bình tĩnh. Khi bạn trở nên kích động hoặc lớn giọng, điều đó có thể kích thích con bạn. Điều này trái ngược với những gì bạn đang cố gắng hoàn thành, đặc biệt nếu con đã bị kích động hoặc khó chịu.

Nói chuyện nhẹ nhàng và giữ bình tĩnh với con bạn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu con đang nổi cơn thịnh nộ hoặc đang bị kích động, hãy bước ra xa và tham gia vào một hoạt động yên tĩnh mà con có thể thấy thú vị. Xây tháp bằng các khối, màu hoặc xếp hình cùng con sẽ là lựa chọn hay hơn. Sự bình tĩnh của bạn có thể và sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều.

Giải thích những mong đợi của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Khi con bạn biết những gì được mong đợi ở chúng và những gì chúng có thể mong đợi, chúng có xu hướng cư xử tốt hơn. Khen thưởng cho hành vi tích cực cũng hỗ trợ sự hợp tác trong tương lai từ con bạn.

Nuôi dạy một đứa trẻ mắc chứng ADD hoặc ADHD đòi hỏi sự sáng tạo của cha mẹ. Tìm hiểu các dấu hiệu gây kích hoạt của con bạn là điều rất cần thiết. Quan sát phong cách học tập của con và ủng hộ phong cách đó trong giao tiếp của con. Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tham gia một nhóm hỗ trợ. Đôi khi, nói chuyện với các bậc cha mẹ khác có thể giúp bạn không chỉ đối phó mà còn có thể rút ra một số mẹo mới.



Theo Child Development