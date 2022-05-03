Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới "nhú mầm" để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh

Nuôi dạy con 03/05/2022 09:54

Làm cha mẹ thật tuyệt vời! Nhưng những ai có con trong chúng ta đều biết một sự thật rằng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để đảm bảo rằng con bạn lớn lên có nề nếp, được giáo dục đúng cách và nói chung là thích nghi tốt với cuộc sống.

Khi xem xét các vấn đề phổ biến nhất về hành vi của trẻ khiến nhiều bậc cha mẹ bận tâm và có những vấn đề mà các phụ huynh không nên bỏ qua!

Trẻ giữ im lặng về hành động xấu của ai đó

Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới 'nhú mầm' để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh - Ảnh 1

Giải pháp: Bạn phải giải thích cho trẻ sự khác biệt giữa việc trở thành kẻ nói dối và cảnh giác hay tận tâm. Ngoài ra, bạn cần bình tĩnh lắng nghe trẻ nói và không phán xét. Sau đó, bạn nên giúp con hiểu rõ sự việc để hai người cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Sự ganh đua của anh chị em

Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới 'nhú mầm' để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh - Ảnh 2

Giải pháp: Tìm ra gốc rễ của vấn đề và đảm bảo cấm con bạn gây đau đớn về thể xác cho nhau. Giúp con bạn cảm thấy như một đội thực sự và dạy chúng giải quyết xung đột một cách công bằng. Giải thích cho con tầm quan trọng của việc tôn trọng cảm xúc của nhau. Cố gắng thường xuyên dành thời gian cho từng đứa con nhỏ của bạn, điều này sẽ giúp duy trì mối quan hệ thân ái trong gia đình.

Trộm cắp

Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới 'nhú mầm' để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh - Ảnh 3

Giải pháp: Duy trì thái độ đúng đắn là rất quan trọng. Giữ bình tĩnh. Nếu lần đầu tiên con bạn lấy trộm thứ gì đó, hãy tìm hiểu động cơ và giải thích rằng làm như vậy là hoàn toàn sai lầm. Sau đó, yêu cầu con bạn trả lại thứ đó và xin lỗi chủ nhân của nó. Nếu các vụ trộm liên tục xảy ra liên tục, hãy tìm đến sự trợ giúp tâm lý chuyên nghiệp. Nếu không, kiểu hành vi này có thể biến thành một thói quen dai dẳng.

Thái độ thiếu tôn trọng người khác

Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới 'nhú mầm' để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh - Ảnh 4

Giải pháp: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra hành vi này. Dạy con bạn cách thể hiện đúng cảm xúc và mong muốn của chúng. Con phải học cách giữ bình tĩnh và lắng nghe. Nếu con bạn tiếp tục cư xử xấc xược, hãy tước bỏ những đặc quyền mà con bạn được hưởng.

Không trung thực

Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới 'nhú mầm' để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh - Ảnh 5

Giải pháp: Đừng nhượng bộ trước sự kích thích. Giải thích cho con bạn về tầm quan trọng của sự trung thực và tin tưởng trong các mối quan hệ. Hãy dành thời gian suy nghĩ về một hình phạt thích hợp để dạy con bạn rằng nói dối là điều không thể chấp nhận được. Nếu sự thiếu trung thực trở thành tiêu chuẩn, đây có thể là dấu hiệu của những vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ cần liên hệ với một chuyên gia.

Rên rỉ

Chặn đứng những hành vi nguy hiểm này ở con trẻ từ khi mới 'nhú mầm' để nuôi dạy một em bé phát triển lành mạnh - Ảnh 6

Giải pháp: Cố gắng giữ một biểu hiện cảm xúc không quan tâm. Nhắc con bạn rằng trẻ nên nói với giọng bình thường. Nếu hành vi này trở thành vĩnh viễn, bạn phải tìm ra điều gì không ổn trong mối quan hệ giữa người thân và trẻ. Bạn có thể phải thảo luận về tình hình với trẻ để trẻ có ý thức hơn về việc trở thành một phần của gia đình.

Theo Brightside

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