Thấu hiểu những lý do đằng sau tiếng khóc của em bé nhà bạn và phương pháp xoa dịu con trong tích tắc

Nhưng khi còn nhỏ, mọi nhu cầu của con có lẽ được bé thể hiện qua tiếng khóc, đây là một số lý do khiến con bạn có thể khóc và những gì bạn có thể thử để xoa dịu con.

Đôi khi, thật khó để tìm ra nhu cầu mà em bé của bạn muốn bạn chăm sóc ra sao. Nhưng khi bé lớn lên, bé sẽ học các cách giao tiếp khác với bạn. Ví dụ, con sẽ giao tiếp bằng mắt tốt hơn, tạo ra tiếng ồn và mỉm cười.

Đói là một trong những lý do phổ biến nhất khiến con bạn quấy khóc, đặc biệt nếu là trẻ sơ sinh. Em bé của bạn càng nhỏ, khả năng bé đói càng cao. Bụng của bé còn nhỏ và không thể chứa được nhiều. Vì vậy, sẽ không mất nhiều thời gian trước khi con cần một nguồn bổ sung dinh dưỡng khác so với đợt ăn gần đó. Nếu bạn đang cho con bú, hãy cho con bú sữa từ mẹ ngay cả khi lần bú cuối cùng của con dường như không lâu trước đó. Đây được gọi là cho ăn đáp ứng. Em bé của bạn sẽ cho bạn biết khi nào bé bú đủ, bằng cách tự rời vú bạn ra và tỏ vẻ hài lòng và ổn định. Nếu bạn đang cho con bú sữa công thức, con bạn có thể không cần thêm sữa trong ít nhất hai giờ sau lần bú cuối cùng. Tuy nhiên, mỗi em bé đều khác nhau. Nếu em bé của bạn liên tục không hoàn thành các cữ bú của mình, bé có thể thích bú sữa công thức ít và bú thường xuyên hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể thử cung cấp cho con đợt bú bình mới sớm hơn.

Bé có thể không ngừng khóc ngay lập tức, nhưng hãy để bé tiếp tục bú nếu bé muốn.

Em bé khóc vì bị đau bụng

Nếu trẻ khóc nhiều nhưng vẫn khỏe mạnh thì có thể trẻ bị đau bụng. Em bé của bạn có thể trở nên đỏ mặt và bực bội, từ chối nỗ lực của bạn để xoa dịu bé. Con có thể nắm chặt tay, co đầu gối lên hoặc ưỡn lưng khi cảm thấy khó chịu ở bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân chính xác của việc khóc dai dẳng không rõ ràng. Nó rất phổ biến ở trẻ sơ sinh, đến nỗi nhiều chuyên gia nghĩ rằng nó có thể chỉ là một giai đoạn phát triển bình thường.

Các chuyên gia khác cho rằng nó có thể liên quan đến các vấn đề về dạ dày. Ví dụ, dị ứng hoặc không dung nạp chất gì đó trong sữa mẹ hoặc một loại sữa công thức. Hoặc nó có thể liên quan đến cảm lạnh, táo bón hoặc trào ngược khi bé bú.

Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đang khóc quá mức, hãy đưa con đến bác sĩ để loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào khác. Bác sĩ sẽ kiểm tra xem không có gì nghiêm trọng hơn đang gây ra tình trạng đau đớn cho bé.

Dù nguyên nhân là gì, sống với một đứa trẻ thường xuyên quấy khóc có thể rất căng thẳng. Điều quan trọng là bạn cũng phải chăm sóc bản thân, để bạn có đủ kiên nhẫn và năng lượng để xoa dịu đứa con của mình.

Hãy nhớ rằng giai đoạn này sẽ qua đi: đau bụng có xu hướng đạt đến đỉnh điểm sau hai tháng và thường biến mất sau khoảng ba đến bốn tháng.

Em bé khóc vì cần được ôm

Ảnh minh họa: Internet

Em bé của bạn cần nhiều sự âu yếm, tiếp xúc cơ thể và sự trấn an. Vì vậy, việc con khóc có thể có nghĩa là con chỉ muốn được bế.

Đung đưa và hát cho con nghe trong khi bạn ôm con vào lòng sẽ giúp đánh lạc hướng và an ủi bé yêu.

Bạn có thể thử cho trẻ sơ sinh với địu hoặc nôi để giữ trẻ gần bạn trong thời gian dài hơn. Con sẽ yêu âm thanh của nhịp tim của bạn, hơi ấm của cơ thể và mùi của bạn.

Em bé khóc vì mệt và muốn nghỉ ngơi

Em bé của bạn có thể khó ngủ, đặc biệt là nếu quá mệt mỏi. Em bé của bạn càng nhỏ, các tín hiệu về giấc ngủ của bé càng tinh tế hơn, vì vậy có thể mất một vài tuần để bạn nhận ra các dấu hiệu này. Quấy khóc trước những điều nhỏ nhặt nhất, nhìn vô hồn vào không gian, im lặng và tĩnh lặng chỉ là một số cách mà bé nói với bạn rằng bé cần nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Nhiều sự chú ý từ những vị khách ghé thăm có thể kích thích trẻ quá mức và khiến trẻ khó ngủ. Cố gắng đưa trẻ đến một căn phòng yên tĩnh sau khi bú và trước khi đi ngủ để giúp trẻ bình tĩnh và chìm vào giấc ngủ ngon hơn nhé các mẹ.

Em bé khóc vì cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng

Bạn có thể kiểm tra xem bé quá nóng hay quá lạnh bằng cách sờ bụng hoặc gáy của con. Việc con cảm thấy lạnh hơn phần còn lại của cơ thể là điều bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ nhiệt độ trong phòng của bé từ 16 độ C đến 20 độ C. Sử dụng nhiệt kế trong phòng để theo dõi nhiệt độ. Đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, đặt chân dưới chân cũi. Bằng cách đó, con không thể chui xuống chăn và trở nên quá nóng .

Chú ý không để bé mặc quá nhiều lớp, nếu không bé có thể trở nên quá nóng. Bạn cũng nên sử dụng khăn trải giường bằng vải cotton và chăn mềm làm bộ đồ giường trong cũi của bé. Nếu bụng của con cảm thấy quá nóng, hãy cởi bỏ một chiếc chăn và nếu con cảm thấy lạnh, chỉ cần đắp thêm một chiếc chăn. Nếu bạn đang sử dụng túi ngủ, hãy đảm bảo đó là loại túi phù hợp theo mùa và đúng kích cỡ cho con bạn.

Em bé khóc vì cần thay tã

Con bạn có thể phản đối nếu tã bị ướt hoặc bẩn. Một số em bé dường như không bận tâm trừ khi da của chúng cảm thấy bị kích ứng.

Nếu em bé của bạn không thích thay tã, có thể là do cảm giác lạ của không khí lạnh trên da của bé. Sau một tuần hoặc lâu hơn, bạn có thể là người chuyên nghiệp trong việc thay tã nhanh chóng. Nếu không, việc đánh lạc hướng bé bằng một bài hát hoặc một món đồ chơi mà bé có thể nhìn vào khi thay đổi có thể có hiệu quả.

Em bé khóc vì cảm thấy không khỏe

Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn không khỏe, có thể bé sẽ khóc với giọng điệu khác với giọng điệu mà bạn đã quen. Nó có thể yếu hơn, gấp gáp hơn, liên tục hoặc the thé. Nếu con thường khóc nhiều nhưng lại trở nên im lặng bất thường, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy con không khỏe. Dưới đây là cách phát hiện các dấu hiệu cho thấy con bạn kém ăn.

Việc mọc răng cũng có thể khiến bé khó chịu hơn bình thường. Trẻ sơ sinh thường cáu kỉnh và bồn chồn trong tuần trước khi một chiếc răng mới mọc.

Không ai hiểu con bạn tốt như bạn. Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy tin vào bản năng của bạn và gọi cho bác sĩ đa khoa hay nữ hộ sinh. Các chuyên gia y tế sẽ luôn xem xét những mối quan tâm của bạn một cách nghiêm túc.

Con tôi vẫn khóc. Làm thế nào tôi có thể xoa dịu con?

Khi bạn dần biết tính cách của bé, bạn sẽ học được những kỹ thuật nào phù hợp nhất với bé. Nếu một hành động âu yếm hoặc cho bú không phù hợp, những gợi ý này có thể hữu ích:

Phát âm thanh liên tục

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Trong bụng mẹ, em bé có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim bạn. Con có lẽ thích được ôm gần bạn lúc này vì nhịp tim của bạn đã quá quen thuộc.

Những tiếng ồn khác bắt chước những âm thanh mà con sẽ nghe thấy khi còn trong bụng mẹ của bạn. Tiếng ồn lặp đi lặp lại của máy hút bụi, máy giặt hoặc máy sấy tóc có thể giúp ru con bạn vào giấc ngủ.

Tiếng ồn trắng cũng có thể giúp xoa dịu em bé của bạn. Tải ứng dụng xuống điện thoại của bạn hoặc mua đồ chơi phát nhiều loại âm thanh, từ sóng biển đến hạt mưa.

Đung đưa và lắc lư con bạn

Hầu hết các em bé đều thích được đung đưa nhẹ nhàng. Bạn có thể ôm con:

trong vòng tay của bạn khi bạn đi bộ xung quanh

trên ghế bập bênh

trong xích đu em bé

Bạn cũng có thể thử đưa con đi dạo trong ô tô của bạn hoặc đi dạo trên xe đẩy của bé.



Thử mát xa hoặc xoa bụng con

Sử dụng dầu hoặc kem mát xa không mùi được đặc chế cho trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng xoa lưng hoặc bụng của bé theo chiều kim đồng hồ. Xoa bóp bụng của trẻ có thể giúp ích cho quá trình tiêu hóa của trẻ, và sự tiếp xúc của bạn sẽ giúp xoa dịu và an ủi trẻ. Mát xa thường xuyên có thể giúp bé bớt quấy khóc. Thời điểm tốt nhất để mast xa là khi bé đã ổn định và tỉnh táo. Nếu con khóc trong khi mát xa, con đang muốn nói với bạn rằng con thấy đã đủ, vì vậy hãy dừng lại và âu yếm con nhé.

Thử tư thế bú khác

Ảnh minh họa: Internet

Một số trẻ khóc trong hoặc sau khi bú. Nếu bạn đang cho con bú, bạn có thể thấy rằng việc thay đổi cách trẻ ngậm ti sẽ giúp trẻ bú bình tĩnh, không quấy khóc nhiều nữa.

Nếu trẻ bú sữa mẹ hoặc bú bình có vẻ khó chịu trong khi bú, trẻ có thể thích bú ở tư thế thẳng hơn.

Cho trẻ ợ hơi sau khi bú bằng cách ôm trẻ dựa vào vai bạn và nhẹ nhàng vỗ về hoặc xoa lưng cho trẻ. Tuy nhiên, nếu con bạn khóc ngay sau khi bú, có thể bé vẫn đói, vì vậy hãy cho bé bú bên vú còn lại của bạn hoặc nhiều sữa công thức hơn.

Để con bú cái gì đó

Đối với một số trẻ sơ sinh, nhu cầu bú rất mạnh. Nếu bạn đang cho con bú, bạn có thể để trẻ bú cho thoải mái. Ngoài ra, hãy để con ngậm ngón tay hoặc đốt ngón tay sạch của bạn. Hoặc bạn có thể cho con một núm vú giả nếu bạn nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho con.

Tắm nước ấm cho bé

Ảnh minh họa: Internet

Tắm nhẹ nhàng có thể giúp bé bình tĩnh hơn. Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi đặt con vào bồn tắm nhé. Nhiệt độ phải ở khoảng 37 độ C đến 38 độ C sẽ phù hợp. Nếu bạn không có nhiệt kế, hãy nhúng khuỷu tay vào nước. Khi bạn không cảm thấy nóng cũng không lạnh thì nước đó đã ổn để dùng cho bé.

Hãy nhớ rằng việc tắm cũng có thể khiến một số trẻ khóc nhiều hơn nếu chúng không thích cảm giác được ngâm mình trong nước. Theo thời gian, bạn sẽ biết được những điều bé thích và không thích.

Theo Babycentre