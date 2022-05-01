Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này

Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ cao ở trẻ là gì?

Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ cao là từ 38 ° C trở lên. Nhiệt độ bình thường ở trẻ sơ sinh và trẻ em là khoảng 36,4 ° C, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi một chút ở từng trẻ.

Nhiệt độ cao là phản ứng tự nhiên của cơ thể để chống lại các bệnh nhiễm trùng như ho và cảm lạnh. Nhiều thứ có thể gây ra nhiệt độ cao ở trẻ em, từ các bệnh thông thường ở trẻ em như bệnh thủy đậu và viêm amidan, đến việc tiêm phòng.