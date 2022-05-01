Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này

Nuôi dạy con 01/05/2022 13:04

Trẻ em dễ bị tăng nhiệt độ và hay sốt. Nhiệt độ cao rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Nhiệt độ thường trở lại bình thường trong vòng 3 hoặc 4 ngày.

Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ cao ở trẻ là gì?

Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ cao là từ 38 ° C trở lên. Nhiệt độ bình thường ở trẻ sơ sinh và trẻ em là khoảng 36,4 ° C, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi một chút ở từng trẻ.

Nhiệt độ cao là phản ứng tự nhiên của cơ thể để chống lại các bệnh nhiễm trùng như ho và cảm lạnh. Nhiều thứ có thể gây ra nhiệt độ cao ở trẻ em, từ các bệnh thông thường ở trẻ em như bệnh thủy đậu và viêm amidan, đến việc tiêm phòng.

Kiểm tra nhiệt độ cao

Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con bạn có thể:

  • bạn cảm thấy nóng hơn bình thường khi bạn chạm vào lưng hoặc ngực của con
  • con bị đổ mồ hôi
  • nhìn hoặc cảm thấy con không khỏe

Sử dụng nhiệt kế kỹ thuật số, bạn có thể mua ở các hiệu thuốc và siêu thị, để đo nhiệt độ của con bạn.

Phải làm gì nếu con bạn bị nhiệt độ cao

Bạn thường có thể trông trẻ hoặc em bé của bạn tại nhà. Nhiệt độ sẽ giảm trong 3 hoặc 4 ngày.

Những điều ba mẹ nên làm

  • cung cấp cho con nhiều chất lỏng

Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

  • chú ý đến các dấu hiệu mất nước

  • cho con thức ăn nếu con muốn

Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

  • kiểm tra con bạn thường xuyên vào ban đêm

  • giữ con ở nhà

  • cho con uống paracetamol nếu con thấy mệt hơn hoặc mất sức hơn

  • nhận lời khuyên y tế nếu bạn lo lắng về con mình

Những điều ba mẹ không nên làm 

  • không cởi quần áo của con bạn hoặc dùng miếng bọt biển để làm mát chúng, nhiệt độ cao là một phản ứng tự nhiên và lành mạnh đối với nhiễm trùng

  • không cho con quấn trong quá nhiều quần áo hoặc chăn

Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

  • không cho trẻ em dưới 16 tuổi uống aspirin

  • không kết hợp ibuprofen và paracetamol, trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn

  • không cho trẻ dưới 2 tháng dùng paracetamol

  • không cho trẻ dưới 3 tháng hoặc dưới 5kg dùng ibuprofen

  • không cho trẻ em bị hen suyễn dùng thuốc ibuprofe

Theo NHS

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