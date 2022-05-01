Khi con sốt hoặc cơ thể có nhiệt độ cao, đừng vội vàng lo lắng mà ba mẹ cần thực hiện ngay những việc này

Trẻ em dễ bị tăng nhiệt độ và hay sốt. Nhiệt độ cao rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Nhiệt độ thường trở lại bình thường trong vòng 3 hoặc 4 ngày.
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Nhiệt độ cao ở trẻ là gì?
Nhiệt độ cao là từ 38 ° C trở lên. Nhiệt độ bình thường ở trẻ sơ sinh và trẻ em là khoảng 36,4 ° C, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi một chút ở từng trẻ.
Nhiệt độ cao là phản ứng tự nhiên của cơ thể để chống lại các bệnh nhiễm trùng như ho và cảm lạnh. Nhiều thứ có thể gây ra nhiệt độ cao ở trẻ em, từ các bệnh thông thường ở trẻ em như bệnh thủy đậu và viêm amidan, đến việc tiêm phòng.
Kiểm tra nhiệt độ cao
Con bạn có thể:
- bạn cảm thấy nóng hơn bình thường khi bạn chạm vào lưng hoặc ngực của con
- con bị đổ mồ hôi
- nhìn hoặc cảm thấy con không khỏe
Sử dụng nhiệt kế kỹ thuật số, bạn có thể mua ở các hiệu thuốc và siêu thị, để đo nhiệt độ của con bạn.
Phải làm gì nếu con bạn bị nhiệt độ cao
Bạn thường có thể trông trẻ hoặc em bé của bạn tại nhà. Nhiệt độ sẽ giảm trong 3 hoặc 4 ngày.
Những điều ba mẹ nên làm
cung cấp cho con nhiều chất lỏng
chú ý đến các dấu hiệu mất nước
cho con thức ăn nếu con muốn
kiểm tra con bạn thường xuyên vào ban đêm
giữ con ở nhà
cho con uống paracetamol nếu con thấy mệt hơn hoặc mất sức hơn
nhận lời khuyên y tế nếu bạn lo lắng về con mình
Những điều ba mẹ không nên làm
không cởi quần áo của con bạn hoặc dùng miếng bọt biển để làm mát chúng, nhiệt độ cao là một phản ứng tự nhiên và lành mạnh đối với nhiễm trùng
không cho con quấn trong quá nhiều quần áo hoặc chăn
không cho trẻ em dưới 16 tuổi uống aspirin
không kết hợp ibuprofen và paracetamol, trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn
không cho trẻ dưới 2 tháng dùng paracetamol
không cho trẻ dưới 3 tháng hoặc dưới 5kg dùng ibuprofen
không cho trẻ em bị hen suyễn dùng thuốc ibuprofe
Theo NHS