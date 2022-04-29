4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết

Nuôi dạy con 29/04/2022 13:09

Các bậc cha mẹ nói chung luôn mong muốn con mình học giỏi, có chỉ số thông minh cao, có trí tuệ xúc cảm cao và khi trưởng thành, có hành vi đạo đức đúng đắn trong suốt cuộc đời. Trí thông minh cảm xúc của một đứa trẻ có thể được nhìn thấy trong các thói quen hàng ngày của chúng. 

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu một đứa trẻ diễn đạt được bốn câu dưới đây, những câu này sẽ cho thấy trí thông minh cảm xúc của trẻ rất cao.

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ

1. Bạn thật tốt!

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một đứa trẻ thốt ra câu này sẽ để lại cho người nhận cảm giác ấm áp và được người khác khẳng định. Tương tự, điều này sẽ để lại ấn tượng tốt về cách cư xử tích cực của trẻ. Nói chung, một đứa trẻ biết cách khẳng định và khen ngợi người khác chắc chắn có trí thông minh cảm xúc cao. Nếu con bạn thường xuyên nói như vậy, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy mình được coi trọng. 

Hãy kiểm tra xem con bạn có chu đáo không nhé!

2. Xin cảm ơn!

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu một đứa trẻ thường nói "Cảm ơn" với những người xung quanh, những người đã giúp đỡ chúng, điều đó cho thấy trẻ là người lịch sự và biết ơn, đồng thời chỉ số IQ và EQ của chúng đều rất cao. Nếu cha mẹ muốn trau dồi trí thông minh cảm xúc cao của con mình, bạn nên bắt đầu bằng những từ "Cảm ơn". Dạy trẻ biết ơn ngay từ khi còn nhỏ sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của trẻ.

Một trong những điều đau lòng nhất phải trải qua là khi một người tốt bụng giúp đỡ và người nhận đáp lại bằng sự thờ ơ. Người tử tế chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Đảm bảo rằng bạn nuôi dưỡng lòng biết ơn ở trẻ bằng cách dạy chúng nói "Cảm ơn".

3. Bạn ổn chứ?

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi trí thông minh cảm xúc của trẻ cao, đồng nghĩa với việc trẻ sẽ nhạy cảm và phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của môi trường và những người xung quanh. Ví dụ, khi bạn bè hoặc cha mẹ của đứa trẻ căng thẳng, đứa trẻ sẽ hỏi: "Ba/mẹ/bạn ổn chứ?"

Diễn đạt câu này cho thấy đứa trẻ hòa hợp với cảm xúc và hành vi của bạn và có thể trung thực thể hiện mối quan tâm của chúng, một dấu hiệu của trí thông minh cảm xúc cao.

4. Con có thể làm được!

Một số cha mẹ cảm thấy con mình còn nhỏ chưa thể làm nhiều việc một cách độc lập nên thường giúp đỡ con. Một số trẻ có thể chấp nhận sự giúp đỡ của cha mẹ, nhưng những trẻ khác hy vọng rằng chúng có thể làm mọi việc một cách độc lập, vì vậy chúng có thể từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ bằng cách nói: "Con có thể làm được!"

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Những đứa trẻ có tính cách độc lập mạnh mẽ và khả năng giải quyết các vấn đề hàng ngày có trí tuệ cảm xúc ở mức độ cao. Cha mẹ hãy trau dồi những tài năng này của trẻ.

4 câu phản ánh trí tuệ cảm xúc cao của trẻ mà có thể các bậc phụ huynh chưa biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn thường truyền miệng bốn câu này, điều đó cho thấy trí tuệ cảm xúc của trẻ rất cao, bạn với tư cách là bậc cha mẹ có thể yên tâm hài lòng. Nếu một đứa trẻ chỉ giao tiếp một hoặc hai cụm từ này, thì đó vẫn là một thành tích đáng được trân trọng.

Trí tuệ cảm xúc ở trẻ rất quan trọng mà cha mẹ cần trau dồi ngay từ khi còn nhỏ. Điều này sẽ giúp trẻ trưởng thành, vững vàng bước đi và tiến xa trong cuộc sống.

Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian, năng lượng và nỗ lực. Những ông bố bà mẹ cảm thấy hơi thiếu thốn trong việc nuôi dạy con cái sẽ có lợi khi đọc nhiều sách về nuôi dạy con cái hơn và xin lời khuyên từ những bậc cha mẹ có kinh nghiệm hơn. Dành thời gian chất lượng cho con cái sẽ giúp chúng lớn lên cảm thấy an tâm, tự tin và khỏe mạnh.

Theo Nspirement

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