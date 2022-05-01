Nằm bên phải hay bên trái: Tư thế ngủ nào là tốt nhất khi mang thai để an toàn cho cả mẹ và bé?

Ngủ nghiêng về phía nào tốt nhất khi bạn mang thai?

Đặc biệt nếu bạn là người thường thích nằm sấp khi ngủ, thì việc bạn đang mang thai và sinh nở có thể là quảng thời gian khá khó khăn với bạn. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về các tư thế ngủ thoải mái cho bà bầu nhé.

Khi mang thai, hầu hết các bác sĩ đều khuyên phụ nữ nên ngủ nghiêng về bên trái, đầu gối co lại. Nó được cho là một trong những vị trí thoải mái nhất và "lý tưởng" nhất để ngủ. Vì gan nằm ở bên phải của bụng, nằm nghiêng bên trái sẽ giảm bớt áp lực của cơ quan lớn, giúp nó hoạt động dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ngủ nghiêng về bên trái giúp cải thiện lưu thông máu đến tim và cho phép lưu lượng máu tối ưu đến thai nhi, tử cung, thận và tĩnh mạch chủ dưới, là tĩnh mạch lớn nhất trong cơ thể, nằm ở thành bụng sau bên phải của động mạch chủ.

Tuy nhiên, không có gì sai trong việc thay đổi tư thế ngủ. Bạn có thể vô tình nằm ngửa hoặc nghiêng về bên phải và điều đó không sao trừ khi bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng rất có thể là trong 3 tháng cuối thai kỳ, bạn sẽ không nằm ngửa khi ngủ, vì nó sẽ không quá thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Một số chuyên gia cảnh báo phụ nữ mang thai không nên nằm ngửa khi ngủ trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Điều này là do tư thế ngủ nằm ngửa dồn toàn bộ trọng lượng của tử cung và em bé lên lưng, ruột và tĩnh mạch chủ dưới (IVC). Áp lực có thể gây đau lưng và các vấn đề về đường tiêu hóa, dẫn đến bệnh trĩ. Nó cũng có thể gây ra hạ huyết áp (huyết áp thấp) có thể khiến bạn chóng mặt.

Ngoài ra, nằm sấp cũng được, trừ khi bạn bị em bé va đập khiến bạn cram thấy khó chịu.

Mẹo để tăng cường sự thoải mái của bạn khi ngủ

Phụ nữ mang thai nên ngủ đủ giấc, đây là một số mẹo và thủ thuật để biến điều đó thành có thể.

Dùng nhiều gối. Bạn có thể sử dụng chúng như điểm tựa cho chân, lưng hoặc có thể ôm chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ một thói quen ngủ đều đặn.

Tránh hoàn toàn đồ uống có chứa caffein như soda, cà phê và trà.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh uống quá nhiều nước hoặc ăn no ngay trước khi đi ngủ. Điều này có thể dẫn đến đi tiểu thường xuyên hoặc vào phòng tắm lâu có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đắm mình trong các tư thế yoga đơn giản giúp bạn giảm bớt căng thẳng và thư giãn cơ thể.

Theo Times of India