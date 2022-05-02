Những dấu hiệu mang thai có thể xuất hiện trước khi trễ kinh mà các nàng nên chú ý

Có một số dấu hiệu mang thai sớm có thể hiển thị ngay cả trước khi kỳ kinh nguyệt của bạn đến.

Phụ nữ mang thai cảm thấy vô cùng buồn nôn trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Mặc dù nó được gọi phổ biến là ốm nghén, nhưng nó không nhất thiết phát sinh vào buổi sáng và các nàng có thể cảm thấy ốm bất cứ lúc nào trong ngày. Cảm thấy buồn nôn là điều mà hầu hết phụ nữ đều trải qua ngay cả trước khi họ bị trễ kinh. Nó có thể xuất hiện một vài tuần sau khi thụ thai do nhiều nguyên nhân từ nồng độ estrogen và progesterone trong cơ thể cao đến lượng đường trong máu thấp. Tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng, mệt mỏi hoặc nhạy cảm với mùi thức ăn.

Những thay đổi ở ngực

Ảnh minh họa: Internet

Trong vài tuần đầu của thai kỳ, người phụ nữ có thể nhận thấy những thay đổi nhất định về hình dạng, kích thước và các đặc tính của vú. Nó có thể cảm thấy nặng hơn, mềm hơn và sưng lên, có thể giống các dấu hiệu của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Nhưng có một điều có thể đóng vai trò là điểm khác biệt đó là quầng vú thường không sẫm màu hơn hoặc trở nên to hơn khi đến kỳ kinh nguyệt.

Mệt mỏi

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có dấu hiệu đậu thai, co thể của người phụ nữ có thể trở nên mệt mỏi, uể oải hơn do một vài thay đổi trong cơ thể.

Chảy máu và đau bụng

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai có thể nhận thấy một số đốm trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Điều này được gọi là chảy máu cấy ghép. Nó có thể có màu hồng nhạt hoặc hơi nâu và có thể xuất hiện một tuần hoặc lâu hơn trước khi đến kỳ kinh nguyệt. Không có gì phải lo lắng nếu điều này xảy ra, vì nguyên nhân là do trứng đã thụ tinh tự bám vào niêm mạc tử cung, dẫn đến kích ứng và chảy máu nhẹ.

Ngoài ra, phụ nữ cũng có thể bị đau bụng, thường liên quan đến đau bụng kinh. Điều này xảy ra do khi mang thai, lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên, đồng nghĩa với việc tăng lượng máu đến tử cung, gây ra cơn đau.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai có khứu giác rất cao. Một lý do có thể là do nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi. Khi mang thai, nồng độ estrogen tăng cao đến mức khứu giác của phụ nữ hoạt động quá mức và những mùi hương thường rất nhẹ lại có vẻ cực kỳ mạnh đối với phụ nữ mang thai.

Tâm trạng lâng lâng

Ảnh minh họa: Internet

Nội tiết tố có vai trò to lớn trong việc gây ra những thay đổi tâm trạng ở phụ nữ khi mang thai. Những ngày đầu tiên là tồi tệ nhất vì nó liên quan đến một lượng lớn các hormone bao gồm estrogen và progesterone. Những hormone này có thể ảnh hưởng đến tâm trí theo nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, nếu bạn đã biết về việc mang thai của mình, điều đó có thể khiến bạn thêm lo lắng và căng thẳng, vì một điều gì đó lớn đang đến gần cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải giữ một tâm trí bình tĩnh.

Tho Times of India