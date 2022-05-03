Virus này bắt chước cảm lạnh, nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều với trẻ mới lớn mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhất là trong mùa mưa này

Nuôi dạy con 03/05/2022 09:50

Virus gây rối loạn hô hấp có thể là một căn bệnh nguy hiểm đối với trẻ em và người già. Với các triệu chứng ho, sổ mũi và sốt, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) có thể giống như cảm lạnh thông thường. Và hầu hết thời gian, loại vi rút này chỉ gây ra những loại triệu chứng nhỏ. Tuy nhiên, đối với một số trẻ sơ sinh, nhiễm vi rút RSV có thể nguy hiểm hơn nhiều so với cảm lạnh thông thường.

Virus này bắt chước cảm lạnh, nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều với trẻ mới lớn mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhất là trong mùa mưa này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số trẻ sơ sinh có thể gặp khó khăn trong việc chống lại nhiễm trùng vi rút hợp bào hô hấp RSV khi chúng bị nhiễm bệnh. Những đứa trẻ này bao gồm:

  • Những bé dưới 6 tháng tuổi
  • Những bé sinh non
  • Trẻ sơ sinh có phổi kém phát triển
  • Trẻ em bị bệnh tim hoặc bệnh phổi

Đối với những trẻ này, RSV có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như viêm phổi  hoặc viêm tiểu phế quản, nhiễm trùng các ống thở nhỏ của phổi. Hai tình trạng này nghiêm trọng và có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

Vi rút lan truyền bằng cách chạm vào trẻ

Bác sĩ chuyên khoa nhi Giovanni Piedimonte tại hoa Kỳ cho biết RSV là loại vi rút phổ biến nhất gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ.

Virus này bắt chước cảm lạnh, nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều với trẻ mới lớn mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhất là trong mùa mưa này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi đứa trẻ đều có khả năng bị nhiễm RSV khi được 2 tuổi, với khoảng 50% đến 60% trẻ em bị nhiễm trong năm đầu đời của chúng. Thông thường, một số nhỏ trong số những trẻ này là khoảng 1 % sẽ bị ốm đến mức phải nhập viện.

Vi rút này rất dễ lây lan và lây lan khi chạm vào. Ở nhiều quốc gia, RSV bắt đầu đạt đỉnh vào mùa thu và mùa đông.

Virus này bắt chước cảm lạnh, nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều với trẻ mới lớn mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhất là trong mùa mưa này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Piedimonte nói: "Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng xảy ra bởi vì ai đó có vi rút đã chạm vào mũi của họ và sau đó chạm vào người khác. Người thứ hai chạm vào mũi hoặc mắt của họ và sau đó bị nhiễm trùng".

Bạn cũng có thể nhận RSV từ các bề mặt, vi rút có thể tồn tại trên bề mặt trong vài giờ.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhớ rửa tay của bạn , đặc biệt là trong những tháng mùa thu và mùa đông.

Ai có nguy cơ dễ nhiễm vi rút này?

Tiến sĩ Piedimonte nói rằng RSV có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và người già.

Virus này bắt chước cảm lạnh, nhưng có thể nguy hiểm hơn nhiều với trẻ mới lớn mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhất là trong mùa mưa này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Piedimonte nói: "Nếu RSV lây nhiễm cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc một người nào đó mắc các bệnh mãn tính dễ mắc phải, nó có thể khiến bạn phải nhập viện và sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với các trường hợp nhiễm vi rút điển hình, chẳng hạn như cảm lạnh thông thường".

Cha mẹ của trẻ sinh non hoặc trẻ có vấn đề về tim mạch hoặc hô hấp tiềm ẩn nên để ý các dấu hiệu thở khó, ho khan hoặc giảm cảm giác thèm ăn hoặc mức độ hoạt động của con kém, vì điều này có thể báo hiệu bệnh nghiêm trọng hơn.

Tiến sĩ Piedimonte nói: "Cha mẹ có con dưới sáu tháng nên tránh những khu vực đông đúc như trung tâm mua sắm để giảm nguy cơ nhiễm RSV hoặc bất kỳ loại vi rút lây nhiễm nào khác".

Theo Cleveland Clinic

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