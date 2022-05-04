“Thói quen này” của mẹ có thể gây ra rối loạn ăn uống ở trẻ

Chăm sóc con 04/05/2022 17:50

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng "thói quen ăn uống theo cảm xúc" của người mẹ có thể dẫn đến chứng rối loạn ăn uống ở con cái họ. Thói quen ăn uống theo cảm xúc là thói quen ăn đồ ngọt như bánh kem hoặc sô cô la khi tâm trạng buồn bã.

“Thói quen này” của mẹ có thể gây ra rối loạn ăn uống ở trẻ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Aston ở Anh đã tiến hành một thí nghiệm về ảnh hưởng của thói quen ăn uống của người mẹ đối với con cái trên 185 người mẹ có con từ 3 đến 5 tuổi. Nhóm nghiên cứu đã điều tra thói quen ăn uống của người mẹ và con cái dựa trên bảng khảo sát do những người tham gia viết. Cuộc khảo sát bao gồm các câu hỏi như: “Mỗi ngày người mẹ có ăn những gì theo cảm xúc của bản thân hay không?”, “những món ăn mà đứa con muốn ăn là gì?” và “những món ăn mà đứa con ăn dựa theo cảm xúc của người mẹ là gì?”.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã điều tra xem người mẹ có sử dụng thức ăn để khen ngợi hoặc bồi thường khi con có hành vi đúng đắn hay không.

“Thói quen này” của mẹ có thể gây ra rối loạn ăn uống ở trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy những đứa trẻ nhận được những món ăn khen thưởng sẽ càng bị ảnh hưởng lớn bởi thói quen ăn uống theo cảm xúc của người mẹ.

Theo Hiệp hội Y học Gia đình Hoa Kỳ, thói quen này của trẻ em có thể dẫn đến ăn quá nhiều. Ngoài ra, người ta còn phân tích rằng những đứa trẻ ăn uống nhiều hơn thì có liên quan đến thực phẩm và cảm xúc.

Tiến sĩ Rebecca Stone, tác giả của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng cách nuôi dạy con cái và thói quen ăn uống theo cảm xúc của người mẹ có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con cái".

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng trên tạp chí “Journal of the Academy of Nutrition and Dietics”.

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