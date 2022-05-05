Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của bé gái: Ba mẹ nên giúp con sẵn sàng như thế nào?

Con gái của bạn có lẽ đang tự hỏi kinh nguyệt của cô ấy sẽ như thế nào, kéo dài bao lâu và làm thế nào để con có thể chăm sóc bản thân mỗi tháng. Bác sĩ nhi khoa Cara Natterson cho biết, hãy cho con biết rằng đặt câu hỏi là điều nên làm và ba mẹ sẽ luôn hỗ trợ con.

Với các bố, nếu chủ đề này nằm ngoài vùng an toàn của bạn, hãy nhờ con gái lớn hoặc họ hàng nữ giải thích với bé giúp bạn. Con gái của bạn có thể không thoải mái khi nói chuyện với bạn về kỳ kinh nguyệt.

Bạn có thể bắt đầu với những điều cơ bản: Giải thích rằng những kỳ kinh đầu tiên của con rất có thể sẽ nhẹ và có thể không đều trong thời gian đầu. Máu có thể có màu đỏ, nâu hoặc thậm chí hơi đen, và con nên thay miếng lót băng vệ sinh sau mỗi 4 đến 6 giờ.

Chuẩn bị cho con một túi đồ lót dự phòng

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Nhiều cô gái sợ rằng họ sẽ có kỳ kinh đầu tiên ở trường hoặc khi vắng nhà. Chuyên gia Natterson nói rằng để giúp con gái bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy mua một chiếc túi nhỏ có khóa kéo và đựng một vài băng vệ sinh và một bộ quần áo lót sạch cho con. Hãy bảo con gái của bạn luôn giữ chiếc túi bên mình để đề phòng.

Bộ dụng cụ của con cũng có thể là một cách để đối phó với một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất trong thời kỳ này: tràn dịch lem quần. Chuyên gia Natterson nói: "Hãy nói với con rằng nếu đồ lót của con bị bẩn, con có thể bọc nó trong giấy vệ sinh và vứt nó vào thùng rác nhỏ trong phòng tắm và sau đó sử dụng đồ sạch đã chuẩn bị trong túi đồ của mình".

Nói về băng vệ sinh

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không có lý do gì khiến hầu hết các cô gái tuổi teen không thể sử dụng băng vệ sinh từ kỳ kinh nguyệt đầu tiên, chuyên gia Natterson khuyên rằng: "Băng vệ sinh thường là "giải đấu" vượt quá sự phát triển cảm xúc của chúng vào thời điểm này. Nếu con gái của bạn rất hiếu động, chúng có thể nhất quyết muốn thử băng liền khi thấy mình hành kinh. Trong trường hợp đó, hãy cùng con xem lại sơ đồ cơ thể phụ nữ trong sách hoặc tờ rơi trong hộp băng vệ sinh để con biết cách sử dụng ra sao".

Ngoài băng vệ sinh, việc vệ sinh trong thời kỳ kinh nguyệt còn có thể sử dụng dụng cụ là tampon. Nhưng các cô gái thường sợ rằng tampon sẽ bị mất đi bên trong. Vì vậy, cho con xem một sơ đồ khiến con yên tâm về sự thật đó chỉ là dụng cụ làm sạch mà thôi.

Nhưng hãy đảm bảo rằng chúng nên được thay 4 giờ một lần để ngăn ngừa tràn dịch lem đồ lót và nhiễm trùng. Con cũng có thể mặc một lớp lót trong quần lót để bảo vệ thêm. Hãy nhớ chọn băng vệ sinh có nhãn dành cho thanh thiếu niên, chúng hẹp hơn băng vệ sinh dành cho người lớn.

Gọi cho người con tin cậy

Rủi ro trong khoảng thời gian chắc chắn sẽ xảy ra, vì vậy hãy giúp con gái bạn chọn một người lớn đáng tin cậy mà chúng có thể nhờ giúp đỡ nếu chúng vắng nhà. Đó có thể là huấn luyện viên, giáo viên, cố vấn hoặc cha mẹ của một người bạn.

Hãy giúp con hiểu đừng tập trung quá nhiều vào vấn đề kinh nguyệt. Ra máu trong một tuần mỗi tháng là quá sức đối với các cô gái mới lớn đến nỗi bạn không muốn cung cấp cho con quá nhiều thông tin về tất cả những "niềm vui" khác khi có kinh là đúng với sự phát triển của cơ thể, khả năng thụ thai sau này,... Bên cạnh đó, một số triệu chứng hành kinh sẽ không xuất hiện cho đến khi bạn gái có kinh được vài năm.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói với con gái rằng việc một số bé gái bị đau bụng, đau lưng hoặc ngực căng trước hoặc trong kỳ kinh là điều bình thường. Con có thể làm dịu cơn đau bằng cách đắp miếng đệm nóng lên bụng dưới hoặc lưng và dùng thuốc giảm đau không kê đơn có chứa ibuprofen, naproxen hoặc acetaminophen .

Đến bác sĩ nếu có vấn đề

Bạn sẽ muốn nói với bác sĩ rằng con gái bạn đã có kinh vào lần khám sức khỏe định kỳ tiếp theo. Vì chia sẻ những thông tin này cũng sẽ giúp bác sĩ chuẩn đoán và chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của con bạn.

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Đi khám bác sĩ sớm hơn nếu:

Con bị đau khi đưa hoặc tháo băng vệ sinh.

Kinh nguyệt của con đến thường xuyên hơn 21 ngày một lần hoặc cách nhau hơn 45 ngày.

Con có kinh nguyệt ra quá nhiều hoặc bị đau bụng mà thuốc giảm đau không kê đơn không có tác dụng.

Theo WebMD