Các cách đối phó với hành vi hung hăng của trẻ mới biết đi

Tiến sĩ Mudd cho biết: Khi con bạn đủ lớn để có kỹ năng ngôn từ để truyền đạt cảm xúc của chúng như khoảng 7 tuổi thì những biểu hiện gây hấn về thể chất sẽ giảm bớt.

Tiến sĩ tâm lý nhi Emily Mudd đến từ Hoa Kỳ cho biết: "Chúng tôi thường mong đợi trẻ mới biết đi trải qua một số hành vi hung hăng. Ở giai đoạn này, trẻ em có xu hướng sử dụng các biểu hiện thất vọng về thể chất, đơn giản là vì chúng chưa có kỹ năng ngôn ngữ để thể hiện bản thân. Ví dụ, việc xô đẩy một bạn trên sân chơi có thể được coi là ví dụ điển hình. Chúng tôi không nhất thiết phải gọi đó là hành động gây hấn trừ khi nó là một phần của khuôn mẫu".

Để ý các dấu hiệu cảnh báo rằng hành vi của con bạn đang có tác động tiêu cực, chẳng hạn như:

Nếu điều đó không xảy ra, thì đã đến lúc cần phải quan tâm, đặc biệt nếu con bạn đang tự đặt mình hoặc những người khác vào tình trạng nguy hiểm hoặc thường xuyên làm hư hỏng tài sản.

Đấu tranh về mặt học tập.

Gặp khó khăn trong quan hệ với đồng nghiệp.

Thường xuyên gây rối tại nhà.

"Những dấu hiệu cảnh báo này là nguyên nhân đáng lo ngại và không nên bỏ qua", Tiến sĩ Mudd lưu ý.

Hành vi của con bạn có thể có nguyên nhân cơ bản cần được chú ý. Bệnh ADHD, lo lắng, khuyết tật chưa được chẩn đoán và chứng tự kỷ đều có thể tạo ra các vấn đề với hành vi hung hăng.

Tiến sĩ Mudd nói: "Dù nguyên nhân là gì, nếu hành vi hung hăng ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của con bạn, thì đã đến lúc tìm kiếm sự giúp đỡ. Bắt đầu bằng cách nói chuyện với bác sĩ nhi khoa. Nếu cần, họ có thể giới thiệu bạn đến chuyên gia sức khỏe tâm thần để chẩn đoán và điều trị các vấn đề có thể gây ra hung hăng ở con".

Ý tưởng giúp trẻ mới biết đi giảm độ hung hăng

Tiến sĩ Mudd khuyến nghị những chiến lược này để giúp con bạn chế ngự sự hung hăng của chúng.

Bình tĩnh

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Khi một đứa trẻ bộc lộ nhiều cảm xúc và cha mẹ đáp ứng điều đó với nhiều cảm xúc hơn, điều đó có thể làm tăng sự hung hăng của đứa trẻ. Thay vào đó, hãy cố gắng làm mẫu điều tiết cảm xúc cho con bạn.

Không nhượng bộ trước những cơn giận dữ hoặc hành vi hung hăng

Ví dụ, nếu con bạn đang nổi cơn thịnh nộ ở cửa hàng tạp hóa vì chúng muốn một loại ngũ cốc cụ thể, đừng nhượng bộ và đừng mua nó. Điều này là bổ ích và củng cố hành vi không phù hợp.

Bắt con bạn phải ngoan

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Khen thưởng những hành vi tốt, ngay cả khi con bạn không làm bất cứ điều gì khác thường. Nếu thời gian ăn tối không có vấn đề gì, hãy nói, "Ba/Mẹ thực sự thấy bé rất ngoan trong bữa tối hôm nay." Các món quà và giải thưởng có lẽ không cần thiết. Sự công nhận và khen ngợi đều có sức mạnh riêng.

Giúp con bạn học cách thể hiện bản thân bằng cách gọi tên cảm xúc

Ví dụ, bạn có thể nói, "Ba/Mẹ thấy con đang thực sự tức giận ngay bây giờ." Điều này xác nhận những gì con bạn đang cảm thấy và khuyến khích bằng lời nói, thay vì thể hiện, biểu hiện. Mở ra cơ hội trò chuyện có thể giúp con tìm cách giải tỏa cảm xúc trong lòng một cách lành mạnh.

Biết các cảm xúc của con bạn và xác định các yếu tố kích hoạt

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Những cơn giận dữ của con có hay xảy ra vào mỗi buổi sáng trước khi đi học không? Chia nhỏ các công việc thành các bước đơn giản và đưa ra các cảnh báo về thời gian như “Chúng ta sẽ rời đi trong 10 phút nữa”. Đặt mục tiêu, chẳng hạn như đến trường đúng giờ bốn ngày trong năm ngày. Sau đó thưởng cho trẻ khi trẻ đạt được những mục tiêu đó.

Tìm phần thưởng thích hợp

Đừng tập trung vào các mục tiêu tài chính hoặc vật chất. Thay vào đó, hãy thử các phần thưởng như nửa giờ dành thời gian đặc biệt với bố hoặc mẹ, chọn món gia đình ăn vào bữa tối hoặc chọn món cả nhà xem vào buổi tối xem phim.

Bạn không đơn độc với sự hung hăng của trẻ mới biết đi

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Nếu con bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân, việc kết hợp những chiến lược này vào quá trình nuôi dạy con cái của bạn sẽ giúp bạn kiềm chế những hành vi đó.

Tuy nhiên, nếu tình huống có vẻ không thể kiểm soát được, hãy nhớ rằng bạn không phải là người duy nhất vật lộn với hành vi của con mình. Các nhà tâm lý học nhi khoa có kỹ năng giúp trẻ em và gia đình giải quyết các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Hỏi bác sĩ nhi khoa để biết tên của các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong khu vực của bạn và tìm sự giúp đỡ thêm từ họ.

Theo Cleveland Clinic