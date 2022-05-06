Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này

Nuôi dạy con 06/05/2022 14:15

Chẩn đoán tự kỷ gây ra những câu hỏi hóc búa và những cảm xúc khó khăn ở các bậc cha mẹ, những người không muốn gì ngoài điều tốt nhất cho con mình. Thật không may, khi số lượng các trường hợp gia tăng, số lượng thông tin sai lệch về các rối loạn phổ tự kỷ (ASD) cũng tăng lên. Thông tin sai lệch làm cho lo lắng thậm chí tồi tệ hơn. Nhưng bạn cần tách rời thực tế khỏi "tiểu thuyết" có thể tạo ra sự tin tưởng sai lệch.

Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các giả định phổ biến dưới đây là những ví dụ về căn bệnh tự kỷ ở trẻ. Một số là đúng nhưng thậm chí nhiều hơn là sai.

1. Có một "đại dịch" tự kỷ

Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hư cấu: Tự kỷ đang trở nên phổ biến hơn như một chẩn đoán phổ biến. Nhưng đó một phần là do chúng ta đã chẩn đoán nó tốt hơn. Giờ đây, chúng ta có thể phát hiện những cá nhân dễ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Ngoài ra, trước đây chứng tự kỷ thường bị bỏ sót ở những người thiểu năng trí tuệ, bây giờ chúng ta biết những khuyết tật đó thường đi đôi với chứng tự kỷ. Nghiên cứu cho thấy số lượng trẻ em mắc ASD đang gia tăng, nhưng đó không phải là một dịch bệnh thực sự.

2. Cha mẹ tồi gây ra chứng tự kỷ

Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hư cấu: Hãy đẩy suy nghĩ này ra khỏi đầu bạn. Nó là vô ích và không đúng sự thật. Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển thần kinh. Có rất nhiều nghiên cứu ghi nhận sự khác biệt về cấu trúc, sự phát triển và xử lý của não đối với những người mắc chứng tự kỷ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về chứng tự kỷ, nhưng chúng ta cần biết cha mẹ không gây ra điều đó.

3. Anh, chị, em ruột của trẻ mắc chứng tự kỷ có cơ hội được chẩn đoán mắc bệnh cao hơn

Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sự thật: Khi một đứa trẻ trong gia đình mắc chứng tự kỷ, thì khả năng anh chị em đầu tiên được chẩn đoán sẽ cao hơn 18% so với dân số thông thường. Khi hai đứa trẻ trong một gia đình mắc chứng tự kỷ, thì đứa trẻ thứ ba cũng có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn 32%.

4. Thuốc chủng ngừa ở trẻ em gây ra chứng tự kỷ

Hư cấu: Ông Andrew Wakefield dã đưa ra tuyên bố này vào năm 1998, và nó đã lan rộng. Nhưng nghiên cứu của ông không bao giờ được nhân rộng. Năm 2010, ông bị một ban hội thẩm buộc tội không trung thực trong nghiên cứu của mình. Không có sự hỗ trợ khoa học nào cho ý kiến ​​rằng vắc xin gây ra chứng tự kỷ.

5. Di truyền đóng một vai trò trong chứng tự kỷ

Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sự thật: Có tới 1.000 thay đổi di truyền khác nhau có thể ảnh hưởng đến cách các tế bào não giao tiếp ở những người mắc chứng tự kỷ. Cần phải nghiên cứu thêm, nhưng những thay đổi này có thể liên quan đến các chất hóa học quan trọng trong não như serotonin - đóng một vai trò quan trọng trong tâm trạng và hạnh phúc.

6. Tự kỷ có thể được chữa khỏi

Hư cấu: Tự kỷ là một chứng rối loạn suốt đời. Tuy nhiên, những người mắc chứng tự kỷ có thể sống một cuộc sống có ích và có ý nghĩa. Những trẻ được nhận biết sớm và được can thiệp, chẳng hạn như biện pháp phân tích hành vi ứng dụng có thể có kết quả điều trị khởi sắc hơn. Các triệu chứng của chúng thay đổi theo thời gian khi chúng phát triển và đáp ứng với sự can thiệp của y học và gia đình. Các gia đình có thể học các cách để hỗ trợ sự tiến bộ của con cái mình.

8. Chế độ ăn kiêng đặc biệt có thể chữa khỏi bệnh tự kỷ

Tự kỷ ở trẻ sẽ rất đáng sợ nhưng đừng để bị lừa bởi 8 giả định phổ biến này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hư cấu: Có nhiều giai thoại về chế độ ăn uống ảnh hưởng đến chứng tự kỷ, nhưng nghiên cứu không ủng hộ ý kiến ​​này. Trẻ tự kỷ bị dị ứng thực phẩm hoặc các vấn đề về tiêu hóa được hưởng lợi từ chế độ ăn uống đặc biệt. Tuy nhiên, hãy chắc chắn nói chuyện với bác sĩ trước khi thử bất kỳ chế độ ăn kiêng mới nào dành cho con bạn.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều quan niệm sai lầm về chứng tự kỷ mà ba mẹ cần lưu ý để giảm bớt gánh nặng lo lắng không có ích cho sức khỏe của con yêu.

Theo Cleveland Clinic

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