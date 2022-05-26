Thay vì tập trung vào "cách nuôi dạy con tốt" cha mẹ hãy chú ý đến cách nuôi dạy con 'đủ tốt'

Mặc dù có một số phong cách nuôi dạy con cái, nhưng những người cha và người mẹ thành công đều chia sẻ những đặc điểm giúp con cái họ có cơ hội thành công và hạnh phúc nhất. Vâng đúng vậy. Cha mẹ đủ tốt là cha mẹ thành công.

Như bạn đã biết, trẻ em không được sinh ra với một cuốn sách hướng dẫn. Bản phải tự giáo dục mình về cách làm cha mẹ hiệu quả hoặc trong công việc.

Một lần nữa, bởi vì không có bậc cha mẹ nào là hoàn hảo, hầu hết chúng ta đều có một vài thuộc tính này nhưng phải nỗ lực phát triển những thuộc tính khác.

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1. Kiên nhẫn: Tôi chắc chắn rằng bạn biết điều này sẽ là điều đầu tiên trong danh sách.! Trẻ em rất lộn xộn, ồn ào, không chịu nghe lời và làm bạn bực tức nhiều lần. Trẻ em cũng có thể rất tuyệt vời. Nhưng kiên nhẫn là một thuộc thính cần thiết để phát triển khi nuôi dạy trẻ. Học cách hít thở sâu khi cần thiết có thể giúp ích nhiều hơn cho các kỹ năng nuôi dạy con cái của bạn.

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2. Kỹ năng đa tác vụ: Quản lý nhà cửa, đi làm và nuôi dạy con cái đòi hỏi khả năng đa nhiệm. Trẻ em có xu hướng thu hút sự chú ý của bạn khỏi bất cứ điều gì bạn đang làm và bạn sẽ không dễ dàng lấy lại sự tập trung - đặc biệt khi bạn đang cố gắng làm bữa tối trên bàn trước buổi tập đá bóng và chúng hỏi để giúp chúng làm bài tập về nhà.

3. Can đảm: Thật không may, trẻ em học hỏi rất nhanh cách nghi ngờ bản thân và lo lắng về những ý kiến của người khác, đặc biệt là giữa những người bạn cùng lứa tuổi. Một trong những cách tốt nhất để tránh kết quả này là khuyến khích con bạn. Với đủ sự khuyến khích và hỗ trợ, con của bạn có thế phát triển lòng tự trọng một cách tích cực và trở thành hình mẫu tốt nhất của chúng.

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4. Sự thông minh: Một trong những đặc điểm của trí thông minh là khả năng giải quyết vấn đề. Trẻ em luôn tạo ra cho chúng ta một loạt các thách thức duy nhất phải được giải quyết. Một chút năng lực của não bộ có thể giúp bạn điều hướng 'bãi mìn' mà việc nuôi dạy con cái có thể mắc phải. Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả cũng cung cấp vai trò làm gương cho con bạn, điều này sẽ giúp tạo tiền đề cho khả năng giải quyết vấn đề của chính chúng theo thời gian.

5. Tính linh hoạt: Nhiều nỗ lực nuôi dạy con cái của bạn sẽ thất bại. (Nhận tiện, trong trường hợp của bạn cần một trận cười sảng khoái, hãy tìm kiếm từ khóa "nuôi dạy con cái không thành công" trên Pinterest!) Bạn phải đủ linh hoạt để có nhiều giải pháp. Khi một ý tưởng không được thức hiện, bạn luôn có cách khác để thử. Các kế hoạch cũng luôn thay đổi. Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể đi theo dòng chảy trong khi vẫn còn bình tỉnh.

6. Kỹ năng lãnh đạo: Bạn có thể quản lý lũ trẻ xung quanh mình, nhưng chúng sẽ bực bội vì điều đó và chúng thường không quên. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và chỉ làm cha mẹ lo lắng khi cần thiết. Việc làm gương tích cực này sẽ khuyến khích con bạn phát triển các kỹ năng lãnh đạo.

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7. Độ tin cậy: Trẻ em cảm thấy an toàn khi chúng có cha mẹ đáng tin cậy và đáng tin cậy. Họ phải biết rằng bạn luôn ở đó vì họ, bất kể điều gì. Con bạn có thể tin tưởng lời bạn ở mức độ nào? Tự hỏi bản thân xem bạn bè của bạn coi bạn là người đáng tin cậy như thế nào và tiếp tục như thế nào.

8. Lòng nhân ái: Trẻ em cần phát triển và trải nghiệm lòng nhân ái. Trẻ em cần sự hiểu biết và an ủi. Bất kể bạn cảm thấy họ đúng hay sai, cảm xúc của họ, giống như của bất kỳ ai, đều đáng được chứng thực. Bạn có thể cung cấp những thứ này không?



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9. Có khiếu hài hước: Con cái của bạn sẽ cho bạn nhiều cơ hội để cười trong suốt cuộc đời trẻ thơ của chúng với bạn. Sẽ thật tiếc nếu để những khoảnh khắc đó trôi qua một cách lãng phí. Hãy tin tưởng ở tôi - bạn sẽ giữ được sự tỉnh táo nếu bạn có khiếu hài hước và để bản thân cười trong suốt chặng đường.

10. Tự nhận thức: Trẻ em không chắc chắn phải hành động như thế nào. Một lần nữa, bạn có thể trở thành một hình mẫu. Bạn sẽ thấy rằng trẻ em phản ứng với các tình huống theo cách bắt chước phản ứng của bạn. Hãy nghĩ về nó - họ không biết cách nào khác. Bạn có đủ nhận thức về bản thân để xác định xem bạn có phải là hình mẫu tốt cho con cái không?

Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi sự nỗ lực và chú ý cao nhất của bạn. Những đứa trẻ thành công thường có cha mẹ thành công. Làm cha mẹ thành công không dễ, nhưng sẽ dễ hơn nếu bạn xây dựng những thuộc tính này. Bạn có thể phát triển những phẩm chất này bằng sự luyện tập và quyết tâm.