Chắc hẳn, ai đã làm mẹ thì cũng không thể nào quên được mỗi lần vượt cạn của mình. Có mẹ may mắn được sinh nở dễ dàng suôn sẻ, có mẹ lại phải đối mặt những biến cố sản khoa vô cùng nguy hiểm… Như trường hợp của chị Trần Loan (Hòa Bình), khi sinh con đầu lòng là bé Min chị đã phải đối mặt với hàng loạt những rắc rối đến giờ chị vẫn nhớ mãi.

Cả đêm hôm ấy mẹ không thể nào chợp mắt, 1 phần vì lo lắng, hồi hộp, 1 phần là vì bác sĩ liên tục thăm khám. Mẹ không hề có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ như các mẹ khác, đến cả ngày hôm sau cũng vậy. Cả nhà sốt ruột bàn nhau xin bác sĩ mổ.

“Mẹ nhớ, hôm đó đến lịch khám định kì, mẹ vào viện thì bất ngờ bác sĩ thông báo mẹ chuẩn bị sinh vì đã mở 2 phân. Vậy là cả nhà toán loạn nhập viện luôn. Bà ngoại cũng từ quê lên gấp để giúp gia đình mình con ạ!

Bạn Min lúc mới sinh và sau 5 năm

Mẹ nhớ mãi cái phòng mổ lạnh toát đáng sợ ấy Min ạ! Vừa vào mẹ đã thấy người run lên bần bật, tim đập loạn nhịp đến khó thở. Rồi cái cảm giác nằm trên bàn mổ để gây tê tủy sống, tiếng lạch cạch dụng cụ y tế… khiến mẹ bị ám ảnh đến tận giờ - khi Min của mẹ đã sắp là học sinh lớp 1.

Ca mổ thành công, con trai mẹ chào đời với cân nặng 3,7kg, trộm vía rất yêu! Cứ tưởng như thế là mẹ con mình đã được an toàn bên nhau. Nhưng đến ngày thứ 11 sau sinh, mẹ lên cơn sốt cao, không hạ dù bà ngoại và bố đã làm đủ mọi cách. Hôm sau, mẹ vào viện khám thì bác sĩ phát hiện mẹ bị “bế sản dịch”. Mẹ lại nhận lệnh: “Nhập viện gấp!”! Sau khi nghe, bác sĩ nói vậy, người đầu tiên mẹ nghĩ đến là con, cứ thế nước mắt tràn ra vì nghĩ thương con quá, mới bé tí mà đã phải xa mẹ rồi. Mẹ lo đủ thứ, con ăn thế nào, con có khóc nhiều không, có ngủ ngoan không… rồi bố xoay xở thế nào với con đây?

Min - 1 cậu bé rất nhanh nhẹn và thông minh

Rồi đến tối, bác sĩ chỉ định bế cả Min vào với mẹ vì sợ con quên ti mẹ. Thấy con, mẹ òa khóc…

Đêm đó, bố vừa trông Min vừa trông mẹ, chắc vất vả lắm nhưng được chăm vợ con là vinh dự lắm con nhỉ?

Đêm ngày thứ 3, mẹ vẫn không hạ sốt.

Ngày thứ 4, mẹ phải làm thủ thuật nạo hút sản dịch – một cảm giác đau thấu trời con ạ! Ai cũng thương mẹ vì vết mổ chưa lành lại phải chịu thêm một cơn đau mang tên “nạo sống” như thế nữa. Mẹ như kiệt sức vì đau nhưng nghĩ đến con, mẹ lại thêm động lực để cố gắng vượt qua để sớm được gặp con đấy.

Nằm viện 7 ngày, sản dịch chỉ giảm, chưa hết. Nhưng bác sĩ vẫn cho ra viện và dặn về nhà uống thêm nước rau ngót để đẩy sản dịch ra. Về vài ngày, mẹ lại phải vào viện lần nữa để tiêm con ạ! Cứ dòng dã như thế, đến khi ông bà ngoại gửi củ cây chuối hột lên cho mẹ uống thì sau 1 tuần mẹ đã ổn.

Nghĩ lại khoảng thời gian này mà mẹ vẫn sợ, nhưng sau tất cả mẹ có Min thì có đau nữa, khổ nữa mẹ vẫn chịu đựng được. Với mẹ con là tình yêu, là cả thế giới của mẹ đấy Min ạ! Cảm ơn con đã cho mẹ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Mong con cả đời an yên – tình yêu của mẹ!

Yêu con!"