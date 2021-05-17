CĐM ‘xỉu up xỉu down’ với trò ‘xếp hình, chơi màu’ của gái đảm, chưa ăn đã thấy ngon mắt, sướng miệng

Mới đây, một bài chia sẻ về món ăn đã khiến cư dân mạng phải "mắt tròn mắt dẹt" hết khen rồi lại thán phục bởi sự tỉ mỉ chưa từng thấy. Những món ăn cầu kỳ ấy đến từ cô nàng Mỹ Dung (1993). Được biết, hiện tại cô nàng đang sinh sống và công tác tại Nhật Bản nhưng có niềm đam mê bất tận với món ăn quê nhà.

Món lẩu thái chân ái với thú 'chơi màu' vô cùng rực rỡ - Ảnh: FBNV

Gỏi xoài tai heo thành công mỹ mãn, khiến người xem mãn nhãn - Ảnh: FBNV

Bánh ướt 'siêu to' mà lại còn 'siêu ngon, siêu đẹp' - Ảnh: FBNV

Bún đậu mắm tôm trứ danh được bày trí công phu không nỡ ăn - Ảnh: FBNV

Để khỏa lấp nỗi nhớ quê của một người con xa xứ, Mỹ Dung đã dành phần lớn thời gian để vào bếp nấu những mâm đồ ăn truyền thống đậm chất Việt, những món ăn của cô nàng không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô nàng chia sẻ: "Khoảng thời gian sung sướng nhất cuộc đời mình là khi được vào bếp vừa bày trò vừa được ăn ngon lại được chụp thêm ảnh các món ăn mới".