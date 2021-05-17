CĐM ‘xỉu up xỉu down’ với trò ‘xếp hình, chơi màu’ của gái đảm, chưa ăn đã thấy ngon mắt, sướng miệng

Món ngon mỗi ngày 17/05/2021 06:23

Gần đây dân tình đã phải "dậy sóng" trước những món ăn Việt được bày trí vô cùng công phu và đẹp mắt của cô nàng Mỹ Dung. Những món ăn trông như tác phẩm nghệ thuật khiến nhiều người phải thán phục.

Mới đây, một bài chia sẻ về món ăn đã khiến cư dân mạng phải "mắt tròn mắt dẹt" hết khen rồi lại thán phục bởi sự tỉ mỉ chưa từng thấy. Những món ăn cầu kỳ ấy đến từ cô nàng Mỹ Dung (1993). Được biết, hiện tại cô nàng đang sinh sống và công tác tại Nhật Bản nhưng có niềm đam mê bất tận với món ăn quê nhà.

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Món lẩu thái chân ái với thú 'chơi màu' vô cùng rực rỡ - Ảnh: FBNV
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Gỏi xoài tai heo thành công mỹ mãn, khiến người xem mãn nhãn - Ảnh: FBNV
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Bánh ướt 'siêu to' mà lại còn 'siêu ngon, siêu đẹp' - Ảnh: FBNV
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Bún đậu mắm tôm trứ danh được bày trí công phu không nỡ ăn - Ảnh: FBNV

Để khỏa lấp nỗi nhớ quê của một người con xa xứ, Mỹ Dung đã dành phần lớn thời gian để vào bếp nấu những mâm đồ ăn truyền thống đậm chất Việt, những món ăn của cô nàng không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô nàng chia sẻ: "Khoảng thời gian sung sướng nhất cuộc đời mình là khi được vào bếp vừa bày trò vừa được ăn ngon lại được chụp thêm ảnh các món ăn mới".

Được biết mỗi món ăn "siêu đẹp" trên, cô nàng mất từ 2 đến 3 tiếng để thực hiện. Mặc dù nhà chỉ có 2 vợ chồng nhưng Mỹ Dung vẫn làm rất nhiều, vừa thỏa đam mê nấu nướng vừa tận hưởng thành quả do mình làm ra. Chồng cô nàng cũng không phản đối việc vợ "bày biện" mà còn vô cùng ủng hộ.

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Bánh ướt, xôi cuộn, tôm hấp... tạo nên một tổ hợp vừa ngon vừa đẹp - Ảnh: FBNV
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Dĩa rau cho món lẩu gà cuối tuần vô cùng bắt mắt - Ảnh: FBNV
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Sự kết hợp hài hòa giữa bún và thịt nướng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: FBNV
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Món bánh bột lọc vừa đẹp mắt vừa ngon miệng - Ảnh: FBNV

Các món ăn Mỹ Dung nấu 100% đều là món Việt, từ chiên, xào, luộc, nướng cô nàng đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Không chỉ giỏi nấu nướng, Mỹ Dung còn sáng tạo hơn với cách "chơi màu", bày trí cực kỳ hài hòa cho những món ăn. Câu nói "Nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp là một nghệ sĩ" quả thật là dành cho cô nàng.

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Chân dung cô gái Việt nấu ăn mà đẹp cứ như tranh vẽ - Ảnh: FBNV

Bài chia sẻ của Mỹ Dung sau khi được đăng tải nhận được hơn 15 nghìn lượt yêu thích và bình luận. Với những "bức tranh" bằng đồ ăn trên, nhiều cư dân mạng đã bình luận trêu ghẹo cô nàng "khi người OCD nấu ăn" (OCD - hội chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế), vì sự sắp xếp hài hòa và thuận mắt đền không thể tin được.

Đăng Khôi hì hụi làm cua xốt tiêu đen kiểu Hoa ngon ‘bá cháy’, bà xã chỉ việc ngồi ăn và up ảnh ‘sống ảo’

Đăng Khôi hì hụi làm cua xốt tiêu đen kiểu Hoa ngon ‘bá cháy’, bà xã chỉ việc ngồi ăn và up ảnh ‘sống ảo’

Vào bếp tự tay nấu món cua hoành tráng đãi cả nhà, quý ông góc bếp gọi tên ca sĩ Đăng Khôi.

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