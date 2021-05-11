Cơm trưa văn phòng của 'vợ người ta', khiến thiên hạ 'ngã mũ thán phục’ vì độ ngon vô đối, chất lượng miễn bàn

Món ngon mỗi ngày 11/05/2021 06:17

Là người Việt sống ở đất Nhật, Hoa Quỳnh Nguyễn và chồng đều thích ăn cơm Việt Nam. Vì vậy, chị luôn dành thời gian chăm chút cho những hộp cơm văn phòng của chồng, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt chuẩn cơm nhà.

Chị Hoa Quỳnh Nguyễn chia sẻ, chồng là một người tương đối kén ăn và lại không "hảo" đồ ăn Nhật, nên hàng ngày chị đều tự tay chuẩn bị những phần cơm trưa để chồng mang đến văn phòng.

"Chồng mình thích ăn thịt, ít ăn hải sản, ít ăn rau (rau anh thích nhất là bắp cải, rau muống, đỗ xanh) nên mình cố gắng đưa vào thực đơn những món chồng thích nhưng nghĩ cách chế biến cho khác đi, thay đổi thực đơn để chồng không bị ngán và cố gắng đưa các loại cá vào thực đơn để đủ chất. Vì chồng lười ăn rau nên hàng ngày ngoài cơm trưa, mình ép thêm rau củ cho chồng uống", chị Hoa Quỳnh Nguyễn cho biết thêm.

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Những hộp cơm trưa không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt khiến nhiều người thèm thuồng - Ảnh: FBNV
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Mặc dù công việc hàng ngày bận rộn, nhưng vì thương chồng nên chị đã tự tay chế biến các món ăn vô cùng phong phú và đa dạng - Ảnh: FBNV

Mặc dù công việc hàng ngày bận rộn, nhưng vì thương chồng nên chị đã tự tay chế biến các món ăn hàng ngày vô cùng phong phú và đa dạng. Hộp cơm mỗi ngày đều được chị khéo léo luân phiên thay đổi các món khác nhau như kho, nướng, xào, luộc.

Chia sẻ về bí quyết nấu cơm trưa ngon nhưng tiết kiệm thời gian, chị Hoa Quỳnh cho biết: "Một vài hộp cơm nhà đơn giản trong thời buổi công nghệ hiện đại không khó khăn để nấu. Tối nào nấu cơm xong mình cũng sơ chế qua nguyên liệu, món kho mất thời gian thì mình bỏ nồi hầm, món nướng thì mình tẩm ướp trước, rau củ gọt vỏ, nhặt lá, thái sẵn, bỏ hộp. Sáng mình vẫn dậy tập thể dục rồi nấu luôn cho 2 vợ chồng đi làm".

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Chị thay đổi các món kho, xào, chiên hàng ngày để giúp chồng đỡ ngán và ăn ngon miệng hơn - Ảnh: FBNV
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Chị Hoa Quỳnh Nguyễn chia sẻ, mỗi ngày chị chỉ mất từ 30-40 phút là xong bữa sáng và cơm hộp cho chồng mang đi làm - Ảnh: FBNV

Chị cũng bộc bạch cả 2 vợ chồng đều sinh sống ở Nhật. Cuộc sống xa nhà, mọi thứ đều phải tự làm là chính, nhất là việc ăn uống. Chị cho biết ở Nhật không có nhiều hàng quán ăn sáng và chi phí khá đắt đỏ, nên việc nấu cơm mang theo vừa giúp chị tiết kiệm vừa phù hợp khẩu vị gia đình.

Mỗi ngày chị Hoa Quỳnh chỉ mất từ 30-40 phút là xong bữa sáng và cơm hộp cho chồng mang đi làm. Và đặc biệt hơn, mỗi bữa ăn cũng chỉ tốn hơn 100.000 đồng giúp chị tiết kiệm một khoản kha khá.

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Nhiều cư dân mạng đã trầm trồ trước sự khéo léo và tỉ mỉ của chị Hoa Quỳnh Nguyễn - Ảnh: FBNV
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Sau khi bài viết của chị Hoa Quỳnh đăng tải đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết của chị Hoa Quỳnh đăng tải đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Trong khi nhiều anh chàng độc thân ước ao có được cô vợ nấu ăn ngon như vậy, thì hội chị em lại cầu mong chồng mình đừng bao giờ nhìn thấy những hộp cơm văn phòng hấp dẫn này, không thôi lại "đòi".

Nguồn: Hoa Quỳnh Nguyễn

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