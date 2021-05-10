Mẹ bỉm đẹp như hot girl, khéo như đầu bếp làm cả chục tô sinh tố Eat Clean đẹp ‘rụng tim’ khiến hội chị em ‘ngã mũ’ bái phục

Mùa đông ăn sáng bằng các món nước ấm nóng. Mùa hè thì ăn sáng bằng các món mát mẻ. Bạn Loan Trần cho biết cả nhà bạn ăn Eat Clean nên buổi sáng bạn thường chuẩn bị 1 tô hay 1 ly sinh tố, 1 bát ngũ cốc đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Vừa nhanh, vừa mát lại không ngán, có thể thay đổi món liên tục.

Chia sẻ trên group Yêu Bếp, bạn Loan Trần cho biết, công thức xay những ly sinh tố rất đơn giản. Sau đây là công thức chung để mọi người dễ hiểu và linh hoạt khi chế biến.

- Rau xanh 1 nắm (cải kale, cải bó xôi, xà lách,...)

- Trái cây ngọt: Chuối chín 1-2 quả/xoài chín nửa quả/ 1 quả táo đỏ,...

- Trái cây mọng: 1 nắm dâu tây hoặc mâm xôi đen hoặc việt quất ...

- Hạt béo: Hạt chia/ hạt lanh/ hạt hạnh nhân/ óc chó/ điều....

- Hạt tinh bột: Yến mạch

- Hạt giàu đạm: Uống 1 ly sinh tố có hạt bí/ gai dầu,...là xong 1 bữa ăn. Có thể bổ sung thêm đạm bằng 1 hũ sữa chua không đường

- Chất lỏng: Sữa hạt/ nước dừa/ nước lọc/ sữa tươi

- Thêm siêu thực phẩm: Bột tảo xoắn/ bột chùm ngây

Một ly sinh tố đảm bảo đủ 4 nhóm chất: Tinh bột - đạm - chất xơ - chất béo - Ảnh: FBNV

Sinh tố cũng như bữa ăn của cả gia đình, cũng cần đầy đủ các nhóm chất và cân bằng về dinh dưỡng - Ảnh: FBNV

Bát yến mạch ngũ cốc tràn đầy năng lượng cho một ngày dài - Ảnh: FBNV

Uống sinh tố là cách dễ dàng và nhanh nhất để nạp đủ lượng rau củ hàng ngày - Ảnh: FBNV

Sự kết hợp giữa sữa chua không đường, trái cây, các loại hạt tạo nên bát ngũ cốc cực bắt mắt - Ảnh: FBNV

Những tô sinh tố đầy màu sắc cũng là bí quyết để mẹ Loan Trần tập ăn rau quả cho con - Ảnh: FBNV

Ngoài sinh tố, các món sữa hạt cũng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng trên cả tuyệt vời cho cả nhà.

Sữa hạt từ quả óc chó, hạnh nhân - Ảnh: FBNV

Một sự kết hợp lạ lẫm từ khoai lang tím và yến mạch, hạt gai dầu - Ảnh: FBNV

Sinh tố rất tốt cho sức khỏe, uống sinh tố là cách dễ dàng và nhanh nhất để nạp đủ lượng rau củ hàng ngày. Và đây cũng là cách hữu hiệu để các mẹ tập cho con mình ăn rau quả qua sinh tố khi các bé lười ăn trực tiếp nhé.