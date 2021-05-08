Học cách làm xúc xích Đức 'chuẩn Âu’ của anh Tây, đảm bảo chồng khen con thích, vét sạch nồi cơm

Món ngon mỗi ngày 08/05/2021 11:17

Có thể nói, món xúc xích Đức được xem là “linh hồn ẩm thực” ở trời Âu. Điều kỳ diệu làm nên nét độc đáo của món ăn này là sự đơn giản trong hình dáng nhưng xuất sắc trong hương vị.

Mới đây, chủ tài khoản Facebook “Jens Berhausen” đã chia sẻ trên một nhóm chuyên về ẩm thực cách làm món xúc xích Đức rất chi tiết. Bài đăng đến hiện tại đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau đây là công thức để làm nên món xúc xích Đức "chuẩn Âu" mà anh Tây chia sẻ bên trên.

Thành phần :

2kg thịt heo vai

1kg thịt heo bụng

53gr muối

8gr tiêu

3gr hạt caraway đất (đây là một loại gia vị phổ biến ở châu Âu)

4 nhánh tỏi

4 trứng

4 hoặc 5 lá kinh giới (kinh giới tây/ kinh giới ngọt)

1 thìa cà phê đường

1 lon sữa đặc

1 bánh mì Việt Nam

Ruột heo kích cỡ 25cm-30cm/6m

1 máy xay thịt 

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Nguyên liệu bao gồm: Thịt heo, muối, tiêu... - Ảnh: FBNV

Chuẩn bị xúc xích:

Bước 1: Cắt thịt thành miếng vừa với máy xay thịt và trộn đều gia vị lên miếng thịt.

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Thịt được cắt từng miếng, vừa với máy xay thịt - Ảnh: FBNV

Bước 2: Ngâm bánh mì trong nước ấm (sau đó vắt hết nước), thêm bánh mì vào các miếng thịt và trộn đều với nhau.

Bước 3: Xay thịt, bánh mì, tỏi bằng máy xay thịt. Tuy nhiên, không nên xay quá nhanh để thịt không bị nóng. 

Sau khi xay thịt xong, cho trứng, kinh giới và sữa đặc vào nhào đều (4-5 phút).

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Sau khi xay thịt xong, cho trứng, kinh giới, sữa đặc vào nhào đều - Ảnh: FBNV

Bước 4: Nhồi thịt vào ruột heo. Khi nhồi thịt người làm không nên nhồi quá chặt, nên dùng tăm chọc một lỗ nhỏ trên ruột để không khí thoát ra ngoài.

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Khi nhồi thịt, không nên nhồi quá chặt - Ảnh: FBNV
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Những cây xúc xích sau khi hoàn thành có thể được chế biến thành các món ăn tùy sở thích mỗi người - Ảnh: FBNV

Như vậy là món xúc xích Đức đã hoàn thành. Đây là món khá dễ thực hiện và dễ mua nguyên liệu đúng không nào? Chất lượng xúc xích tuyệt ngon và còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hãy thử ngay các bạn nhé để đổi bữa cho cả gia đình vào ngày cuối tuần.

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