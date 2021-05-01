Hội chị đẹp rỉ tai nhau 'bí kíp' làm chả lụa ngon, bổ, rẻ cho gia đình và con nhỏ

Thấu hiểu nỗi lo của các chị em phụ nữ khi mua những sản phẩm chả lụa có sẵn trên thị trường, một tài khoản facebook “Trang Tura”, đã chia sẻ cách làm chả lụa đơn giản bằng nồi chiên không dầu. Bíp kíp làm chả lụa không chứa hàn the, an toàn cho con nhỏ, khiến chị em không ngừng tìm kiếm trên trang mạng xã hội trong những ngày qua.

- Mỡ lợn 150g (mỡ cắt hạt lựu để ngăn đông đá tầm 3-4 tiếng, giúp khi xay có độ dẻo và kết dính tốt hơn, thịt tươi hơn).

- Nước mắm: 2-3 thìa ăn cơm

- Muối bột canh: ½ thìa café

- Hạt tiêu xay: ½ thìa café (tùy khẩu vị)

- 3-5 viên đá đập nhỏ (giúp khi xay thịt sẽ dẻo và tươi hơn)

Cách làm:

Bước 1: Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay, nếu máy xay nhỏ có thể chia làm 2 lần xay. Xay tối đa 5 phút cho đến khi thịt chuyển sang mịn dẻo và bóng.

Thịt xay xong dẻo và mịn là đạt yêu cầu - Ảnh: FBNV

Bước 2: Cho thịt mới xay xong vào khay, phết dầu ăn lên bề mặt thịt giúp bề mặt thịt mịn, sau đó cho vào nồi chiên không dầu.

Thịt sau khi phết xong được đặt vào chảo nướng không dầu - Ảnh: FBNV

Bước 3: Đặt mức nhiệt 150 độ C, sau 30 phút có thể lấy ra và thưởng thức.

Lưu ý: Nếu gia đình chị em nào không có nồi chiên không dầu, thì có thể hấp hoặc dùng lò nướng thay thế nhé.

Miếng chả lụa vàng ươm được lấy ra sau khi chiên chín bằng nồi chiên không dầu - Ảnh: FBNV

Bước 4: Cắt thành từng miếng vừa ăn và thưởng thức.

Chả lụa là một món ăn rất đưa cơm. Chị em có thể thay cơm bằng bún, bánh ướt cho gia đình thêm ngon miệng - Ảnh: FBNV

Như vậy là món chả lụa đã hoàn thành, hi vọng các chị em sẽ học được cách làm chả lụa mới, để cải thiện bữa cơm hàng ngày càng thêm nhiều hương vị.