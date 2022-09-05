Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền

Món ngon mỗi ngày 05/09/2022 10:45

Bò lúc lắc với từng thớ thịt bò được cắt sẵn vuông vức rất tiện lợi. Tuyệt vời hơn là thịt bò mềm thơm thấm đều nước sốt mặn mặn thơm ngon, thêm một tí khoai tây chiên nữa là đúng điệu luôn.

Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bò lúc lắc ăn với khoai tây chiên là món ăn độc đáo, thú vị và có hương vị siêu ngon. Thịt bò được được tẩm ướp và chế biến khiến món ăn đạt được độ ngọt lịm, thơm hương nồng nàn nhờ các loại gia vị như muối, tiêu, tỏi… sẽ khiến thịt bò săn chắc kích thích vị giác.

Phần nguyên liệu làm bò lúc lắc khoai tây chiên cần có:

  • 600 – 700gr bò thăn loại của Úc hoặc mua bò Việt Nam cũng được nhé
  • 1 củ hành tây to
  • 1 quả ớt xanh
  • 1 quả ớt đỏ
  • 2 quả cà chua
  • 4 củ khoai tây
  • 1 thìa canh dầu hào (15ml)
  • 1 thìa canh dầu olive (15ml)
  • 5 tép tỏi
  • Gia vị: Muối, mì chính, hạt nêm, đường, tiêu xay
  • Dầu ăn
  • Rau mùi
Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên này:

Bước 1: Đầu tiên là bước sơ chế nguyên liệu

Bạn rửa thịt bò thật sạch, thái từng miếng vuông vưa ăn, nhắm chừng 2cmx2cm là đủ. Thịt bò được ướp với 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh dầu oliu, 1 thìa cafe mì chính, 1 thìa cafe gia vị, trộn đều. Thịt bò sau khi ướp bạn cần để khoảng 3 tiếng cho ngấm gia vị và mềm.

Hành tây, ớt xanh, ớt đỏ thái vuông bằng quân cờ, cà chua rửa sạch thái múi cau.

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng nhỏ dài.

Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Làm nước sốt ướp thịt bò

Cho 20gr bột ngọt, 20gr đường, 50gr nước tương, 2gr tiêu. Trộn đều hỗn hợp lại với nhau rưới đều lên thịt bò.

Bước 3: Chiên khoai tây:

Đặt chảo lên bếp, dầu nóng già thì bạn cho khoai tây vào, chiên với lửa nhỏ cho đến khi vàng đều.

Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Chiên với lửa nhỏ sẽ giúp khoai tây giòn đều và giòn lâu hơn. Lửa lớn sẽ làm khoai tây nhanh mềm vì chưa chín đều tới bên trong

Bước 4: Công đoạn chế biến

Tiếp theo, bạn cho chảo lên bếp, đổ một chút dầu vào, thả ớt, hành tây vào xào trong khoảng 2 phút, nêm thêm một chút gia vị, sau đó đổ cà chua vào xào cùng để tránh cho cà chua nát quá. Sau đó, trút nguyên liệu ra một đĩa riêng.

Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đặt lại chảo lên bếp, chảo nóng già thì cho dầu ăn vào, cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đến cho thịt bò vào xào nhanh tay chừng 2 – 3 phút rồi cho rau củ vào đảo thật đều trong 2 phút.

Như vậy, bạn đã hoàn thành món bò lúc lắc khoai tây chiên giòn rồi. Các bạn hãy xúc thịt bò vào 1 góc, 1 góc để cho khoai tây, rau xà lách, cà chua, dưa leo để ăn cùng với cơm. Món ăn được ăn kèm với cơm trắng nóng hổi chắc chắn sẽ cực kỳ hợp khẩu vị.

Cách làm bò lúc lắc khoai tây chiên mềm ngon ngọt, ai ăn vào cũng ghiền - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

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