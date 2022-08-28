Bật mí cách làm ngan xào sả ớt ăn ngon mê ly

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Sả rửa sạch, bóc phần vỏ già, 1 phần thái vát mỏng, phần còn lại đem băm thật nhỏ. Ớt bỏ hạt, thái vát. Hành khô và tỏi băm nhỏ, hành lá cắt khúc.

Bước 2: Sơ chế thịt ngan

Thịt ngan rửa sạch với nước. Để loại bỏ mùi hôi của ngan bạn dùng rượu trắng pha gừng đập dập để rửa ngan. Rửa sạch lại rồi để ráo cho bớt nước. Lọc thịt ngan và thái miếng vừa ăn.

Lưu ý: Để làm sạch mùi hôi của thịt ngan, bạn có thể sử dụng nước giấm pha muối chà xát và bên trong lẫn bên ngoài của ngan. Nếu không có giấm thì dùng chanh để thay thế.

Ngan sau khi rửa sạch chặt thành miếng vừa ăn

Ảnh minh họa

Bước 3: Ướp thịt ngan

Ướp thịt ngan trong âu với các gia vị: 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê mì chính, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 ít hành khô băm nhỏ. Đeo tay vào bóp và trộn đều cho thịt thấm đều gia vị.

Bước 4: Cách làm thịt ngan xào sả ớt

Sau khi ướp thịt ngan khoảng 20 phút ta đun nóng 1 chảo trên bếp. Đợi chảo nóng thì cho vào trong chảo 2 thìa cà phê dầu ăn. Tiếp đó cho thịt ngan vào xào săn rồi trút riêng ra đĩa.

Vẫn tiếp tục sử dụng cái chảo đó. Cho vào chảo thêm 2 thìa dầu ăn và đun nóng. Trút sả và ớt băm nhỏ vào phi thơm, tiếp đó cho thịt ngan vào đảo đều cùng sả ớt. Nêm lại gia vị lần cuối cho vừa khẩu vị rồi trút vừng rang và hành hoa vào, đảo đều và tắt bếp.

Bước 5: Trình bày và thưởng thức

Ảnh minh họa

Bước cuối cùng, bạn trút món ngan xào sả ớt ra đĩa và dùng ngay khi còn nóng cùng với cơm trắng.

Yêu cầu thành phẩm: Thịt ngan thơm phức, giòn giòn ngon miệng, thịt săn lại, đậm đà và thơm ngon.