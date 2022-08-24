Nền ẩm thực Thái Lan với các món ăn có vị chua cay đặc trưng cùng với hương vị độc đáo đã chinh phục khẩu vị của đông đảo thực khách bốn phương.

Hướng dẫn cách làm gỏi mực kiểu Thái ngon lạ miệng tại nhà

Các nguyên liệu cần chuẩn bị để làm gỏi mực kiểu Thái

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cà rốt bạn gọt vỏ, rửa sạch, thái dọc thành những miếng dày khoảng 1cm rồi cắt khúc dài khoảng 4 – 5 cm.

Dưa leo cắt bỏ đầu, gọt vỏ, rửa sạch, chẻ làm 4, bỏ ruột rồi cắt khúc khoảng 4 – 5 cm.

Sả bóc bỏ vỏ già, rửa sạch, lấy một nửa sả đập dập, cắt khúc 5 cm. Bào mỏng một nửa.

Rau xà lách nhặt sạch, ngâm với nước muối loãng khoảng 5 phút rồi xả sạch, để ráo.

Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi thái sợi.

Chọn mua mực ống còn tươi sống. Rửa mực với nước muối loãng rồi rửa lại cho sạch, để ráo nước. Tiếp đó cắt mực thành những miếng vừa ăn rồi đem hấp.

Làm sạch mực, để ráo. Cắt mực thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Hấp mực

Bạn chuẩn bị nồi hấp. Xếp sả xuống dưới rồi dàn mực ống lên trên, sau đó rải gừng thái sợi lên trên rồi đậy nắp lại hấp mực. Hấp tới khi mực chín, bạn trút mực ra ngâm ngay vào nước đá lạnh để mực giòn ngon hơn. Ngâm khoảng 3 phút thì vớt ra để ráo.

Ngâm mực ngay với nước đá lạnh khi hấp xong để mực giòn ngon.

Bước 3: Cách làm xốt trộn gỏi mực kiểu Thái

Chuẩn bị một chén sạch, cho vào lần lượt các nguyên liệu và gia vị sau: 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh nước cốt chanh, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê tỏi băm, 1/2 thìa cà phê ớt băm khuấy đều cho tan hết các gia vị.

Bước 4: Trộn gỏi mực Thái Lan

Chuẩn bị một chén sạch, tiếp đó bạn cho cho mực, cà rốt, dưa leo, phần sả bào vào trộn đều. Tiếp đó cho nước trộn gỏi vào tiếp tục đảo đều nhẹ nhàng cho các nguyên liệu thấm đều nước xốt, có vị đậm đà.

Trộn nước xốt với các nguyên liệu cho đều và ngấm vị.

Sau khi trộn xong, bạn lấy dĩa lớn, lót rau xà lách lên rồi trút gỏi lên trên cho đẹp mắt. Dọn ra ăn kèm nước mắm chua ngọt và bánh phồng tôm.

Lưu ý: Có thể thay cà rốt, dưa leo bằng đu đủ hoặc su hào tùy theo sở thích.

Có thể để nguyên con mực hấp chín rồi cắt khoanh để mực đều và đẹp mắt hơn. Nếu không thích mực, bạn cũng có thể biến tấu bằng cách thay mực bằng tôm, ốc hay cá đều được.

Khi pha nước sốt trộn gỏi, tùy sở thích ăn cay, chua, ngọt mà bạn điều chỉnh lượng gia vị cho phù hợp để có món gỏi ngon hợp khẩu vị.

Với các bước đơn giản trên, bạn đã hoàn thành cách làm gỏi mực Thái Lan giòn ngon, đậm đà cho cả nhà cùng thưởng thức rồi. Chỉ cần khéo léo một chút bạn đã có ngay món ăn ngon lạ miệng tại nhà không hề kém cạnh ở nhà hàng.