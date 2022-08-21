Cách nấu canh rong biển khô bổ dưỡng không tanh đúng kiểu truyền thống Hàn Quốc

Rong biển khô khi mua về cần ngâm trong nước khoảng từ 20 đến 30 phút để cho rong biển nở ra và mềm hơn. Tiếp theo, bạn lấy một ít muối hạt hoặc giấm, bóp cùng với rong biển để khử mùi tanh của rong biển. Sau đó, bạn đem rong biển rửa sạch và vớt ra để ráo nước, rồi thái rong biển thành những sợi dài khoảng 5cm, không nên thái quá nhỏ.

Thịt bò khi mua về bạn rửa sạch và đem thái thành miếng nhỏ. Sau đó, cho thịt bò vào chén và ướp thịt bò với nước tương, hạt tiêu, 1 muỗng rượu trắng và trộn cho thịt bò ngấm đều gia vị.

Bước 2: Tiến hành chế biến

Bạn lấy tỏi bóc vỏ và băm nhuyễn. Tiếp theo, bạn cho dầu ăn vào nồi, đặt lên bếp để lửa nhỏ. Khi dầu sôi, bạn tỏi băm vào phi thơm và cho thịt bò được ướp vào xào cho đến khi thịt tái chín thì cho rong biển vào xào cùng. Dùng đũa đảo đều cho rong biển và thịt bò ngấm gia vị, xào khoảng 10 phút thì tắt bếp.

Bạn cho một lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi. Sau đó, cho thịt bò và rong biển xào vào nồi nước để nấu canh. Lưu ý, bạn nên cho lượng nước vừa phải để canh có vị đậm đà và ngon.

Bạn nêm nếm canh một lần nữa cho vừa ăn, đến khi nước canh sôi thì tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành

Để món canh được thơm ngon và đủ vị hơn, các bạn có thể cho thêm vào nồi vài lát gừng thái mỏng cùng một chút dầu vừng. Đây là các gia vị đậm mùi có thể át hết vị tanh còn lại của rong biển. Hơn thế nữa, vị nóng của gừng cân bằng với tính hàn của rong biển tránh bị lạnh bụng.

Ngoài thịt bò thì rong biển có thể nấu với nhiều nguyên liệu khác như: Sườn non, tôm khô, đậu hũ non, thịt lợn hoặc cá… cũng đều hấp dẫn, lạ miệng và giảm mùi tanh của rong biển.

Lưu ý: Nguyên tắc chung khi chế biến món canh này là bạn nên đun sôi nước rồi mới cho rong biển vào, nấu khoảng 5 phút là được, không nên đun quá lâu vì như vậy sẽ khiến rong biển bị dai hoặc nhừ, món canh sẽ không ngon.

Canh rong biển kiểu Hàn Quốc là món ăn nhẹ bụng, thích hợp với những người thừa cân béo phì vì không có nhiều calo và chất béo nhưng lại có thành phần dinh dưỡng như: Canxi, sắt, protein, vitamin và những khoáng chất khác. Nếu không muốn ăn kèm với thịt bò, bạn cũng có thể nấu rong biển với các nguyên liệu khác như: thịt băm, đậu phụ, hải sản hoặc rong biển chay đều được.