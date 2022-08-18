Cách làm Kimbap kiều mạch cực healthy, vừa ngon miệng lại không lo tăng cân

Và món kimbap này sẽ có bơ, trứng và dưa chuột, rất thanh đạm. Món kimbap kiều mạch này sẽ một kết cấu vừa mềm vừa dai rất là ngon miệng.

Đây không phải là loại Kimbap phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu, vì vậy nó sẽ dễ làm hơn so với gimbap có cơm. Một món ăn chế biến cực kỳ đơn giản.

Hãy cùng nhau bắt đầu làm món này nhé

1. Làm trứng cuộn

Ảnh minh họa: Internet

Đập 3 quả trứng ra tô và cho 1 chút muối.

Ảnh minh họa: Internet

Khuấy đều để trứng tan ra.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn hãy sử dụng một cái chảo vuông. Thoa đều một lớp mỏng dầu lên bề mặt chảo.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn hãy chiên trứng trên lửa nhỏ. Khi nào trứng bắt đầu chín hơi chín thì cuộn nó lại.

2. Chuẩn bị các nguyên liệu

Ảnh minh họa: Internet

Cắt nhẹ hai đầu của quả bơ, sau đó xoay dao cắt dọc quả bơ để cắt quả bơ ra làm đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng tay nắm chặt hai bên và dùng thìa vặn để lấy hạt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chọn một quả bơ chín đều, thì có thể dễ dàng lột vỏ bằng tay.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy cắt bơ thành từng miếng vừa phải.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thái nhỏ dưa leo.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng là hãy cắt phần trứng cuộn mà bạn đã chiên sẵn thành từng miếng dài.

3. Luộc mì kiều mạch

Ảnh minh họa: Internet

Khi nước sôi, hãy bỏ 167g mì kiều mạch tươi (1 phần ăn) vào nồi nước. Luộc trong 3 phút.

Các bạn cũng có thể dùng mì kiều mạch khô. Nếu sử dụng mì kiều mạch khô, các bạn hãy tham khảo mặt sau của sản phẩm để nắm chắc được thời gian luộc mì chính xác nhất nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi luộc xong bạn hãy vớt mì kiều mạch ra rồi vào ngâm vào nước lạnh, sau đó đem rửa sạch lại bằng nước. Lấy một cái rây để mì kiều mạch lên cho ráo nước.

4. Làm kimbap kiều mạch

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cho 2 muỗng lớn nước sốt tsuyu và trộn đều lên. Bạn có thể điều chỉnh gia giảm gia vị theo khẩu vị của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đặt mì kiều mạch đã nêm gia vị lên trên miếng rong biển khô, sau đó cho trứng cuộn và bơ đã cắt lát lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó là cho dưa leo lên đã thái nhỏ lên.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy cuộn tròn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy dùng mành tre cuộn Kimbap quấn lại và ấn mạnh thêm lần nữa để cố định.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, cắt nó ra thành miếng vừa ăn là món ăn của bạn đã hoàn thành.

Ảnh minh họa: Internet

Dù không có cơm nhưng đây vẫn là món kimbap rất ngon miệng. Mì kiều mạch thì mềm kết hợp với bơ, trứng và dưa leo tạo nên một hương vị rất tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa ăn ngon miệng vừa giúp cho các bạn có thể no bụng nhưng cách làm lại rất đơn giản, vì vậy các bạn hãy làm và ăn thử nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cho một chút wasabi vào nước sốt Tsuyu rồi chấm Kimbap vào đó, nó sẽ nâng hương vị món ăn lên rất nhiều đấy!

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một cách chế biến của mì kiều mạch. Các bạn cũng thử làm Kimbap kiều mạch ăn đi! Đảm bảo không làm cho các bạn thất vọng đâu.

Theo Naver