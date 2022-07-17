Cá kho khế: món ăn dân giã, đậm chất quê 

Cá kho khế kiểu quê nhà, đậm đà, dân dã hao cơm vô cùng. Các chị em tham khảo công thức nhé.
- Mẹo làm hạt đác rim dứa và chanh leo "hot trend" mùa hè
- Tự làm nước quất hồng bì đường phèn uống siêu đã lại trị ho cực nhạy
Nguyên liệu
- Cá làm sạch cắt khúc
- Gia vị củ quả kho cùng cá từ vườn nhà có gì dùng đó. Gừng hoặc nghệ/ hoặc giềng + vài củ sả + vài quả khế chua thái lát hoặc chuối xanh
Cách làm
- Xếp 1 lượt củ quả dưới đáy nồi và xếp xen kẽ với cá.
- Cho nước mắm, muối, hạt tiêu, ớt vào ướp cùng
- Làm Nước hàng : làm từ đường. Bắc chảo lên bếp. Đảo 2 thìa đường cho lên màu cánh gián, cho thêm nước vào.
- Đổ chảo nước hàng vào nồi cá đã ướp. Làm sao cho nước sâm sấp mặt cá.
- Đun sôi rồi để lửa liu riu đến khi cạn nước.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Fb Hoang Thao Nguyen