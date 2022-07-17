Cá kho khế: món ăn dân giã, đậm chất quê 

Món ngon mỗi ngày 17/07/2022 10:33

Cá kho khế kiểu quê nhà, đậm đà, dân dã hao cơm vô cùng. Các chị em tham khảo công thức nhé.

Nguyên liệu

 

- Cá làm sạch cắt khúc

- Gia vị củ quả kho cùng cá từ vườn nhà có gì dùng đó. Gừng hoặc nghệ/ hoặc giềng + vài củ sả + vài quả khế chua thái lát hoặc chuối xanh

 

Cách làm

 

Cá kho khế: món ăn dân giã, đậm chất quê  - Ảnh 1

 

- Xếp 1 lượt củ quả dưới đáy nồi và xếp xen kẽ với cá.

- Cho nước mắm, muối, hạt tiêu, ớt vào ướp cùng

- Làm Nước hàng : làm từ đường. Bắc chảo lên bếp. Đảo 2 thìa đường cho lên màu cánh gián, cho thêm nước vào.

- Đổ chảo nước hàng vào nồi cá đã ướp. Làm sao cho nước sâm sấp mặt cá.

- Đun sôi rồi để lửa liu riu đến khi cạn nước.

 

Cá kho khế: món ăn dân giã, đậm chất quê  - Ảnh 2

 

Cá kho khế: món ăn dân giã, đậm chất quê  - Ảnh 3

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: Fb Hoang Thao Nguyen

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