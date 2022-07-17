Cá kho khế: món ăn dân giã, đậm chất quê 

Cá kho khế kiểu quê nhà, đậm đà, dân dã hao cơm vô cùng. Các chị em tham khảo công thức nhé.

Nguyên liệu

- Cá làm sạch cắt khúc

- Gia vị củ quả kho cùng cá từ vườn nhà có gì dùng đó. Gừng hoặc nghệ/ hoặc giềng + vài củ sả + vài quả khế chua thái lát hoặc chuối xanh

Cách làm

- Xếp 1 lượt củ quả dưới đáy nồi và xếp xen kẽ với cá.

- Cho nước mắm, muối, hạt tiêu, ớt vào ướp cùng

- Làm Nước hàng : làm từ đường. Bắc chảo lên bếp. Đảo 2 thìa đường cho lên màu cánh gián, cho thêm nước vào.

- Đổ chảo nước hàng vào nồi cá đã ướp. Làm sao cho nước sâm sấp mặt cá.

- Đun sôi rồi để lửa liu riu đến khi cạn nước.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Hoang Thao Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-kho-khe-mon-an-dan-gia-dam-chat-que-483653.html