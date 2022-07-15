Mẹo làm hạt đác rim dứa và chanh leo "hot trend" mùa hè

Chẳng phải chuẩn bị nguyên liệu gì nhiều, ai cũng làm được, nhưng rim đác làm sao để hạt nào hạt nấy vàng óng, bóng đẹp, thấm vị, trữ trong tủ lạnh vài ngày vẫn giữ được độ dẻo giòn là có bí quyết cả đấy nhé.
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Hạt đác có vị ngọt thanh, tính lành mát, ít calories nên chẳng lo tăng cân. Còn trong các loại trái cây như dứa, chanh leo ngoài hương vị thơm ngon thì còn cung cấp siêu nhiều chất xơ, khoáng chất, đặc biệt là các loại vitamin dưỡng cho da dẻ tươi tắn.
Nguyên liệu:
• 1 kg hạt đác tươi
• 350 gram đường kính
• 1 quả dứa to
• 6 quả chanh leo
Để rác có màu bóng đẹp thì chị em nên rim đác bằng một cái chảo to và chống dính thật tốt. Chảo to vừa rim được mẻ đác nhiều hơn, tiết kiệm thời gian mà lại dễ dàng khuấy, đảo nữa.
Dùng chảo có lớp chống dính tốt thì nhiệt độ sẽ đồng đều, đác khi rim xong vẫn giữ được màu tươi của hoa quả, không bị thâm xỉn.
Nguồn: FB Phan Anh