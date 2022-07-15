Mẹo làm hạt đác rim dứa và chanh leo "hot trend" mùa hè

Hạt đác có vị ngọt thanh, tính lành mát, ít calories nên chẳng lo tăng cân. Còn trong các loại trái cây như dứa, chanh leo ngoài hương vị thơm ngon thì còn cung cấp siêu nhiều chất xơ, khoáng chất, đặc biệt là các loại vitamin dưỡng cho da dẻ tươi tắn.

• 1 kg hạt đác tươi

• 350 gram đường kính

• 1 quả dứa to

• 6 quả chanh leo

Xả đác với nước để sạch hết bụi bẩn. Đác ngon là đác có màu trắng đục, hạt trơn láng, độ mềm vừa đủ thì khi rim sẽ rất dẻo.

Để rác có màu bóng đẹp thì chị em nên rim đác bằng một cái chảo to và chống dính thật tốt. Chảo to vừa rim được mẻ đác nhiều hơn, tiết kiệm thời gian mà lại dễ dàng khuấy, đảo nữa.

Dùng chảo có lớp chống dính tốt thì nhiệt độ sẽ đồng đều, đác khi rim xong vẫn giữ được màu tươi của hoa quả, không bị thâm xỉn.

Luộc qua hạt đác trong 10 phút để đác săn lại, khử sạch nhớt và mùi hăng của hạt đác tươi.

Băm nhỏ dứa, ướp 500 gram hạt đác tươi với 150 gram đường kính, trộn đều cho đác ngâm và tan đường, rồi trút phần dứa băm vào để đác ngấm vị. Với đác rim vị chanh leo, cũng ướp đường đác như làm với đác rim vị dứa.

Để đác tan hết đường và ngấm vị rồi mới rim, ngoài ra nên bọc kín và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ, nước đường và nước hoa quả hòa quyện với nhau, hơi keo lại thì quá trình rim đác sẽ nhanh hơn. Rim 30 phút: Đác rim xong hạt sẽ trong dần, săn lại ngấm vị rất ngon. Dứa băm không bị nát, đác dẻo giòn.

Hạt đác rim dứa vàchanh leo ăn với sữa chua cực ngon, lại dễ làm nữa chứ. Sữa chua thơm phức, hạt đác dẻo dẻo giòn giòn, hương dứa và chanh leo nổi bật.

Nguồn: FB Phan Anh