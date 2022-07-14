Bánh mỳ bơ phô mai "ngập răng" béo béo, dai dai cả nhà đều mê

Món ngon mỗi ngày 14/07/2022 14:43

món này ăn béo, bao béo, phô mai dai dai, vị ngọt ngọt mặn mặn cắn 1 cái phô mai ngập răng, bánh mì giòn tan, ngon hết sảy.

Nguyên liệu:

 

1. Bánh mì chuột

2. sốt: 10g bơ, 15g phomai mozza, 20g sữa tươi, 20g sữa đặc, 30g pho mai bò cười.

 

Bánh mỳ bơ phô mai 'ngập răng' béo béo, dai dai cả nhà đều mê - Ảnh 1 

 

Mọi người có thể nếm thử sốt trước khi cho lên bánh mì đem nướng. Nếu muốn ngọt hơn thì cho thêm sữa đặc, mặn hơn thì cho thêm phô mai bò cười nhé.

 

Cách làm 

 

Bước 1: Cắt bánh mỳ, sau đó cho sữa lên bếp vào làm ấm sữa, sau đó cho bơ, sữa đặc, phomai vào quậy cho tan, sệt.

 

Bước 2: Phết hỗ hợp lên bánh mì

 

Bánh mỳ bơ phô mai 'ngập răng' béo béo, dai dai cả nhà đều mê - Ảnh 2

 

Bước 3: Cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Rồi nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 5 phút là hoàn thành.

 

Bánh mỳ bơ phô mai 'ngập răng' béo béo, dai dai cả nhà đều mê - Ảnh 3

Phết hỗn hợp lên bánh mì

 

Bánh mỳ bơ phô mai 'ngập răng' béo béo, dai dai cả nhà đều mê - Ảnh 4

Cho vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ trong 5 phút

 

Bánh mỳ bơ phô mai 'ngập răng' béo béo, dai dai cả nhà đều mê - Ảnh 5

Thành phẩm của món này ăn béo ngậy, phô mai dai dai, vị ngọt ngọt mặn mặn cắn một miếng là phô mai ngập răng, bánh mì giòn tan. Người lớn và trẻ con đều thích mê.

 

Bánh mỳ bơ phô mai 'ngập răng' béo béo, dai dai cả nhà đều mê - Ảnh 6

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: FB Cao Oanh

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