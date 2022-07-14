Măng cụt đang vào mùa, chị em trổ tài làm món gỏi gà măng cụt ăn chống ngán nào!

Công thức và nguyên liệu tuy hơi cầu kỳ 1 chút nhưng thành phẩm thu lại vượt xa mong đợi. Các chị em hãy trổ tài nhé.

Nguyên liệu:

1kg gà ta

1kg măng cụt xanh

100g nấm

1/2chén gạo tẻ + nếp

1 củ hành tây

1/2củ cà rốt

4 củ hành tím băm

Bắp cải tím

Rau răm

Hành lá

Ngò rí

Đậu phộng rang

Hành tím phi

Chanh- ớt

Gia vị

Cách làm gỏi gà măng cụt

- Gà luộc chín, nước dùng dùng để nấu cháo

- Măng cụt xanh để dưới vòi nước, dùng dao sắc gọt bỏ phần vỏ bên ngoài, sau đó tách hết phần vỏ mềm bên trong, cho ruột măng cụt vào thau nước có bỏ xíu muối và nước cốt chanh giúp măng không bị đen, chát. Vớt măng ra thái khoang tròn, cho vào thau đá lạnh để măng giòn.

Nước trộn gỏi: 2 muỗng canh nước lọc + 3 muỗng canh nước mắm + 4 muỗng canh đường + 5 muỗng canh nước cốt chanh- tỏi ớt băm nhuyễn, khuấy đều.

Cà rốt- bắp cải tím thái sợi, hành tây thái khoanh tròn. Rau răm, hành lá, ngò rí rửa sạch, cắt khúc. Bánh phồng tôm chiên vàng.

Cho gà xé phay, măng cụt, cà rốt, bắp cải tím, củ hành tây, rau răm vào thau, cho nước trộn gỏi vào trộn đều. Cho ra đĩa thêm đậu phộng rang, hành tím phi.

Cháo cho ra tô, thêm hành- ngò, tiêu xay.

Mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Nguồn: FB Diễn Hiền

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