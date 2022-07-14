Bánh trung sắc màu cho bé yêu - công thức đơn giản mà thành quả vô cùng bắt mắt

Món ngon mỗi ngày 14/07/2022 18:25

Với công thức và nguyên liệu không cầu kỳ. Nên các mẹ nhớ làm cho bé nhé!

Nguyên liệu này làm được 3 cái trọng lượng 75gram

Bánh trung sắc màu cho bé yêu - công thức đơn giản mà thành quả vô cùng bắt mắt - Ảnh 1

NGUYÊN LIỆU VỎ BÁNH
- Khoai lang: 120g (đã bỏ vỏ)
- Bột lá dứa: 2gr
- Sữa tươi: 15ml

CÁCH LÀM VỎ BÁNH

Bước 1: KL cắt mỏng hấp chín tầm 10 phút. Rồi cho nguyên liệu vào xay nhuyễn, sau đó nhào lại với hỗn hợp.
Bước 2: Chia hỗn hợp trên thành 3 viên tròn mỗi viên khoảng 40gram. Khi vo viên nếu dính tay thì cho xíu dầu vào tay. Cho vào tô bọc màng bọc thực phẩm lại để khỏi bị khô. Rồi làm nhân như bên dưới.

NGUYÊN LIỆU NHÂN BÁNH
- Đậu xanh: 30gram
- Thanh Long: 85gram
- Tinh bột bắp hữu cơ: 2gram
- Phô mai tách muối: 1 miếng
- Đường hữu cơ: 10gram

CÁCH LÀM NHÂN BÁNH

Bước 1: Đậu xanh ngâm nước ấm tầm 2-3 giờ. Sau đó, cho 100ml nước lọc vào đậu xanh nấu tầm 20-30 phút. Nấu xong thì cho đậu xanh + 50ml nước thanh long + 2 gram tinh bột bắp hữu cơ + đường: xay nhuyễn. Rồi bỏ lên bếp sên tới khi không còn dính chảo và đụng tay vào không dính là được.

Bước 2: Lấy hỗn hợp trên chia làm 3 phần nhân, mỗi phần tầm 30-35 gram. Phô mai chia làm 3 phần rồi cho vào giữa nhân.

VÀO KHUÔN VÀ NƯỚNG

Cán mỏng vỏ bánh rồi cho nhân vào giữa. Cho vào khuôn ấn thành bánh, cho xíu dầu vào khuôn để khỏi dính và dễ lấy ra khỏi khuôn. Đem bánh nướng ở 170 độ từ 10 phút.

Bánh trung sắc màu cho bé yêu - công thức đơn giản mà thành quả vô cùng bắt mắt - Ảnh 2

Bánh trung sắc màu cho bé yêu - công thức đơn giản mà thành quả vô cùng bắt mắt - Ảnh 3

Bánh trung sắc màu cho bé yêu - công thức đơn giản mà thành quả vô cùng bắt mắt - Ảnh 4

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Nguyễn Thị Kim Thùy

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