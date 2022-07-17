Nước dùng gà cho trẻ ăn dặm đảm bảo hương vị ngon - bổ

Món ngon mỗi ngày 17/07/2022 14:39

Trong các bữa ăn dặm của con có một thành phần mà hầu như bố mẹ đều biết đó là nước dùng. Cùng tham khảo cách nấu nước dùng gà cho con ăn dặm.

Thông thường khi bước vào giai đoạn ăn dặm thì các bố mẹ hay nấu dashi tảo bẹ cá bào, dashi rau củ quả theo ăn dặm kiểu Nhật. Lớn hơn chút thì nấu nước dùng từ xương gà hoặc xương heo.

 

Với dashi tảo bẹ cá bào hay dashi rau củ quả thì cách nấu khá đơn giản, nhưng với cách nấu từ xương thì mình cần thêm chút xíu kiến thức và kĩ năng để nước dùng vừa phù hợp với các bạn độ tuổi ăn dặm, vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng và đặc biệt là tiện dụng cho các bố mẹ bận rộn.

  

Nguyên liệu:

 

- Xương gà: 1 bộ

 

- Hành tây: 1 củ

 

- Củ cải: 1 củ

 

- Ngô ngọt: 1 bắp

 

- Rễ mùi: 1 nắm

 

Nước dùng gà cho trẻ ăn dặm đảm bảo hương vị ngon - bổ - Ảnh 1

 

Cách làm:

 

1. Xương gà vào chần khoảng 2-3 phút cho ra hết bọt, vớt ra rửa lại thật sạch và để ráo.

 

2.Đun nước dùng thì có nhiều cách, có thể sử dụng nồi thông thường đun trên bếp, nồi ủ, nồi nấu chậm, nồi áp suất.

 

Nước dùng gà cho trẻ ăn dặm đảm bảo hương vị ngon - bổ - Ảnh 2

Nếu nấu bằng nồi thông thường thì đun sôi rồi vặn lửa nhỏ nhất, cho nước không sôi, mở vung và đun đủ thời gian để nước ngọt và axit amin ở xương có thể tiết ra được. Thông thường với xương gà là 2-3h, xương lợn là 4-6h. Khi đun thì nên mở vung, nếu nước cạn thì chế thêm nước rồi làm lại quy trình. Tiện nhất thì bố mẹ dùng bếp từ rồi bấm hẹn giờ.

3. Sau khi nấu xong thì để nguội, lọc qua rây lấy nước rồi cấp đông.

 


Nước dùng gà cho trẻ ăn dặm đảm bảo hương vị ngon - bổ - Ảnh 3 

Độ tuổi sử dụng

 

- Trừ trường hợp trẻ dị ứng với một nguyên liệu nào đó trong nước dùng thì mình loại trừ, còn cơ bản thì khi con ăn dặm là có thể sử dụng được.

 

- Tuy nhiên khi mới bắt đầu ăn thì để con ăn và cảm nhận mùi vị riêng của từng loại thực phẩm vì vậy nên tầm với nước dashi tảo bẹ hay rau củ quả thì nên sau 7m, còn nước dùng xương thì sau 8m.

 

- Tất nhiên điều này cũng là tương đối, bố mẹ tuỳ hoàn cảnh để áp dụng cho phù hợp.

 

Liều lượng sử dụng:

 

- Vì ngoài nước dùng từ xương như mình hướng dẫn thì còn nước dùng tảo bẹ cá bào hay dashi rau củ quả nữa, vì vậy bố mẹ nên sử dụng đa dạng các loại nước dùng cho con, thứ nhất là các thực đơn phong phú hơn, thứ 2 là ăn gì quá nhiều trong một thời gian dài đều không tốt.

 

- Như thông thường khi nấu các bữa ăn dặm thì 1 bát cháo hay bún mì cho con thì dùng khoảng 2-3 viên dài hoặc 4-5 viên ngắn như trong hình là đủ.

 

Nguồn: FB Hoàng Cường

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