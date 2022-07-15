Hàu sữa nướng phô mai - công thức chân ái cho những nàng mê hải sản

Món hàu sữa nướng phomai béo rụp quên luôn cái "sự nghiệp" giảm cân, sốt phomai chảy với công thức đơn giản ai cũng làm được nhé!

Hàu sữa vẫn rất tươi, không bị chín dai.

Tách vỏ hàu

- Xếp hàu vào nồi chiên không dầu, set nhiệt 180 độ - 3 phút

- Hàu sẽ hơi hé rìa vỏ. Có thể sử dụng cán thìa hoặc dao để tách vỏ rất dễ. Hàu vẫn còn tươi luôn, không bị chín.

Xốt phomai chảy cho 32 con hàu sữa:

- 1 hộp phomai con bò cười

- 200g phomai Mozzarella bào

- 1 tuýp mayonaise 130g

- 1 lòng đỏ

- 4 thìa sữa không đường

Tách bỏ hàu bằng nồi chiên không dầu. Quậy đều nguyên liệu sẽ cho ra thành phẩm... ... xốt phomai chảy Hàu sữa nướng xốt phomai chảy béo ngậy. Xốt phomai ăn cùng thịt nướng, khoai tây chiên cũng siêu hợp siêu ngon. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Su Mũm Mĩm

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