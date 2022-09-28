Bạc xỉu - thức uống của 'người xưa' nhưng lại vô cùng thời thượng

Theo Wikipedia, bạc xỉu là một món đồ uống có nguồn gốc từ người Hoa sống ở vùng Sài Gòn-Chợ Lớn những năm thập niên 1950-1960 và là món thức uống phổ biến ở khu vực này và các vùng xung quanh

Đối với những người yêu cà phê thì bạc xỉu không còn là loại đồ uống xa lạ. Trong menu của các quán cà phê từ sang trọng đến quán cóc vỉa hè, bình dân đều không thể thiếu món đồ uống này. Việc kết hợp cà phê với sữa chẳng còn xa lạ nhưng tại sao bạc xỉu khiến nhiều người mê mẩn đến vậy? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu xem bạc xỉu là gì và cách làm bạc xỉu ngon chuẩn vị ngay nhé!

Nhiều người lý giải rằng, sữa đặc pha với nước sôi hơi béo quá và có mùi hơi khó uống nên những người Hoa đó đã thêm một chút cà phê vào cho cốc sữa dậy mùi cà phê và át đi mùi của sữa đặc. Dần dà những người khách Việt quen dần với món ăn và cách gọi đó, từ đó dùng luôn cách gọi đó đặt tên cho món ăn trở thành một trào lưu sau này.

Cái tên "bạc xỉu" xuất phát từ tên gọi “bạc tẩy xỉu phé” trong tiếng Quan Thoại của cộng đồng người Hoa chiếm một phần lớn dân số Sài Gòn. “Bạc” có nghĩa là màu trắng, “tẩy” là chiếc ly không, “xỉu” là một chút và “phé” là cà phê. Như vậy, bạc xỉu không phải là cà phê sữa mà có thể hiểu là sữa nóng pha thêm một ít cà phê. Nhiều người nước ngoài sau khi uống bạc xỉu đã thích thú gọi thức uống này là Latte bình dị của Việt Nam.

Ngoài ra, cafe trong bạc xỉu giúp cho người thưởng thức cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Vì thế mà người ta thường yêu thích nhâm nhi món đồ uống này vào mỗi buổi sáng. Nó sẽ giúp bạn làm việc, học tập hiệu quả và tập trung hơn rất nhiều.

Do cả cà phê sữa và bạc xỉu đều có thành phần chính là cà phê và sữa nên nhiều người thường nhầm lẫn hai thức uống này - Ảnh: Internet

Do cả cà phê sữa và bạc xỉu đều có thành phần chính là cà phê và sữa nên nhiều người thường nhầm lẫn hai thức uống này. Cà phê sữa lấy cà phê làm phần chính và sữa là phần phụ để làm nổi bật lên độ ngọt, tôn lên vị đắng và hương thơm vốn có của cà phê. Cà phê sữa thì nổi anh ngon “dách lầu” với vị đắng, ngọt, béo, hương thơm cà phê nồng nàn, đặc biệt uống nóng hay lạnh gì cũng mang lại những trải nghiệm thưởng thức tuyệt vời.

Còn bạc xỉu thì ngược lại. Lấy hương vị ngọt lịm của sữa làm phần chính, thêm một chút cà phê cho có vị. Bạc xỉu ngon ở vị ngọt béo và hương thơm của sữa, đặc biệt là sữa đặc Ông Thọ, mùi vị đặc trưng hòa cùng một ti tí mùi cà phê, thêm phần thú vị.

Cách thưởng thức bạc xỉu “đúng điệu’ của người Sài Gòn xưa là dùng nóng rồi đôi khi lại chấm giò cháo quẩy và bánh tiêu vào ly bạc xỉu đang bóc khói - Ảnh: Internet

Với những ai lớn lên ở Sài Gòn thì bạc xỉu là thức uống quen thuộc. Cách thưởng thức bạc xỉu “đúng điệu’ của người Sài Gòn xưa là dùng nóng rồi đôi khi lại chấm giò cháo quẩy và bánh tiêu vào ly bạc xỉu đang bóc khói cực kỳ hấp dẫn, cuốn hút.

Bạc xỉu ngày nay cũng được biến tấu đi ít nhiều dùng với đá hay pha kèm nước cốt dừa cho hợp vị với nhiều đối tượng khách hàng nhưng với những người yêu bạc xỉu “thuần chuất Sài Gòn” nhất chỉ còn tìm thấy ở một vài quán cafe vợt còn sót lại.

Nhiều khách du lịch được giới thiệu đến các quán cà phê vợt thường vô cùng bất ngờ khi mà người bán chỉ cần ước lượng cũng có thể đong chính xác số nguyên liệu cần thiết - Ảnh: Internet

Để pha được một ly bạc xỉu ngon đúng hiệu, người pha chế phải đong đếm đúng lượng nguyên liệu. Nhiều khách du lịch được giới thiệu đến các quán cà phê vợt thường vô cùng bất ngờ khi mà người bán chỉ cần ước lượng cũng có thể đong chính xác số nguyên liệu cần thiết, bởi họ đã trải qua hơn nửa thập kỷ buôn bán loại thức uống này. Mặc dù có nhiều biến thể của bạc xỉu xuất hiện, nhưng bạc xỉu truyền thống vẫn được cho là đặc biệt và thơm ngon nhất.

Không mạnh mẽ, đậm đặc như Espresso, cũng không hoa mĩ như Cafe Latte hay Cappucino. Bạc xỉu là thức uống đơn giản, gần gũi, như sự ra đời của nó. Mọi người có thể dễ dàng thưởng thức một ly bạc xỉu ở bất kì một quán cafe nào, ngay cả một quán cafe vỉa hè. Bạc xỉu chỉ đơn giản là sữa và cafe. Ban đầu, người ta dùng sữa đặc pha với nước nóng và thêm cafe vào.

Mặc dù có nhiều biến thể của bạc xỉu xuất hiện, nhưng bạc xỉu truyền thống vẫn được cho là đặc biệt và thơm ngon nhất - Ảnh: Internet

Nhưng dần dần, khi đời sống nâng cao thì người ta nghĩ đến việc dùng sữa tươi thay cho nước nóng, để tạo nên hương vị thơm ngậy hơn. Cafe sử dụng cũng là loại cà phê truyền thống, mang hương vị đậm đà của Việt Nam.

Như vậy dù xưa hay nay, thì bạc xỉu vẫn là cái hồn cốt của Sài Gòn xưa cũ được lưu giữ đến tận ngày nay. Người ta thưởng thức bạc xỉu cũng như cách người ta cho mình cho mình một chút khoảng lặng giữa bộn bề cuộc sống để hoài niệm lại những điều xưa cũ đầy thương nhớ.

Nếu bạn là lữ khách, có dịp ghé ngang Sài Gòn, đừng quên chọn cho mình một ly bạc xỉu đậm vị này nhé - Ảnh: Internet

Một ly bạc xỉu thơm ngon và vô cùng hấp dẫn với hương vị sữa đặc, chút đắng của cà phê hòa quyện với sữa tươi sẽ tạo nên thức uống khó cưỡng. Nếu bạn là lữ khách, có dịp ghé ngang Sài Gòn, đừng quên chọn cho mình một ly bạc xỉu đậm vị này nhé. Đây chính là linh hồn, cũng là thức uống “nặng tình nặng nghĩa” của những người con Sài Gòn.