Ăn hoài không biết ngán với món bò nhúng giấm nghe khó làm mà lại dễ vô cùng

Cách làm bò nhúng giấm không quá phức tạp. Tuy nhiên để tạo nên món ăn có hương vị thơm ngon, cuốn hút người ăn, người nấu cần chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, nấu nước dùng, làm nước chấm…

Bò nhúng giấm là món ăn được nhiều người tìm hiểu cách thực hiện để có thể tự chuẩn bị bữa tiệc tại nhà. Nếu cũng thích thú với món ăn này, bạn đừng vội lướt qua công thức chế biến đơn giản ngay bên dưới nhé.

Đặc biệt, trong công thức còn có hướng dẫn làm nước mắm nêm ăn kèm giúp món bò nhúng giấm thêm trọn vị. Nếu yêu thích món ăn này thì bạn đừng nên bỏ qua cách làm dưới đây nhé!

Tuy nhiên, hôm nay Phụ nữ và Gia đình sẽ hướng dẫn bạn một cách làm cùng vài lưu ý vô cùng đơn giản là chỉ với 4 bước được hướng dẫn dưới đây bạn sẽ tự làm được món ăn này một cách thơm ngon nhất.

Các nguyên liệu của món bò nhúng giấm - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

1kg thịt bò

1 trái dừa xiêm, 3 trái chuối chát xanh, 2 trái dưa leo, 1 nửa trái thơm (dứa).

2 cây sả, 1 củ hành tây, 2 củ hành tím, 1 củ tỏi khô, 2 trái ớt chín.

2 xấp bánh tráng cuốn.

1kg bún tươi.

Rau ăn kèm: Xà lách, kinh giới, tía tô, húng quế, húng lủi…

Gia vị: Giấm, đường, muối, mắm nêm, hạt nêm, dầu ăn…

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế thịt bò:

Đầu tiên, thịt bò mua về bạn đem rửa sơ với nước. Kế đến, dùng khăn ẩm sạch lau sơ trên bề mặt để sạch hết các bụi bẩn còn bám lại. Sau đó, dùng dao thái theo thớ ngang thành các lát mỏng vừa ăn.

Bạn có thể sử dụng rượu trắng, gừng, muối, chanh hoặc giấm để làm thịt bò mất mùi hôi - Ảnh: Internet

Bạn có thể sử dụng rượu trắng, gừng, muối, chanh hoặc giấm sau đó chà xát lên thịt để yên trong khoảng 5 - 10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Ngoài ra, trong lúc ướp thịt, bạn hãy nướng một củ hành tím, bóc vỏ, giã nhuyễn và ướp thêm cùng thịt bò thịt bò sẽ giúp khử mùi hôi vô cùng hiệu quả.

Sơ chế các nguyên liệu khác:

Đầu tiên, bóc vỏ tỏi, hành tím, đập dập, băm nhỏ. Với sả bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch, thái lát mỏng. Rửa sạch ớt, loại bỏ hạt, thái lát mỏng. Tiếp đó, bóc vỏ hành tây, rửa sạch, thái múi cau. Rửa sạch chuối xanh, khế, thái lát mỏng, lưu ý nên ngâm chúng vào trong bát nước muối pha loãng để tránh bị thâm đen.

Sau đó, rửa sạch dưa leo, thái lát mỏng vừa ăn. Gọt vỏ thơm, rửa sạch, thái lát mỏng, số còn lại băm nhỏ. Nhặt các loại rau ăn kèm và rửa với nước muối pha loãng, để trên rổ cho ráo nước

Bước 2: Pha mắm nêm

Để pha nước mắm mêm chấm với bắp bò nhúng giấm, bạn chuẩn bị 1 củ tỏi băm nhuyễn, 5 củ sả và 3-4 quả ớt tươi nếu ăn được cay.

Nhằm giúp cho món mắm nêm này thơm hơn, bạn nên cho vào chút dứa băm nhỏ - Ảnh: Internet

Đầu tiên bạn đun nóng dầu ăn, sau đó cho tỏi cùng với sả băm nhỏ, ớt vào phi thơm. Tiếp đến cho 1 thìa mắm nêm với 1 bát nước lọc vào đổ chung. Khi đun sôi, bạn nhớ hớt bọt bẩn cho ra ngoài. Sau đó là bạn cho thêm 2 thìa đường rồi nêm lại gia vị cho vừa với khẩu vị của gia đình.

Nhằm giúp cho món mắm nêm này thơm hơn, bạn cho chút dứa băm nhỏ hoặc đã xay nhỏ bằng máy xay sinh tố vào cùng với mắm nêm rồi khuấy đều.

Bước 3: Nấu nước lẩu

Cho nước dừa xiêm vào trong nồi, bắc lên bếp thêm 1 bát nhỏ giấm, hành tây bổ múi cau, ½ hành băm còn lại, thơm cắt lát vào cùng.

Tiến hành đun sôi nồi nước, nêm thêm 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng cà phê muối để nước dùng thêm đậm vị.

Nếu yêu thích món bò nhúng giấm thì bạn đừng nên bỏ qua cách làm này nhé - Ảnh: Internet

Bước 4: Thưởng thức

Xếp thịt bò ra đĩa sao cho đẹp mắt. Xếp rau sống cùng với dưa leo, chuối chát và khế chua ra một đĩa lớn. Bạn cho phần bún ra đĩa, rồi cùng với bánh tráng và chén mắm nêm đã pha bày ra.

Khi ăn, bạn sử dụng nồi lẩu hoặc dùng bếp ga mini đều được. Cho nước dùng vào trong nồi rồi bật bếp lên nấu sôi, nhúng thịt bò đã chín tái rồi vớt ra cuốn cùng với bánh tráng, bún và các loại rau sống. Ăn bao nhiêu thì bạn nhúng bấy nhiêu, vừa ăn vừa nhúng nhé để thịt luôn nóng và ăn ngon miệng.

Cho nước dùng vào trong nồi rồi bật bếp lên và cùng thưởng thức - Ảnh: Internet

Yêu cầu thành phẩm:

Nước dùng có vị chua nhẹ của giấm, ngọt của nước dừa tươi. Thịt bò mềm, thơm, thấm vị, không bị dai. Rau ăn kèm tươi, có màu sắc tươi tự nhiên, bắt mắt. Nước chấm thơm, vị đậm đà.

Một số lưu ý khi thực hiện món bò nhúng giấm:

- Ưu tiên chọn thịt bò thăn, phi lê bò mềm hoặc bắp bò. Chọn những miếng thịt bò có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ, khô ráo, không bị dính tay hay có mùi hôi khó chịu.

- Ngoài xà lách, khế chua, chuối chát, húng lủi, bạn còn có thể bổ sung thêm những loại rau khác tùy theo sở thích.

- Không nên cắt lát thịt quá dày vì sẽ khó chín khi nhúng và quá mỏng vì sẽ làm nát miếng thịt.

- Khi thưởng thức, bạn không nên nhúng miếng thịt quá lâu vì sẽ khiến thịt dai và giảm đi độ thơm ngon.

Bò giàu dinh dưỡng cộng với rau ăn kèm giúp đỡ ngán, tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Những miếng bò mềm kết hợp cùng một loạt nguyên liệu làm cho kết cấu, hương vị của món bò nhúng giấm rất độc đáo. Bò giàu dinh dưỡng cộng với rau ăn kèm giúp đỡ ngán, tốt cho sức khỏe. Chúc bạn thành công với món bò nhúng giấm thơm ngon bổ dưỡng này nhé!