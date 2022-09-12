Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà

Nếu bạn đã kết hôn, thì hãy trổ tài nấu món mì pasta tôm này cho chồng. Đảm bảo chồng bạn sẽ mê tít tay nghề nấu nướng của bạn.
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Tên món ăn nghe có vẻ khó làm nhưng thật ra nó rất đơn giản, không có công thức cầu kỳ gì cả.
Chỉ cần mấy nguyên liệu quen thuộc là bạn có thể dễ dàng nấu được nó.
Chúng ta hãy cùng xem nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi nấu món này, sau đây là những nguyên liệu cơ bản dành cho 2 phần ăn:
2 phần mì pasta
Tôm
Cà chua bi
Tỏi
Dầu ô liu
Muối
Tiêu
Bột rau mùi tây
Ớt peperoncino
Số lượng tôm, cà chua bi và tỏi, bạn có thể cho vào bao nhiêu tùy thích, nhưng nếu làm cho người nhà ăn thì nên cho thật nhiều vào.
Nếu bạn có nấm nữa thì quá tốt, bạn hãy bỏ chúng vào chung nhưng nếu bạn không có thì cũng không cần cho vào cũng được.
Sau đây là cách chế biến món này:
Rửa tôm thật sạch và để ráo nước. (Nhớ phải để tôm thật ráo nước trước khi chế biến, nếu không bạn có thể bị bắn dầu vào người vì nước còn sót trên tôm.)
Cắt đôi cà chua bi và thái tỏi ra thành từng lát. Chuẩn bị khoảng 7 đến 8 trái ớt peperoncino.
Cho 2 phần mì pasta vào nước sôi, cho 1 muỗng canh muối vào và luộc nó trong khoảng 10 phút.
Tiếp đó, lấy thêm một chiếc chảo để lên bếp. Cho dầu ô liu vào chảo, cho thêm tỏi và ớt peperoncino vào xào cùng. Nếu bạn muốn món ăn có vị cay hơn, bạn có thể cắt đôi ớt peperoncino ra.
Sau khi xào tỏi thật vàng, cho tôm và cà chua bi vào xào chín.
Vì còn phải cho mì vào nên bạn hãy cho nhiều muối hơn một chút. Cho mì pasta đã luộc vào và xào nhanh tay.
Thêm bột rau mùi tây và tiêu vào (nếu không có loại gia vị này, bạn cũng có thể bỏ qua).
Tới đây, món pasta tôm mà mọi người đều yêu thích đã hoàn thành.
Số lượng mì pasta phụ thuộc vào bạn có muốn ăn nhiều hay không.
Nếu bạn quên chuẩn bị hoặc ở nhà không có sẵn nấm thì các bạn chữa cháy bằng cách cho thêm nhiều cà chua và tôm hơn bình thường.
Món pasta tôm sẽ cực kỳ ngon miệng và đẹp mắt. Nếu ở nhà có các món dưa muối, bạn có thể đem ra ăn kèm với món này, sự kết hợp của mì pasta tôm và vị chua ngọt của dưa muối sẽ đem đến hương vị cực kỳ hấp dẫn.
Theo Naver