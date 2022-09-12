Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà

Món ngon mỗi ngày 12/09/2022 06:43

Nếu bạn đã kết hôn, thì hãy trổ tài nấu món mì pasta tôm này cho chồng. Đảm bảo chồng bạn sẽ mê tít tay nghề nấu nướng của bạn.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tên món ăn nghe có vẻ khó làm nhưng thật ra nó rất đơn giản, không có công thức cầu kỳ gì cả.

Chỉ cần mấy nguyên liệu quen thuộc là bạn có thể dễ dàng nấu được nó.

Chúng ta hãy cùng xem nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi nấu món này, sau đây là những nguyên liệu cơ bản dành cho 2 phần ăn:

2 phần mì pasta

Tôm

Cà chua bi

Tỏi

Dầu ô liu

Muối

Tiêu

Bột rau mùi tây

Ớt peperoncino

Số lượng tôm, cà chua bi và tỏi, bạn có thể cho vào bao nhiêu tùy thích, nhưng nếu làm cho người nhà ăn thì nên cho thật nhiều vào.

Nếu bạn có nấm nữa thì quá tốt, bạn hãy bỏ chúng vào chung nhưng nếu bạn không có thì cũng không cần cho vào cũng được.

Sau đây là cách chế biến món này:

Rửa tôm thật sạch và để ráo nước. (Nhớ phải để tôm thật ráo nước trước khi chế biến, nếu không bạn có thể bị bắn dầu vào người vì nước còn sót trên tôm.)

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cắt đôi cà chua bi và thái tỏi ra thành từng lát. Chuẩn bị khoảng 7 đến 8 trái ớt peperoncino.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cho 2 phần mì pasta vào nước sôi, cho 1 muỗng canh muối vào và luộc nó trong khoảng 10 phút.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tiếp đó, lấy thêm một chiếc chảo để lên bếp. Cho dầu ô liu vào chảo, cho thêm tỏi và ớt peperoncino vào xào cùng. Nếu bạn muốn món ăn có vị cay hơn, bạn có thể cắt đôi ớt peperoncino ra.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Sau khi xào tỏi thật vàng, cho tôm và cà chua bi vào xào chín.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Vì còn phải cho mì vào nên bạn hãy cho nhiều muối hơn một chút. Cho mì pasta đã luộc vào và xào nhanh tay.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Thêm bột rau mùi tây và tiêu vào (nếu không có loại gia vị này, bạn cũng có thể bỏ qua).

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Tới đây, món pasta tôm mà mọi người đều yêu thích đã hoàn thành.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Số lượng mì pasta phụ thuộc vào bạn có muốn ăn nhiều hay không.

Nếu bạn quên chuẩn bị hoặc ở nhà không có sẵn nấm thì các bạn chữa cháy bằng cách cho thêm nhiều cà chua và tôm hơn bình thường. 

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Món pasta tôm sẽ cực kỳ ngon miệng và đẹp mắt. Nếu ở nhà có các món dưa muối, bạn có thể đem ra ăn kèm với món này, sự kết hợp của mì pasta tôm và vị chua ngọt của dưa muối sẽ đem đến hương vị cực kỳ hấp dẫn.

Công thức mì pasta tôm chuẩn vị Ý cực dễ làm ngay tại nhà - Ảnh 12
Ảnh minh họa

Theo Naver

Du lịch Hàn Quốc ngay tại nhà, chỉ bạn công thức làm một nồi lẩu đậu phụ thịt heo chuẩn vị Hàn

Du lịch Hàn Quốc ngay tại nhà, chỉ bạn công thức làm một nồi lẩu đậu phụ thịt heo chuẩn vị Hàn

Cách làm món lẩu đậu phụ thịt heo với nước dùng cay hấp dẫn theo công thức của đầu bếp Baek Jong-won.

Xem thêm
Từ khóa:   Công thức món ngon món ngon mỗi ngày bí kíp làm món ngon

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ